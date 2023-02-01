Западные танкеры активизируют отгрузки российской нефти под потолком цен

Цены на нефть марки Urals FOB по-прежнему ниже 60 долларов за баррель.

Экспорт нефти из балтийских портов России приближается к многолетнему максимуму

Судовладельцы в Евросоюзе в январе перевезли более четверти нефти марки Urals

МОСКВА (Рейтер) — Западные нефтяные танкеры увеличили отгрузку российской нефти в январе, так как цены на основную московскую нефть марки Urals оставались ниже международного ценового предела, согласно источникам на рынке и данным Eikon.

5 декабря страны Большой семерки (G7), Австралия и 27 стран Евросоюза установили предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Ограничение позволяет странам, не входящим в ЕС, импортировать российскую сырую нефть морским путем, но запрещает западным судоходным и страховым компаниям обрабатывать поставки сырой нефти, если они не продаются по этой цене или ниже.

Большая часть российской нефти в настоящее время торгуется ниже этого уровня: во вторник морская нефть марки Urals торгуется по 49,50 доллара за баррель в свободном обращении из Приморска и по 47,83 доллара в свободном обращении из Новороссийска.

Трейдеры сообщили Рейтер, что поставки сырой нефти из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в этом месяце должны достичь многомесячного максимума, превышающего 9,5 млн тонн, благодаря высокому спросу в Азии, более высоким ценам на нефть и увеличению доступности танкеров.

Экспортные планы и данные трейдеров показали, что отгрузки нефти из России и Казахстана через Приморск и Усть-Лугу в январе вырастут до максимального уровня с 2019 года и составят 7,4 млн тонн.

Суда, принадлежащие Европейскому Союзу, в основном из Греции, в январе перевалили более двух миллионов тонн нефти марки Urals из портов Балтийского и Черного морей, что составляет более четверти российского экспорта из этих портов.

Расчеты Reuters, основанные на Eikon и информации, предоставленной трейдерами, показали, что объемы, перевозимые судами ЕС, удвоились по сравнению с декабрем.

Минэнерго России и Минтранс России отказались от комментариев. Россия заявила, что не примет потолок цен на нефть.

Греческий рельеф

Суда, принадлежащие грекам и эксплуатируемые греческими управляющими компаниями, в январе осуществили не менее 21 рейса российской нефти по ряду направлений.

Греческие судоходные компании включали TMS Tankers Management, Stealth Maritime, Kyklades Maritime, Dynacom, Delta Tankers, NGM Energy и New Shipping, согласно источникам отслеживания судов и доставки на Refinitiv Eikon.

NGM сообщила, что нефтеналивное судно ICE разгрузило сырую нефть в Болгарии.

«Любые поставки нефти за пределы Европейского союза, осуществляемые после 5 декабря, разрешены и санкционированы Европейским союзом, поскольку они соответствуют механизму ограничения цен G7», — сообщил представитель компании по электронной почте.

«При любых обстоятельствах мы обеспечиваем соблюдение правил ЕС, используя независимого внешнего юриста для проверки всех юридических документов», — добавил чиновник.

Другие компании не ответили на запросы о комментариях по конкретным рейсам.

Танкер Carolus, которым управляет Dynacom, забрал российскую нефть в российском балтийском порту Усть-Луга в январе и должен разгрузить нефть в индийском порту Сика к 3 февраля, согласно отслеживанию судов Eikon.

Точно так же «Ловина», оператором которой является TMS Tankers, в январе отгружала сырую нефть в российском порту Приморск и также направляется в Индию.

Президент России Владимир Путин в конце декабря подписал указ о запрете поставок сырья и нефтепродуктов с 1 февраля сроком на пять месяцев в страны, придерживающиеся ограничения.

В понедельник Москва опубликовала правовую базу, поддерживающую этот указ, которая включает запрет на поставки участвующим иностранным организациям при любых предельных ценах, а также запрет на включение в контракты любого механизма ограничения цен.

сообщения московских корреспондентов; Дополнительные репортажи Джонатана Сола, Но Браунинга и Джулии Пейн в Лондоне. Монтаж Джин Харви

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