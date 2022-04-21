Западные чиновники говорят, что солдат Владимира Путина «ритуально унижают» в Украине

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Президент России Владимир ПутинРитуальное унижение делается в спецподразделениях Украина Западные официальные лица заявили в четверг после его «фатальной стратегической ошибки» во время вторжения в страну.

Русскийпрезидент Считается, что он пытается добиться определенного прогресса в своей военной кампании, которую он мог бы объявить победой 9 мая.

Сегодняшний день является ключевой датой в русском военном календаре, поскольку относится к нацисты«Капитуляция во Второй мировой войне — это ежегодный обзор Москвах Красный квадрат.

Западный чиновник сказал: «Разумно предположить, что если бы президенту Путину пришлось стоять в день «Д» 9 мая, он хотел бы сделать это на фоне того, что российские силы не подвергаются ритуальным унижениям на Украине, что является в основном то, что происходит до сих пор.

«Итак, я думаю, что это могло быть фактором в этом политическом решении включить свои силы в Донбасс, возможно, до того, как эти силы были полностью реконфигурированы и подготовлены».

Он добавил: «Мы видим, что российские силы в значительной степени постепенно подпитываются в этой битве, а не сдерживаются, но все еще есть силы, готовящиеся к восстановлению в регионах. Есть еще силы, которые были реконфигурированы. .»

Есть вариант для российских войск. Они решили кормить свои силы относительно по частям.

Это также может объяснить, почему нет такого значительного и драматического эффекта.

«В настоящее время они занимают относительно небольшую территорию, и операции, откровенно говоря, очень ограничены».

В то время как Кремль активизирует свою кампанию по захвату новых земель в восточном Донбассе Украины, чтобы компенсировать неудачи в Киеве и на севере страны, чиновник предупредил, что Россия может добиться значительных успехов, которые можно рассматривать как «победу».

Но, по их словам, реакция Запада на вторжение означала, что какую бы территорию Россия ни захватила в ближайшие недели и месяцы, Кремль не смог бы достичь своих более широких стратегических целей.

«Даже в случае захвата целей, которые можно назвать победой, это была огромная стратегическая ошибка со стороны России», — сказал чиновник.

История продолжается

«Русские сконцентрировали достаточно сил, чтобы, если они используют их с умом, они могли окружить и уничтожить очень большой процент украинских вооруженных сил и добиться территориальных успехов, которые будет очень трудно вытеснить.

«В самом худшем случае они могли бы пересмотреть, могут ли они пересмотреть некоторые из своих довоенных целей, потенциально возобновив нападение на Киев или попытавшись захватить Одессу и лишив остальную часть Украины выхода к морю.

«Любое из этих дел можно назвать успехом, успехом можно считать закрепление его контроля над Донбассом, всеми областями, Крымом и сухопутным мостом между ними, и я думаю, что это еще что-то, что, вероятно, произойдет в пригодится, если русские добьются успеха в своей кампании на Донбассе.

Чиновник предупредил, что война может продолжаться до конца года, добавив: «Это, вероятно, не будет быстрым, но если они со временем окружат и перемолотят эти силы, Путину будет достаточно, чтобы иметь возможность считай это победой».

Даже если Путину удастся заполучить солидный набор целей на Украине, очень трудно понять, как Россия добьется стратегического успеха в результате этого вмешательства. У нее уже накопились огромные убытки и невообразимо, что она больше не будет страдать. Это объединило против них оппозицию и привело к действительно важным изменениям в архитектуре европейской безопасности… Все это очень сильно противоречит стратегическим интересам России».

Российские войска были вынуждены уйти из окрестностей Киева и северной Украины после того, как план Путина по проведению блицкрига провалился.

Его войска понесли тяжелые потери: по оценкам, число погибших колеблется от 10 000 до более 20 000 человек, хотя последнее может быть преувеличением.

Количество раненых или выведенных из строя российских военнослужащих оценивается в три-четыре раза выше.

Также есть опасения, что с начала вторжения 24 февраля погибли десятки тысяч мирных жителей, в том числе некоторые из них были казнены за военные преступления России.

Также погибли тысячи украинских солдат.