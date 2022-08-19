Западный чиновник заявил, что половина боевой авиации Черноморского флота России прекратила эксплуатацию

ЛОНДОН (Рейтер) — Взрывы на прикрепленной Сакинской авиабазе в Крыму в начале этого месяца привели к гибели более половины боевых самолетов Черноморского флота России, заявил в пятницу западный чиновник.

9 августа на авиабазе под Новофедоровкой на западном побережье полуострова, которую Россия аннексировала у Украины в 2014 году, произошли множественные взрывы.

Чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что Украина постоянно достигала «кинетических эффектов» глубоко в тылу русских, что оказывало материальное влияние на материально-техническую поддержку России и «значительное психологическое воздействие на российское руководство».

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«По нашим оценкам, в результате событий в аэропорту Саке 9 августа было остановлено более половины боевых самолетов Черноморского флота», — сказал чиновник.

12 августа британское министерство обороны сообщило в своей разведывательной сводке, что, хотя часть российского воздушного флота была уничтожена в результате взрыва, военно-воздушные возможности военно-морского флота серьезно ухудшились. Читать далее

Чиновник сказал, что Черноморский флот изо всех сил пытался действовать гораздо больше, чем «флот береговой обороны», который время от времени наносил ракетные удары, и что его попытка угрожать высадкой морского десанта на Одессу была сорвана.

Чиновник добавил, что война в целом была «полузамороженным моментом для моих операций».

«Сухопутные войска ни одной из сторон не имеют концентрированных наземных боевых сил, достаточных для проведения эффективных наступательных операций, которые могли бы каким-либо образом существенно повлиять на ход войны», — сказал чиновник.

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(Отчетность Майкла Холдена; редакция Томаша Яновски)

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