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ЛОНДОН – Россия подготовила основу для вывода своих войск из Херсона, крупнейшего украинского города, который она оккупировала после февральского вторжения, заявил западный чиновник.

За последние две недели украинские военные добились «впечатляющего» прогресса в своей кампании по возвращению территории, оккупированной русскими. Четверг.

Считается, что Россия временно усилила свои силы возле Херсона, чтобы отойти на восточный берег реки Днепр, и приказала эвакуировать мирных жителей с оккупированных территорий на западном берегу.

«Мы верим в наши более ранние предупреждения о возможности ухода российских военных со своего херсонского плацдарма», — сказал чиновник. «Планирование, безусловно, хорошо развито».

Кирилл Стремоусов, заместитель главы администрации Херсона (Москва): сказал Российское государственное телевидение сообщило в четверг, что российские войска могут пройти через Днепр в ближайшие дни.

«Скорее всего, наши части, наши войска уйдут на левобережье Херсонской области», — сказал он.

Министр обороны США Ллойд Остин выступил с оптимистичной нотой в отношении украинских событий.

«Что касается вопроса о том, могут ли украинцы захватить остальную часть западного берега Днепра в Херсоне, я, безусловно, считаю, что у них есть возможность сделать это», — сказал Остин на пресс-конференции. «Самое главное, украинцы верят, что у них есть возможность сделать это. Мы видели, как они предприняли очень формальные, но эффективные усилия, чтобы вернуть свой суверенитет.

Слухи о возможном выводе российских войск из Херсона распространились в четверг. Опубликованные фотографии Сайты социальных сетей показали отсутствие российского флага на главном административном здании города. Однако, сцены Телеграм-канал также показал российские флаги, развевающиеся над другими официальными зданиями.

Есть некоторые предостережения относительно этих сообщений от украинских официальных лиц.

Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Южного военного командования Украины, заявила, что это может быть российская «тактика».

«Это может быть провокацией, чтобы создать впечатление, что населенные пункты заброшены и входить в них безопасно», — сказал он. сказал Украинское телевидение. «Учитывая то, что они давно готовятся к уличным боям, то, как они позиционируют свои части, мы знаем о запланированной тактике и не должны слишком спешить с радостью».

Западный чиновник предупредил, что любое решение об отступлении потребует от русских принятия долгосрочных стратегических решений о том, как лучше всего действовать эффективно, поддерживать свои собственные запасы боеприпасов, сохранять позиции своих войск и готовиться к зиме.

Кирилл Стремоусов, заместитель главы пророссийской администрации Херсона AFP через Getty Images

«Я думаю, они пришли к выводу, что за город Херсон воевать не стоит, а естественная оборонительная преграда реки слишком ценна для них».

Херсонская область — одна из четырех областей Украины. Связано незаконно Россия в прошлом месяце после сфальсифицированных опросов.

Ожидается, что президент России Владимир Путин расценит любой уход как уход, а не отступление. Чиновник предупредил, что российский спецназ может продолжать действовать на западном берегу реки даже после отхода.

В Херсоне «Вероятно, это будет несколько уровней [Russian] «В настоящее время командование отступило за реку, оставив деморализованных и лишенных лидерства людей противостоять украинским атакам», — добавил чиновник.

Чиновник добавил, что любое отступление вызовет новый всплеск критики путинского руководства со стороны русских националистов и подорвет доверие к нему.

Уход России из Херсона поднимет боевой дух в Киеве и по всей Украине. Однако этой зимой украинские силы не могут вернуть Крымский полуостров, который был оккупирован и незаконно аннексирован российскими войсками с 2014 года.

Погода обещает стать дождливой и морозной, что замедлит боевые действия, и чиновник сказал, что украинцам все равно придется столкнуться с хорошо укрепленной российской оборонительной линией на пути через Днепр в Крым.