Западный шторм: по крайней мере, один человек погиб во время оползня в Британской Колумбии; Сильные ветры разжигают лесной пожар в Колорадо | The Weather Channel — Статьи из The Weather Channel

Тело вытащили из оползня, накрывшего шоссе

Сотням людей возле Эстес-Парка, штат Колорадо, было приказано покинуть свои дома во вторник утром.

Дороги в Вашингтоне и Британской Колумбии были закрыты из-за наводнения и оползней.

По крайней мере, один человек погиб после наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, обрушившимися на некоторые районы штата Вашингтон и Британскую Колумбию.

Тело женщины было обнаружено в результате оползня на межштатной автомагистрали 99 недалеко от города Лиллюитт, примерно в 117 милях к северо-востоку от Ванкувера, Британская Колумбия, сообщает Associated Press во вторник вечером. Этот слайд был одним из нескольких поскользнувшихся на этом участке дороги, и он не был связан с аварией, в результате которой сотни людей застряли в ночное время на шоссе.

Полиция сообщила, что спасатели продолжают поиски других возможных жертв оползня

Семь автомобилей были найдены на месте заноса на шоссе 99, где было обнаружено тело женщины.

Это очень затрудняет работу наших поисковых бригад, грязь по пояс. Я не могу припомнить, чтобы наша команда участвовала в подобных проектах в прошлом ».

Есть сообщения о пропаже как минимум двух человек.

Тысячи людей были эвакуированы, основные автомагистрали закрыты, а массовые отключения электроэнергии были зарегистрированы в виде дождя из штормовой системы, известной как Атмосферная река, которая обрушилась на район с ночи воскресенья до утра вторника.

Сам шторм принес сильный ветер над Скалистыми горами и Центральными равнинами, что привело как минимум к одному лесному пожару на севере Колорадо.

(более: На влажном северо-западе больше дождя и горного снега)

Вот некоторые из основных влияний.

Мэр Британской Колумбии заявил, что ущерб катастрофичен

На фотографиях из города Абботсфорд в Британской Колумбии во вторник были показаны дома. окруженный паводковой водой.

«Вид того, что происходит в нашем городе, разбивает мне сердце», — сказал мэр Генри Браун Associated Press.

Путешественникам сказали избегать этого района.

Пожар в Колорадо растет

О 150 человек Согласно обновленной информации, опубликованной во второй половине дня во вторник, они работали в Kruger’s Rock Fire, которая горит к юго-востоку от Эстес-парка. Еще больше было в пути.

Огонь продолжал увеличиваться до 115 акров и был локализован на 11%.

Часть национального леса Рузвельта в этом районе закрыта.

Шоссе 5 Держитесь поближе в Беллингеме

Во вторник вечером еще не было никаких известий о том, что северные коридоры I-5 откроются в Беллингеме. были комплекты работа чтобы убрать мусор с дороги, говорится в твите Департамента транспорта штата.

Еще один сегмент был зарегистрирован во вторник днем.

Пожарные из Эстес-парка эвакуированы

Жители и предприятия в нескольких населенных пунктах на юго-восточной стороне Эстес-Парка, штат Колорадо, подверглись обязательной эвакуации из-за лесного пожара до полудня по московскому времени.

«Сегодня очень ветрено, поэтому ветры толкают вещи в противоположном направлении», — сказал Weather.com в ходе телефонного интервью утром в полдень представитель шерифа округа Лаример, представитель Шерифа округа Лаример.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что ветры достигли максимума 30 миль / ч В регионе ожидалось усиление.

Смит сказал, что зданиям угрожает опасность, но пока сообщений о повреждениях или травмах не поступало.

Включите области по запросу Маленькая долина, Hermit Park и Meadowdale, согласно сообщениям о чрезвычайных ситуациях, разосланных округом Лаример. Жителям нескольких других районов посоветовали уехать.

О пожаре, получившем название «Каменный пожар Крюгера», сообщили незадолго до 7 часов утра по местному времени. Смит сказал, что причина этого все еще расследуется.

К полудню вторника пожар увеличился до 100 акров.

Части US Highway 36 были закрыто из-за аварийных операций, согласно Патрулю штата Колорадо.

Предупреждения об опасности возникновения пожара

Предупреждения были красными флажками в месте По крайней мере, до вечера вторника, от Дакоты до западной Небраски и некоторых районов Колорадо, западного Техаса и восточной части Нью-Мексико.

В некоторых районах возможны вспышки со скоростью до 60 миль в час.

Части шоссе №5 были закрыты

Часть северной межштатной автомагистрали 5 в Вашингтоне, между Берлингтоном и Беллингемом, оставалась закрытой до 9:30 утра по тихоокеанскому времени во вторник из-за трех оползней, произошедших в понедельник. Пока не было известно, когда дорога будет открыта.

Переулки, идущие на север, также были закрыто В округе Ватком, к северу от Беллингема, на 262 миле.

Несколько других дорог в округе Ватком также были закрыты.

Солдат штата Вашингтон Рокки Олифант напомнил людям о местных условиях.

Дорожные знаки закрыты не случайно И это твоя безопасностьОливант написал в Твиттере фотографии разрушенного тротуара.

Затемнения

О 45000 По данным poweroutage.us, с 11:00 по тихоокеанскому стандартному времени в Вашингтоне, в основном в северо-западной части штата, произошли отключения электроэнергии.

больше, чем 26000 отключений Об этом сообщили в южной части Британской Колумбии, где сообщает BC Hydro. Проверка повреждений воздуха Он был завершен ранее утром во вторник.

Эвакуация в штате Вашингтон, Британская Колумбия

По меньшей мере 500 человек были вынуждены эвакуироваться в понедельник в округе Ватком, штат Вашингтон.

В соседнем округе Клэмэм было шесть взрослых и четверо детей. сохранен С крыши дома береговой охраны США в городе Форкс.

По сообщению Associated Press, через канадскую границу все 7000 жителей городка Мерритт должны были быть эвакуированы, а сотни людей были спасены после того, как застряли среди оползней на шоссе в 75 милях к востоку от Ванкувера.

Водитель Мелани Форсайт и ее попутчики были среди тех, кому пришлось вылететь с межштатной автомагистрали 7 на вертолете после того, как они провели 18 часов на шоссе.

«Мы все выдавливали друг друга, говоря, что все будет хорошо, мы собираемся уйти отсюда», — сказал Форсайт Associated Press. «Но потом у всех нас были моменты вроде:« Неужели мы в последний раз увидимся с нашими детьми? » «Мы разговаривали с нашими родителями и нашими семьями, но это была просто пугающая ситуация».

Что такое атмосферная река?

Это был второй раз менее чем за неделю, когда северо-запад Соединенных Штатов пострадал от погодного явления, называемого атмосферной рекой.

Ливневая система, попавшая в трубопровод влаги из атмосферной реки, теперь с сильными ветрами движется на восток.

Вот как работает главный метеоролог weather.com Джонатан Эрдман Опишите это В недавней статье:

«Атмосферная река — это особенность погоды, которая является необходимостью и часто представляет собой разрушительную опасность, особенно для жителей западного побережья Соединенных Штатов.

Проще говоря, атмосферная река (AR) — это тонкий, но длинный столб влаги в атмосфере, который простирается от тропиков или субтропиков до более высоких широт.

Если река останавливается в атмосфере над сушей, особенно когда влага поднимается с гористой местности, результатом часто становятся большие наводнения ».

Сестры Миранда (слева) и Кристин Арчер идут через паводковые воды из дома своего дяди в понедельник, 15 ноября 2021 года, в Седро Вулли, штат Вашингтон. (AP Photo / Элейн Томпсон)

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