Западу не следует бояться перспективы постпутинской России

По мере того, как украинская армия продолжает освобождать землю от российской оккупации, начинает формироваться новый нарратив. Она утверждает, что победа на Украине может отстранить Владимира Путина от власти, а постпутинская Россия будет еще хуже. Перспективы будущего России простираются от преемника Сталина до гражданской войны и распада самой Российской Федерации.

Опасения по поводу последствий поражения России подпитывают поддержку идеи о том, что Путина не следует унижать, а вместо этого он должен попытаться положить конец войне путем переговоров. На самом высоком уровне НАТО есть много сторонников такого подхода. Такое урегулирование, конечно, оставило бы Путину во владении хотя бы часть украинской территории, несмотря на поражения и неудачи на поле боя. По иронии судьбы, Путин может проиграть и все же победить.

Действительно, самые ужасные сценарии для постпутинской России не являются наиболее вероятными. Если Путин падет, тем, кто последует за ним, придется принять во внимание некоторые неопровержимые факты.

Полное поражение на Украине будет серьезным аргументом против продолжения возмездия и агрессии со стороны любого преемника, особенно когда такие действия привели к падению Путина. Между тем, экономические трудности не позволят перевооружить истощенную и деморализованную российскую армию. При ВВП, равном одной двадцатой от ВВП НАТО, у России нет ресурсов, чтобы продолжать конфронтацию с Западом до бесконечности.

Обращение за помощью к Китаю, Ирану или Северной Корее вряд ли поможет преемнику Путина. Иран и Северная Корея входят в число держав с легкой экономикой, чей оборонный сектор отстает от Запада на поколение или более.

У Китая долгая и непростая история отношений с Россией на Дальнем Востоке, и в долгосрочной перспективе он представляет гораздо большую угрозу интересам России. Сибирь малонаселена и обладает огромными энергетическими, лесными и минеральными ресурсами. Китай давно смотрит на регион с жадностью. Пекин прекрасно понимает, что способность Москвы защитить свои грозные границы минимальна и что поощрение зависимости России от китайской экономической и военной помощи приведет к китайской гегемонии и контролю.

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Для любого последующего режима главным приоритетом будет ослабление санкций и восстановление здоровой экономики на основе продажи энергии и экспорта товаров, а не новых войн и кризисов. Необычайная агрессия Путина оттолкнула Европу от российской энергетики в пользу альтернативных источников, убив золотого гуся, который позволил России избежать экономической слабости 1990-х годов. Экономическое будущее России заключается в более тесной интеграции с Западом и международным сообществом, а не в более глубокой изоляции. Какой бы привлекательной она ни была для автократов, российскому народу северокорейская модель не понравится.

В рамках вертикального влияния России элиты захотят уйти от среды, в которой страх перед тюремным заключением или убийством стал нормой. Если Путина отстранят от власти, главной движущей силой станет самосохранение со стороны олигархов, генералов и высокопоставленных чиновников России. Мало кто хочет вернуться в атмосферу страха и недоверия. Любое новое руководство рассмотрит и, вероятно, примет во внимание причины падения Путина. Подобно тому, как Политбюро приняло решение положить конец терроризму после смерти Сталина, возвращение к нормальной жизни и стабильности, вероятно, станет главным приоритетом в постпутинской среде.

Поскольку четкого механизма мирной передачи власти нет, существует вероятность вакуума власти в случае свержения Путина. Российские лидеры наверняка захотят избежать распада или расчленения государства, как это произошло после распада Советского Союза. Это требует большего разделения власти и более сбалансированного подхода к правительству, когда министерства, суды и парламент могут сдерживать тенденцию к абсолютизму.

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Хотя настоящая демократия западного образца может и не появиться в ближайшей перспективе, в постпутинской России возможна некоторая либерализация. Даже после неудачной кампании на Украине у России есть много реальных преимуществ. Прямых угроз территории или суверенитету России нет, при этом страна обладает мощным ядерным арсеналом, обширной территорией с огромными природными ресурсами, образованным и предприимчивым населением, сильной и здоровой культурой. Западные лидеры будут стремиться принять реформированную Россию, которая не представляет угрозы для ее соседей. Разумные российские лидеры поймут и захотят воспользоваться этими возможностями.

Подрастающее поколение россиян также будет иметь право голоса в новой России. Хотя Путин ее активно контролирует и даже подавляет, многие молодые россияне знакомы с внешним миром, не поддерживают войну на Украине и хотят более открытой и благополучной жизни. Социальные сети предоставляют платформу для организации и предоставления голоса этому поколению, которое государство едва ли может подавить.

В настоящее время существует тенденция считать Россию и русских непоправимыми. В российской истории и культуре явно ощущается напряжение, связанное с тем, что империализм и экспансионизм встроены в национальную ДНК. Но многим странам (на ум приходят Япония, Германия, Южная Корея, Испания, Португалия и Греция) удалось избавиться от милитаризма и авторитаризма.

Нам следует с осторожностью относиться к предположению, что преемник Путина неизбежно будет хуже самого Путина. Эта логика подталкивает нас к лагерю «Не оскорбляй Путина», что является аббревиатурой от «Не дай Украине победить». Это не может быть хорошо ни для Украины, ни для Запада, ни для всего мира.

Ричард Д. Хукер-младший — внештатный старший научный сотрудник Атлантического совета. Ранее он занимал должности декана Военного колледжа НАТО, специального помощника президента США и старшего директора по Европе и России в Совете национальной безопасности.

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(Рейтер)