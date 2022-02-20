Западу следует уменьшить зависимость от России в сфере энергетики

Канцлер Германии Олаф Шульц заявил CNBC, что Запад должен «усердно работать», чтобы найти альтернативные источники энергии за пределами России. Активизируются разговоры о возможных санкциях.
Выступая перед Хэдли Гэмбл из CNBC на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, Шульц подчеркнул, что большая часть Запада зависит от поставок энергоресурсов из России.
«Есть много экспорта нефти, угля и газа из России во многие страны — и есть также большой экспорт [export] От нефти до США».
«Поэтому мы все должны усердно работать, чтобы создать ситуацию, в которой у нас есть альтернативы. Также важно, чтобы мы также сделали возможным хорошее сотрудничество — мы возвращаемся к ситуации, когда такой конфронтации нет… вот что мы работаем для.
Это была Россия Крупнейший поставщик природного газа и нефти в Евросоюз в прошлом году.
Это произошло после того, как в последние недели многие западные официальные лица говорили о введении санкций против России — и в частности ее энергетической отрасли — в случае ее вторжения в Украину. Россия неоднократно отрицала, что планирует вторгнуться в соседнюю страну, но, по оценкам, у границы сосредоточено около 150 000 военнослужащих.
Она тоже была там Множественные заявления о бомбардировках линии прекращения огня Из российских и украинских источников на этой неделе. В субботу в рамках «плановых учений» Россия запустила баллистические и крылатые ракеты В обзоре его ядерной готовности.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в субботу заявила CNBC, что энергетические санкции против российского газового гиганта «Газпром» останутся «на столе» в случае вторжения.
Однако такие санкции могут иметь серьезные финансовые последствия для Украины, поскольку через страну проходит ряд российских газопроводов. «Мы позаботимся» об этом, настаивал Шульц.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать транзит газа через Украину чем-то, что имеет хорошее будущее», — сказал он.
«Мы уже начали усиленно работать над тем, чтобы к началу следующего периода прийти к хорошим соглашениям по транспортировке газа для Украины с Россией. Это наша обязанность… Сделать транзит газа бизнесом, который работает через все наши трубопроводы, особенно украинские трубопроводы. Но теперь мы работаем во имя мира».
энергетические альтернативы
Шульц не единственный, кто рассуждает о необходимости снижения энергетической зависимости в России; Ранее в субботу и фон дер Ляйен, и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили, что такие действия важны.
Европа «усердно работает» над снижением своей энергетической зависимости от России, сказал Столтенберг, добавив: «Нам нужно меньше зависеть от энергии из одного источника».
При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюзу удалось получить доступ к альтернативным источникам энергии. «Мы можем пережить эту зиму без российского газа», — сказала она.
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