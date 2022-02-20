Западу следует уменьшить зависимость от России в сфере энергетики

Канцлер Германии Олаф Шульц заявил CNBC, что Запад должен «усердно работать», чтобы найти альтернативные источники энергии за пределами России. Активизируются разговоры о возможных санкциях.

Выступая перед Хэдли Гэмбл из CNBC на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, Шульц подчеркнул, что большая часть Запада зависит от поставок энергоресурсов из России.

«Есть много экспорта нефти, угля и газа из России во многие страны — и есть также большой экспорт [export] От нефти до США».

«Поэтому мы все должны усердно работать, чтобы создать ситуацию, в которой у нас есть альтернативы. Также важно, чтобы мы также сделали возможным хорошее сотрудничество — мы возвращаемся к ситуации, когда такой конфронтации нет… вот что мы работаем для.

Это была Россия Крупнейший поставщик природного газа и нефти в Евросоюз в прошлом году.

Это произошло после того, как в последние недели многие западные официальные лица говорили о введении санкций против России — и в частности ее энергетической отрасли — в случае ее вторжения в Украину. Россия неоднократно отрицала, что планирует вторгнуться в соседнюю страну, но, по оценкам, у границы сосредоточено около 150 000 военнослужащих.