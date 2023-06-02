Западные союзники Украины, которые помогают Киеву защищаться от полномасштабного вторжения России, рискуют эскалацией войны, заявил главный советник президента Бразилии по внешней политике Луис Инасиу Лула да Силва.

«Мы не хотим Третьей мировой войны. Даже если у нас этого не будет, мы не хотим новой холодной войны», — сказал Селсо Аморим, бывший министр иностранных дел и обороны, а ныне главный советник президента Бразилии по международным делам. Интервью Об этом сообщает Financial Times, опубликованная в пятницу.

Комментарии Аморима прозвучали в тот момент, когда Бразилия стремится позиционировать себя в качестве посредника в переговорах о прекращении войны России с Украиной, а советник Лулы, президент России Владимир Путин, встречается с обеими сторонами. Москва а в Украине Владимир Зеленский Киев В последние несколько недель.

Но, удерживая Лулу Осужден России войны, он отказался оказать военную помощь Киеву или допустить Москву. Президент Бразилии также сделал ряд противоречивых заявлений, которые обеспокоили западных союзников Киева.

В январе во время визита канцлера Германии Олафа Шольца Лула заявил, что Киев и Москва разделяют вину за войну и что мотив России для полномасштабного вторжения в соседнюю страну неясен.

В апреле официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби Обвиняемый Президент Бразилии — «попугай российской и китайской пропаганды», заявляющий, что Лула хочет Америки. «Хватит поощрять» Война на Украине.

Позиция Лулы в отношении войны вызвала дополнительные вопросы о судьбе давно разработанного торгового соглашения ЕС, переговоры по которому ведутся уже почти 25 лет с блоком МЕРКОСУР Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая.

В своем интервью, опубликованном в пятницу, Аморим настаивал на том, что Украина не несет ответственности за войну, но сказал, что следует принимать во внимание озабоченность России по поводу безопасности.

«Мы не можем оценить ситуацию за последние 1,5 года. Это продлится десятилетия», — сказал Аморим. «У России есть проблемы, которые нужно решать. это не так Украина. Украина стала жертвой, страдающей от пережитков холодной войны.