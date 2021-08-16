Запад не должен навязывать Украине российский «мир»

Родственники оплакивают члена семьи у мемориальной стены в Киеве в честь украинских солдат, погибших в русско-украинской войне. (Reuters / Валентин Огиренко)

С момента начала военной агрессии России против Украины более семи лет назад демократический мир постоянно выражал солидарность с Украиной. Последний пример такой поддержки последовал за встречей на высшем уровне президента США Джо Байдена 16 июня со своим российским коллегой Владимиром Путиным, когда американский лидер подтвердил свою непоколебимую поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины». Однако в тот же день Путин также заявил: «Если я правильно понимаю президента Байдена, он согласен с тем, что любое урегулирование на юго-востоке Украины должно основываться на Минских договоренностях».

Эти две позиции несовместимы. Запад не может выступать в защиту международной системы, одновременно оказывая давление на жертву, чтобы она соответствовала требованиям агрессора, строго выполняя условия, которые Россия продиктовала Украине в феврале 2015 года. Если они продолжат идти по этому пути, западные лидеры рискуют потерять всякое доверие. и создание зловещего геополитического прецедента из этого будет способствовать нестабильности во всем мире.

Предметом спора является вся основа международной системы.

Совершив вооруженную агрессию против Украины, Россия нарушила основополагающие принципы Устава Организации Объединенных Наций, который обязывает государства-члены воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства. В Уставе Организации Объединенных Наций четко указывается, что никакие последующие договоренности или соглашения не могут отменять этот основополагающий принцип международного права.

Дело не только в разных интерпретациях Минска, но и в том, что Минск на своих условиях препятствует восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Этот факт был признан авторитетом не меньше Владислава Суркова, который до 2020 года работал старшим советником Путина и напрямую отвечал за политику России в отношении Украины. В интервью Financial Times в июне 2021 года Сурков Описано Минском Как акт, который «узаконивает первый раздел Украины».

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С 2015 года Россия продвигает Минск как единственную легитимную основу для продвижения к миру. Однако, несмотря на утверждения Кремля об обратном, Минские договоренности не представляют собой юридически обязывающего международного соглашения, регулируемого международным правом. С самого начала оно не было обязательным, хотя бы потому, что было достигнуто под принуждением, когда Украина столкнулась с угрозой усиления российской военной мощи.

Кроме того, условия, установленные в феврале 2015 года, не были ратифицированы парламентами Украины и России. Ни одна из стран не зарегистрировала Минскую договоренность в Секретариате ООН. Также Минск не получил легитимности в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН от 17 марта 2015 года, как часто утверждают российские официальные лица. В упомянутой резолюции лишь говорится, что Совет Безопасности ООН «поддерживает» пакет мер по выполнению Минска и «призывает» все стороны добиваться его полного выполнения. Резолюцию не следует рассматривать как юридически обязывающий акт, узаконивающий Минск, а только как рекомендацию по поощрению мирного урегулирования.

Последующие попытки навязать Минск Украине другими способами, особенно когда они были перегруппированы как «формула Штайнмайера» или совсем недавно как «ключевые комбинации» формулы Нормандии, также лишены какого-либо юридического веса и могут рассматриваться как политические уловки, которые не могут быть реализованы. решить фундаментальные проблемы законности, поставленные природой: принуждение к исходным «соглашениям». Нельзя избежать того факта, что Минск является прямым результатом незаконного применения силы Россией, которое прямо запрещено Уставом ООН.

Настаивая на том, что Минску нет альтернативы, Россия стремится продемонстрировать, что ее противоправные действия имеют приоритет над Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом. Мотивы Москвы к этому очевидны. Непонятно, почему многие западные лидеры также настаивают на том, что «Минску нет альтернативы», и в то же время заявляют не только о существовании этой альтернативы, но и о ее главенстве, а именно о международном порядке, основанном на правилах.

В частности, Минск умалчивает об оккупации Россией и аннексии Крыма. Он игнорирует вопрос об ответственности России за международное преступление агрессии. Вместо того чтобы привлекать к ответственности агрессора, он стремится наложить ограничения на суверенитет жертвы. Так почему же Запад вместе с Россией призывает Украину подчиниться Минску? Это всего лишь принципиальная политика, и она неизбежно напоминает умиротворение нацистской Германии в 1930-е годы.

Пришло время демократическому миру радикально переосмыслить свой подход к мирному процессу между Россией и Украиной. Давление Запада должно быть сосредоточено на России как агрессоре, а не на Украине как жертве. Запад должен найти политическую волю, чтобы неуклонно придерживаться Устава Организации Объединенных Наций и Венской конвенции как ядра международной системы.

В настоящее время переговоры проходят в параллельных форматах Минска и Нормандии. Такой подход вводит в заблуждение и контрпродуктивен. Это позволяет Кремлю использовать две отдельные переговорные платформы для манипулирования международным сообществом и помогает Москве создать ложное впечатление, что Россия является посредником, а не участником конфликта. Таким образом, Россия продолжает наступление на украинское государство, неуклонно подрывая основы международного права.

Выход из смертельного дипломатического тупика последних шести лет заключается не в том, чтобы заставлять Украину капитулировать. Вместо этого необходимо принять новую форму мирного процесса, прочно укоренившуюся в международном праве, которая включает прямые двусторонние переговоры между Россией и Украиной с участием законных третьих сторон.

Международное право ясно дает понять, что Россия должна прекратить акты военной агрессии в качестве первого шага к прочному миру. Вторым шагом должно стать возвращение всех военнопленных. Затем России придется вывести свои вооруженные силы, как регулярные, так и нерегулярные, с Украины. Для достижения прочного мира в долгосрочной перспективе это также должно включать вывод российских войск из Крыма на Украине.

При наличии необходимой политической воли в Москве начальные шаги, описанные выше, теоретически могут быть достигнуты относительно легко. Всеобъемлющее прекращение огня может быть осуществлено в считанные часы, в то время как обмен пленными может потребовать около недели для согласования. Для организации вывода российских войск с востока Украины может потребоваться два месяца.

К сожалению, нет никаких указаний на то, что Россия хоть как-то заинтересована в прекращении агрессии. Напротив, кремлевские силы продолжают нести потери на востоке Украины, в то время как наращивание военной мощи Москвы, которое стало заголовком вдоль границ Украины весной 2021 года, помогло выявить сохраняющуюся угрозу новой серьезной эскалации российской эскалации.

Помня о грохоте русских мечей, любой видоизмененный западный подход к мирному процессу должен предусматривать увеличение издержек для Кремля. С 2014 года агрессия России послужила основой для ряда международных санкционных мер против Москвы. Отказ Кремля участвовать в конструктивном мирном процессе и продолжающиеся попытки России навязать Украине катастрофическое урегулирование должны быть основанием для усиления и расширения санкций. Если Россия не будет вынуждена платить высокую цену за свои агрессивные действия, у нее не будет реальных стимулов для выбора альтернативного курса.

С 2014 года нападение России на Украину изменило геополитический климат и погрузило весь мир в новую холодную войну. Для будущего международной безопасности критически важно, чтобы конфликт разрешался таким образом, чтобы решительно предотвращать дальнейшие акты агрессии. Если Запад, присоединяясь к России, будет продолжать оказывать давление на Украину, чтобы та приняла Минск, мы столкнемся с неопределенным будущим, в котором «сила права», а великие державы обычно игнорируют международное право, чтобы навязывать свою волю более слабым соседям.

Умиротворяя Россию на Украине, демократический мир рискует превратить Минск в новый Мюнхен. В качестве альтернативы, если западные лидеры заставят Россию уважать суверенитет Украины, им удастся защитить основанный на правилах международный порядок, который является ключом к дальнейшему глобальному прогрессу.

Г-н Владимир Василенко – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины. Он является профессором международного права Киево-Могилянского национального академического университета.

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