Запад не отменил аннексию России – Politico

КИЕВ. Международный саммит в Украине, состоявшийся в понедельник для освещения тяжелого положения оккупированного Россией Крыма, пролил свет на неспособность Запада заставить Кремль отступить.

Несмотря на семь лет экономических санкций, введенных Европейским союзом и его союзниками, Москва по-прежнему твердо контролирует полуостров, который она вторглась в 2014 году и ассимилировала после референдума с танками и вооруженными солдатами на улицах.

Президент Украины Владимир Зеленский организовал в понедельник саммит под названием Крымская платформа, чтобы противодействовать отсутствию глобального интереса к текущей ситуации на Черноморском полуострове. В мероприятии приняли участие лидеры из более чем 40 стран, а также президент Европейского совета Шарль Мишель, который произнес резкую речь, заявив, что Брюссель никогда не признает Крым в составе России.

Отметив, что Украина празднует 30-летие независимости после распада Советского Союза, Мишель сказал: «Я сразу перейду к делу: независимость означает суверенитет, а это означает территориальную целостность в рамках международно признанных границ».

Он откровенно подтвердил «последовательную позицию ЕС: мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя. Мы продолжим энергично проводить политику непризнания. Мы будем твердо стоять перед лицом любых нарушений международного права. . “

Но полное отсутствие двух самых видных национальных лидеров ЕС, канцлера Германии Ангелы Меркель, которая вместо этого посетила Киев в воскресенье, и президента Франции Эммануэля Макрона, указывало на то, что саммит рассматривался как в значительной степени бесполезное мероприятие по обмену сообщениями, и что присутствие на саммите было не им. заслуживает. Риск вызвать неприязнь к президенту России Владимиру Путину.

Меркель, которая приближается к концу своего четвертого и последнего президентского срока, на прошлой неделе посетила Путина в Москве и дала понять, что ее главным приоритетом было заключение сделки, которая гарантировала бы Украине еще пять лет доходов от транзита природного газа из России: завершение газопровода «Северный поток – 2», который Россия могла бы использовать в обход Украины.

Чтобы проиллюстрировать эту точку зрения, Германия вместо этого отправила на саммит своего министра экономики и энергетики Питера Альтмайера, который в кулуарах саммита провел переговоры с министром энергетики Украины Германом Галушенко и министром энергетики США Дженнифер Гранхольм, которая возглавляла встречу из трех человек. Американец. делегация.

В отличие от продолжающегося поддерживаемого Россией военного конфликта на востоке Украины, который является предметом нормандского мирного процесса, возглавляемого Германией и Францией, оккупация Крыма и Севастополя редко обсуждается международными дипломатами.

Путин ясно дал понять, что считает аннексию Крыма вопросом, не подлежащим обсуждению. Крымчане получили российские паспорта, а Кремль потратил около 2,6 миллиарда евро на строительство моста, соединяющего Крым с материковой частью России. Местные жители и правозащитные группы сообщали о жесткой дискриминации крымскотатарской общины, а также о принудительных депортациях и других нарушениях прав человека.

Москва подчеркнула исторические, языковые и культурные связи Крыма с Россией в качестве оправдания аннексии, а также результаты референдума 2014 года, на котором она заявила, что более 80% ее населения проголосовало за то, чтобы стать частью России. Референдум был признан нелегитимным большинством правительств мира из-за военного присутствия России.

Несколько лидеров выступили с речами, осуждая аннексию России. «Это вопиющее нарушение международного права по-прежнему стоит в международной повестке дня», – сказал президент Латвии Иглс Левитс. «Уважение границ, уважение территориальной целостности государств – основа мира».

Но некоторые лидеры наверху, такие как президент Словении Борут Пахор, выразили некоторую двойственность. Пахор подчеркнул, что Словения поддерживает хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, и выразил надежду, что две страны будут работать над решением своих проблем.

«Я также приехал сюда, чтобы призвать к искреннему диалогу между Украиной и Российской Федерацией», – сказал он. У Словении хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией. Как убежденный сторонник добрососедских отношений, я искренне надеюсь, что однажды Украина и Россия каким-то образом урегулируют свои двусторонние отношения ».

Однако большинство лидеров явно выступали против России. Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, бывший премьер-министр Латвии, сказал: «Крым – это Украина. Я приехал из балтийской страны. Мы знаем, что значит потеря свободы и суверенитета».

В своей вступительной речи на саммите Зеленский попытался изобразить захват Крыма Россией как вопрос огромной глобальной важности, поскольку он продемонстрировал неуважение к международным законам и нормам.

«Этот вопрос важен для всего мира», – сказал он. Украинский Крым был гарантией региональной стабильности. Теперь это пороховая бочка “.

«Оккупация Крыма также вызывает вопросы об эффективности всей системы международной безопасности, принципах территориальной целостности и нерушимости границ», – добавил он.

На внутреннем фронте правительство Зеленского упорно работало, чтобы продемонстрировать свою поддержку Крыма, объявленного автономной республикой согласно украинской конституции, где местные власти и жители давно жаловались на пренебрежение Киевом до вторжения.

В своем выступлении Зеленский отметил, что в марте его правительство приняло стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма, а Верховная Рада приняла закон, дающий крымским татарам особый статус как коренной общины. Он также отметил, что парламент отменил закон о создании «свободной экономической зоны», который, по словам критиков, использовался в качестве механизма для обхода санкций.

Несмотря на возобновление интереса к Крыму, саммит в понедельник прошел на украинских, английских и крымских татарах, но не на русском, который является родным для большинства населения Крыма. Однако это была небольшая деталь, которая иллюстрирует степень, в которой язык стал даже сильно политизированным за семь лет войны между Россией и Украиной.

Зеленский сослался на нарушения прав человека, совершенные оккупационными властями, в своем призыве к международной поддержке для оказания давления на Россию.

«Крым стал регионом, где права и свободы человека грубо и систематически нарушаются», – сказал он. «Политические преследования, насильственные исчезновения, незаконное задержание более 100 политических заключенных, пытки, подавление свободы СМИ и религии, конфискация собственности, насильственные демографические изменения, незаконный набор граждан Украины в российскую армию, пропаганда войны среди детей – таковы, к сожалению, факты Садового Крыма сегодня ».

По его словам, Украина не может решить проблему в одностороннем порядке.

«Мы понимаем, что одна Украина никогда не сможет вернуть Крым», – сказал Зеленский. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы».

Мишель в своем выступлении сказал, что санкции ЕС, принятые в 2014 году для наказания России, обошлись «дорого». Однако эти меры, похоже, не сделали ничего, чтобы подорвать решимость Путина. Однако Мишель сказал, что они останутся там, где есть.

«Мы хотим заверить, что Украина никогда не будет одна», – сказал он. «А Крым – это Украина».