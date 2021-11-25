Запад проигрывает современную космическую гонку

Бывают моменты, когда способность человечества преодолевать проблемы, создаваемые космическим пространством, может быть поистине вдохновляющим, как, например, недавняя миссия НАСА «Дарт» по предотвращению разрушения Земли астероидом. В том, что ученые НАСА считают экспериментальным испытанием по спасению планеты от вымирания, они запустили свой первый космический корабль, предназначенный для предотвращения столкновения массивной космической скалы с Землей.

Цель космического корабля DART, который вчера был запущен с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, — поразить небольшой астероид под названием Деморфос, которому требуется чуть более двух лет для обращения по орбите вокруг Солнца. Хотя эти космические камни не представляют прямой угрозы для Земли, НАСА стремится проверить их способность предотвратить попадание на нашу планету гораздо более крупной кометы.

Удар кометы шестьдесят шесть миллионов лет назад положил конец эпохе динозавров, а также уничтожил большинство видов растений и животных. Но хотя астероиды, возможно, представляют гораздо большую угрозу для человечества, чем изменение климата, наша способность защитить себя от такой возможности в значительной степени перенесена в области научной фантастики, как показано в фильме 1998 года Армагеддон, где комета уничтожена полетом. … Ядерные бомбы по сути.

Миссия НАСА на этой неделе имеет более скромные амбиции, стремясь только удержать астероид от столкновения с Землей, а не полностью разрушить ее. Но проект, который должен привести к тому, что Дарт достигнет своей цели на скорости 15000 миль в час в сентябре 2022 года, лишь свидетельствует о быстром прогрессе, достигнутом человечеством в способности преодолевать космические проблемы, как к добру, так и к злу.

Потому что, хотя трудно подвергнуть сомнению достоинства программы, направленной на спасение человечества от забвения, другие разработки в космическом мире более проблематичны, в том числе успешное испытание Россией в начале этого месяца противоспутниковой ракеты.

Приблизительно 3000 спутников, которые в настоящее время находятся на орбите вокруг мира, играют жизненно важную роль в нашей повседневной жизни, например, в облегчении связи и путешествий. Они также вносят решающий вклад в современное поле битвы, что может объяснить, почему Кремль приложил столько усилий для получения средств для его уничтожения.

Уничтожение старого разведывательного спутника советских времен новой российской системой противоспутникового оружия «Нудол», которое вызвало широкую критику со стороны Запада и привело к тому, что экипаж Международной космической станции состоял из семи человек, явилось ярким проявлением способности Москвы уничтожить ключевые элементы космической станции. наша национальная инфраструктура.

Китай также недавно продемонстрировал вызывающие тревогу новые разработки в области космических ракет, такие как недавнее испытание гиперзвукового планирующего аппарата, маневренного космического корабля, который может нести ядерную боеголовку и который может запускать отдельную ракету на полпути. -авиакомпания.

В космическом соперничестве между ведущими мировыми державами нет ничего нового. Отчаянная гонка между Вашингтоном и Москвой за высадку человека на Луну была одним из важнейших соревнований эпохи холодной войны.

Что отличается от современной борьбы между ведущими мировыми державами за контроль над космосом, так это потенциально разрушительное воздействие, которое она может оказать на наше благополучие. В то время как соперничество времен холодной войны было в первую очередь гонкой на Луну, сегодняшнее состязание заключается в том, какая сила может нанести больший урон противнику с помощью космических технологий.

Более того, президент России Владимир Путин давно использует новые боевые технологии для достижения своих целей. Нынешний миграционный кризис в Восточной Европе, в поощрении которого обвиняют Москву, является классическим упражнением в смешанной войне, в которой Россия и ее союзник из Беларуси жестоко используют бедственное положение незадачливых мигрантов, чтобы вызвать разногласия между лидерами ЕС.

И если российский лидер, как опасаются многие восточноевропейцы, вызовет дальнейшие беспорядки, начав в ближайшие месяцы еще одно военное наступление на Украину, он почти наверняка использует владение Россией космическими технологиями в своих интересах.

У России уже есть возможность вывести из строя западные спутниковые навигационные системы, как это обнаружили пилоты RAF Typhoon в ходе операций против Исламского государства, когда их системы попали под российские помехи. Москва непременно воспользуется этой и другой космической тактикой против Украины в случае возобновления боевых действий.

Ввиду того, что противники, такие как Россия и Китай, стремятся стать доминирующими державами в космосе, приоритетом для западных держав сейчас является обеспечение того, чтобы они соответствовали этой задаче. Безусловно, широко распространено признание того, что к космосу следует относиться серьезно как к новому рубежу современной войны, поскольку за последнее десятилетие США, Франция и Великобритания создали свои собственные структуры военного космического командования.

Однако озабоченность по поводу того, что Россия и Китай демонстрируют свое техническое мастерство в этой новой технологии, заключается в том, что нет никакой гарантии, что Запад сможет выиграть последнюю космическую гонку.