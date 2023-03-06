Запад пытается сохранить новую колониальную империю в Африке — Россия

Автор Кестер Кенн Кломега

Михаил Богданов, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации; Спецпредставитель Президента по Ближнему Востоку и Африке предложил отличные направления реализации политики России в Африке в условиях формирующегося нового миропорядка.

Часто обсуждается меняющаяся геополитическая ситуация в отношении Африки, чиновники всегда пытаются прояснить, что и как Африка должна играть свою роль, особенно в отношениях с внешними партнерами.

Россия и Китай выстраивают отношения честной конкуренции в Африке, заявил Богданов в конце февраля в интервью ТАСС, добавив, что Москва и Пекин не разделяют подход бывших западных колониальных держав. Однако сейчас российской стороне есть что предложить африканским партнерам в экономическом плане.

Политика России, как и Китая, проверенного временем партнера Африки, прагматична и, естественно, основана на балансе национальных интересов. Мы строим справедливые отношения и уважаем суверенитет иностранных государств и их полное право определять свою внутреннюю и международную политику. Между тем, честная конкуренция актуальна всегда. Именно это отличает основные подходы России от подходов бывших западных колониальных держав.

По его словам, дело не в интересе Запада к континенту, усилившемся в последнее время, а в отчаянных попытках коллективного Запада сохранить свою неоколониальную империю.

Сегодня, особенно после того, как пути России и Запада разошлись не по нашей вине, страны Запада столкнулись с острой необходимостью восполнения утраченных ими основных ресурсов, поддержки своей промышленности и экономического развития, причем по возможности с минимальными затратами.

Их цель в Африке сейчас — решить, так сказать, экзистенциальные проблемы. Это видно по используемым ими инструментам, большинство из которых носит «неспортивный характер», включая «законы», ограничивающие деятельность России в Африке, санкции, стоп-листы, угрозы и шантаж».

В статье под названием «Политика России в Африке» в сентябре 2019 года научный сотрудник Института Африки Ольга Колкова прямо заявляет, что за последние несколько лет Россия значительно увеличила свое присутствие в Африке. Там были подписаны новые соглашения с рядом стран, в том числе о сотрудничестве в области военных технологий, безопасности и борьбы с терроризмом.

С положительной стороны, это укрепило традиционно дружественные отношения России с африканскими партнерами после ее внезапного ухода из Африки в начале 1990-х годов, что было, по сути, огромной стратегической ошибкой. Но российские власти слишком хорошо осознали эти основные политические ошибки. Настало время оживить и восстановить старые отношения, а также важно наладить новые. Политику России в отношении Африки можно охарактеризовать как уникальную, но у нее меньше финансовых и экономических возможностей для реализации своей политики на континенте, чем у Китая.

В феврале прошлого года эксперт клуба «Валдай» Нурхан Аль-Шейх четко написал под заголовком «Чего ждет Африка от России», что российско-африканское партнерство — это ядро ​​нового многополярного мироустройства, которое будет более справедливым и справедливым для всех. Африка многого ждет от России. Историческое сотрудничество между двумя странами и огромный потенциал, которым обладает Россия, подтверждают ее способность оправдать эти ожидания и вместе двигаться вперед в будущее.

Африка – перспективный континент с широкими перспективами экономического роста. Он очень богат природными и человеческими ресурсами. В Африке находится 30% мировых запасов полезных ископаемых, 10% запасов нефти, 8% запасов газа и почти 60% неиспользуемых сельскохозяйственных угодий мира. К 2040 году в Африке будет самая большая рабочая сила, поскольку там будет проживать четверть населения мира; при этом молодежь составляет более 60%.

Хотя у Африки есть все условия для развития и экономических прорывов, она по-прежнему страдает от голода, нищеты, низкого уровня жизни и политической нестабильности. В течение долгих десятилетий колониализма страны Запада эксплуатировали Африку и истощали ее богатства, не вкладывая средств ни в какое развитие. Африке нужны справедливые и сбалансированные партнерские отношения, чтобы помочь ей справиться со своими проблемами и двигаться в будущее.

Африканские страны глубоко доверяют России как надежному партнеру. Эта опора восходит к советской эпохе, когда Москва была единственным сторонником африканских национально-освободительных движений. Россия оказывала новым независимым африканским государствам экономическую, военную и техническую помощь.

Россию также отличает кооперативный, а не конкурентный подход к континенту. В отличие от западных стран, которые рассматривают Африку как арену международной конкуренции, Москва стремится к партнерству в целях развития, основанному на принципе «выиграл/выиграл». Их сотрудничество основано на взаимном уважении интересов, невмешательстве во внутренние дела, укреплении мира и стабильности.

В этом контексте Африка надеется на активное партнерство с Россией в преодолении кризисов и запуске экономического и социального развития в соответствии со следующими приоритетами. Среди наиболее важных из этих кризисов продовольственный кризис, который считается самым острым в Африке. Более трети хронически голодающего и недоедающего населения мира проживает в Африке. Сотрудничество с Россией имеет решающее значение для преодоления этого экзистенциального кризиса.

В краткосрочной перспективе это означает снабжение африканских стран российским зерном и удобрениями. В долгосрочной перспективе это означает помощь африканцам в развитии их сельскохозяйственного сектора и предоставление им необходимых технологий. Ряд африканских стран имеют плодородные почвы и достаточные водные ресурсы. Но они остро нуждаются в инвестициях в технологии не только для удовлетворения своих потребностей в продовольствии, но и для того, чтобы стать региональными центрами российского производства зерна.

Предоставление инвестиций и технологий в энергетический сектор также является африканским приоритетом. Африканским странам необходимо использовать свои природные ресурсы в области энергетики. Сюда входят нефть, газ, новые и возобновляемые источники энергии, а также гидроэнергетика, поскольку многие страны континента, особенно к югу от пустыни Сахара, страдают от острой нехватки электроэнергии.

Точно так же необходимо сотрудничество в области добычи и добычи огромных запасов полезных ископаемых в Африке. С этим связано развитие отраслей, зависящих от природных ресурсов, которыми обладает Африка. Такой же приоритет может быть отдан развитию сферы образования и здравоохранения, а также транспортной инфраструктуры, особенно железной дороги. Невежество и болезни являются фундаментальными проблемами для любых усилий в области развития в Африке.

Параллельно с этими направлениями развития необходимо работать над обеспечением мира и стабильности. Африка сильно страдает от политической нестабильности, а также от внутренних и региональных вооруженных конфликтов. Без стабильности и мира не может быть устойчивого развития.

Россия сыграла важную роль в восстановлении стабильности и борьбе с терроризмом в ряде африканских стран, включая Мали и Центральноафриканскую Республику. Россия активно участвовала в миротворческих силах в Африке. Важно усилить роль России как гаранта мира и стабильности в Африке. Африканские страны рассчитывают на Россию как на честного партнера, всем сердцем выступающего за мир и стабильность.

Однако многие африканские эксперты считают, что Россия мало что делает в плане инвестиций в Африку. В отличие от западных стран, членов Евросоюза и стран Азии, которые сосредоточены именно на том, чего они хотят добиться с Африкой, Россия ставит борьбу с колониализмом в центр своей политики.

Задолго до проведения своего первого саммита Россия дала несколько обещаний и обещаний и провела несколько встреч с несколькими делегациями. Записи показывают, что 92 двусторонних соглашения, подписанных по итогам саммита Россия-Африка в 2019 году, так и не были реализованы, однако официальные лица по-прежнему активно ищут новые соглашения с Африкой.

Следует отметить тот факт, что Африка давно обрела политическую независимость в 1960-х годах, и многие из них стремятся диверсифицировать свою экономику, построить инфраструктуру, современное сельское хозяйство, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и продвигаться к индустриализации с активными человеческими ресурсами. Эти африканские страны готовы сотрудничать с потенциальными инвесторами со средствами для передачи ресурсов, особенно в связи с развитием Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA), инициированной Африканским союзом.

Южноафриканский институт международных отношений (SAIIA), аналитический центр по вопросам политики, также предложил это. Африке необходимо сформулировать единый подход к России до саммита Россия-Африка 2023 года.

В исследовательском политическом отчете операторы аналитических центров утверждают, что визиты министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Африку в прошлом и начале этого года высветили необходимость разработки российской континентальной стратегии, чтобы не стать пешкой в ​​глобальных силовых играх.

В этих поездках подчеркивалась важность выработки четко сформулированных позиций африканскими странами в отношениях с внешними державами. Без этого Африка рискует оказаться втянутой в геополитические споры, что ослабит ее глобальный голос и свободу действий. Лавров подчеркнул свою критику политики Запада в Африке.

Россия интенсифицирует свои военные отношения со многими африканскими странами уже как минимум десятилетие. На его подход часто влияют тесные связи между российской военной промышленностью и ее печально известным частным охранным подрядчиком, группой Вагнера. По данным шведского аналитического центра Sipri, в 2021 году Россия была крупнейшим поставщиком оружия в Африку, на ее долю приходилось 44% основного импорта оружия континента. Всего Россия подписала военные соглашения более чем с 20 африканскими странами.

Хотя Россия не входит в число крупнейших торговых партнеров Африки, ее присутствие нельзя исключать. По оценкам, товарооборот России с африканскими странами в 2020 году составил более 14 миллиардов долларов, при этом на Египет пришлось около 30% от этого объема. Но хотя экономика России и размер ее вооруженных сил намного больше, чем у любой африканской страны, в совокупности континент может иметь большее влияние. В 2021 году ВВП Африки составляет около 2,7 трлн долларов, а ВВП России — около 1,7 трлн долларов.

Нетрудно понять, почему африканским государствам проблематично принимать чью-либо сторону. Возможно, наиболее важным путем вперед для африканских стран является сотрудничество друг с другом. Таким образом, развитие отношений, выходящее за рамки краткосрочного влияния, имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы на континенте не доминировали интересы других мировых держав.

Преодоление негатива может включать следующие шаги: Африка отчаянно нуждается в российской стратегии. С этой целью Африканский союз может и должен более структурированно привлекать своих членов и помогать им вырабатывать общие позиции по важнейшим вопросам, касающимся России и других партнеров, таких как США, Китай, Европа и другие.

Первым шагом в этом направлении должно стать укрепление Департамента партнерства и координации Африканского союза. Отделение может быть более подходящим местом для размышлений о том, как должны функционировать государства-члены. Он мог бы лучше отстаивать потребности континента и обеспечивать, чтобы голоса африканцев были услышаны в дискуссиях с такими странами, как Россия.

Ожидается, что роль России в Африке будет Все еще спорный и оспариваемый. Россия четко знает, чего хочет от континента: Доступ к рынку, политическая поддержка и общественное влияние. Настало время континенту ясно дать понять, чего он хочет от России взамен. В преддверии саммита Россия — Африка 2023 года Африканский союз и его государства-члены должны усилить свои позиции в отношении внешнего партнерства. В противном случае континент рискует остаться позади и стать пешкой во все более расколотой мировой системе.