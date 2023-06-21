Запад рассматривает Румынию как потенциальную площадку для подготовки украинских пилотов F-16.

Подробности о программе обучения появлялись медленно, поскольку в прошлом месяце президент Джо Байден поддержал ее усилия. Нидерланды и Дания возглавляют многонациональные усилия по обучению, но партнеры не определились, какие страны предоставят самолеты, необходимые для обучения.

Европейские официальные лица не подтвердили и не опровергли обсуждение предложения об обучении украинских пилотов в Румынии. Представитель министерства обороны Нидерландов сообщил лишь, что партнеры работают над созданием учебного центра F-16 в Восточной Европе. Но спор о том, какая страна подарит самолеты, еще не разрешен.

Представитель Lockheed указал на комментарии, сделанные на этой неделе главным операционным директором компании Фрэнком Сент-Джоном, о том, что компания Будучи на готове Обучать украинских пилотов полетам и обслуживанию F-16 после того, как западные страны согласятся их отправить.

«Поставка F16 сейчас не обсуждается. Мы прилагаем все усилия, чтобы начать обучение F-16». [with Denmark to train Ukrainian] Представитель пилотов сказал, как можно скорее. «Доставка требует отдельного процесса принятия решений».

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Тролс Лунд Поульсен заявил, что надеется представить «концепцию» к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле, и что учения начнутся этим летом.

«За последние несколько недель у меня было много возможностей обсудить с моими коллегами возможные модели обучения украинских пилотов и вспомогательного персонала для самолетов F-16. Я рад видеть, что коалиция, поддерживающая подготовку пилотов и вспомогательного персонала для самолетов F -16 постоянно расширяется». Это будет важный стратегический шаг. В долгосрочной перспективе».

Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли были проинформированы о ходе работы группы на прошлой неделе, сказал Остин журналистам во время визита в Брюссель, добавив, что «предстоит проделать большую работу».

Румынские ВВС эксплуатируют парк из 17 бывших в употреблении F-16, приобретенных в Португалии, и закупают еще 32 в Норвегии. Однако недавно Бухарест утвердил план закупки более совершенных F-35.

Страна играет решающую роль в миссии воздушной полиции НАТО, международной оперативной группе, занимающейся постоянным патрулированием европейского неба, чтобы быстро реагировать на нарушения воздушного пространства. Страны НАТО регулярно пытаются перехватить летающие в регионе российские самолеты.

На вопрос, ведутся ли переговоры об обучении украинских пилотов в Румынии, Минобороны страны не подтвердило и не опровергло, что страна находится на рассмотрении.

Но, комментируя более широкий масштаб, министерство заявило в электронном письме в среду, что страна «приветствует инициативу по созданию коалиции союзников по НАТО для обучения пилотов F-16».

«Мы подтверждаем, что Румыния тесно сотрудничает со своими союзниками по НАТО, партнерами по ЕС, стратегическими партнерами и руководством Украины, чтобы обеспечить устойчивость и эффективное сопротивление украинского народа незаконной агрессии России и оккупации суверенной территории Украины», — говорится в заявлении. .

Помимо Дании и Нидерландов, в учебный альянс также входят Великобритания, США, Португалия, Норвегия и Бельгия. На прошлой неделе британское правительство объявило, что украинские пилоты сначала пройдут базовую подготовку и языковой курс под руководством Великобритании, прежде чем начнется обучение на самолетах.

Отвечая на вопрос о планах украинских пилотов летать на F-16 на этой неделе на Парижском авиасалоне, глава Lockheed’s St. John сказал, что компания готова модифицировать самолеты, провести обучение или, при необходимости, построить новые F-16, чтобы заполнить самолеты. . Он будет передан Украине.

Лара Селигман сообщила из Вашингтона. Лили Бэр сообщила из Брюсселя. Ли Хадсон и Александр Уорд внесли свой вклад в этот отчет.