Москва, 23 января. /ТАСС/. В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад стремится подготовить информационное пространство для серии масштабных провокаций, в том числе военных.

«[Information space] Скорее всего, готовится набор масштабных провокаций и готовится к этому общественное мнение. Крайне важно для коллективного Запада, для НАТО, англичан и американцев создать соответствующий информационный мир. «Без этого они работать не могут», — сказала она в интервью телеканалу «Аль-Русский 1».

«Зачем они это делают? Зачем? Мы не исключаем масштабных манипуляций информацией и провокаций в будущем. Не исключаем и военных провокаций», — сказала она.

По словам Захаровой, серия фейков уже была распространена через традиционные СМИ, а не на уровне социальных сетей. «Вспомним статью в New York Times о якобы эвакуации российского посольства в Украине. Вспомним недавний пост, опубликованный Bloomberg (китайский лидер якобы просил Россию не вторгаться в Украину во время Олимпиады. — ТАСС), который российский Об этом заявили МИД и МИД КНР, сообщила Захарова. Посольство Китая вчера опровергло их», — заявили вчера в посольстве КНР, добавив, что еще одним примером является лживость МИД Великобритании в отношении якобы планов России по смене правительства в Украине.

Министерство иностранных дел Великобритании ранее заявило, что российское правительство стремится установить в Украине пророссийское правительство во главе с бывшим депутатом Верховной Рады Евгением Мурраевым.

Комментируя это заявление, в МИД России призвали британских коллег прекратить пускаться на провокации.