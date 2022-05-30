Запасы GameStop PS5 распроданы — где найти запас дальше

Модернизация: GameStop больше не продается на консолях. Обязательно следуйте PS5 пополнение Путеводитель по предстоящим новостям.

В прошлом месяце GameStop начал экспериментировать с выходными. PS5 пополнение. И ритейлер, похоже, был доволен результатами, так как сегодня (28 мая) в середине периода он проведет еще один. Распродажа ко дню памяти.

Подробности об этом GameStop PS5 Низкий запас встречается Мэтт Свидер (Откроется в новой вкладке) Из Сокращенное название (Откроется в новой вкладке). Мэтт — один из самых уважаемых в мире специалистов по отслеживанию акций с очень надежными источниками практически во всех крупных розничных сетях. Он смог подтвердить через свои контакты GameStop, что розничный продавец будет проводить пополнение запасов PS5 в магазине в эти выходные.

Это событие пополнения запасов в магазине начнется с момента открытия каждого отдельного магазина (которое может быть уже в 8:00 по местному времени). Мэтт смог подтвердить, что во время этого выпуска будет доступна только консоль PS5 Disc, и в среднем на каждом сайте будет доступно около восьми консолей, хотя ожидается, что в некоторых крупных магазинах будет больше.

Кроме того, пополнение запасов PS5 потребует от вас быть файлом Награда за повышение мощности Pro член. GameStop прекратил пополнение запасов консолей следующего поколения в рамках своей программы премиум-членства с начала 2021 года, и мы ожидаем, что розничный продавец продолжит эту практику в обозримом будущем. Вы можете зарегистрироваться ниже до следующего пополнения запасов PS5 в эти выходные.

GameStop также известен тем, что продает свои собственные консоли PS5 в готовых комплектах, и пополнение запасов будет продолжаться в этом направлении. Во время этого мероприятия в магазине будут доступны три набора. Самый дешевый будет стоить 718 долларов, а два других — 812 долларов. Все трое поставляются с контроллером PS5 в качестве бонусного диска. Двойное управлениеи копия Гран Туризмо 7а также дополнительные элементы, которые зависят от пакета.

В комплект за 718 долларов входит физическая копия Помимо Ratchet и Clank Rift И подарочная карта PlayStation Network на 25 долларов. В то время как пакеты за 812 долларов поставляются с официальным Беспроводная 3D-гарнитура Sony Plus Затем копию MLB The Show 22 или Призрак Цусимы: Режиссерская версия. Хотя ни один из этих пакетов не является самым дешевым способом получить PS5, GameStop, по крайней мере, всегда взимает общую розничную цену предметов, поэтому цены не завышены.

Если вы предпочитаете покупать консоль в Интернете или не хотите увеличивать свой бюджет, чтобы покрыть дорогой пакет GameStop, обязательно ознакомьтесь с PS5 пополнение Центр крупный. Это подробное руководство ежедневно обновляется последними обновлениями всех основных розничных продавцов.

Трекер пополнения запасов PS5 — необходимо проверять магазины