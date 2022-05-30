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Запасы GameStop PS5 распроданы — где найти запас дальше

30 мая, 2022
Artem Sokolov

Модернизация: GameStop больше не продается на консолях. Обязательно следуйте PS5 пополнение Путеводитель по предстоящим новостям.

В прошлом месяце GameStop начал экспериментировать с выходными. PS5 пополнение. И ритейлер, похоже, был доволен результатами, так как сегодня (28 мая) в середине периода он проведет еще один. Распродажа ко дню памяти.

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