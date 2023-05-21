Рихард Бургундер III вернулся к соревнованиям в этом году и стал одним из аутсайдеров международного фестиваля Red Fox Elbrus Race на горе Эльбрус в России. Бургендер, 43-летний уроженец Шаллера, был одним из двух американцев, участвовавших в этом мероприятии.

После семилетнего перерыва в соревнованиях Бургендер занял 49-е место в воздушной гонке и 92-е место в вертикальном километре.

Скайраннинг — это бег в горах, высота которого достигает или превышает 6600 футов. Вертикальный километр — это бег в гору на высоте 3280 футов.

«Это было мое первое соревнование с 2014 года, хотя с тех пор я стал заядлым скалолазом и альпинистом», — сказал Боргундер. «Это был потрясающий опыт, и все были великолепны».

Боргундер, который занимался бегом в Schaller и окончил Penn State, долгое время занимался экстремальными видами спорта. Он был пятикратным региональным чемпионом XTERRA Trail Run Series. Бургендер — единственный бегун в истории серии, выигравший титулы в четырех разных регионах.

Он также выиграл национальный чемпионат среди мужчин в возрастной группе 20–29 лет на марафоне USA Trail Marathon 2008 года и национальном чемпионате по шоссейным гонкам на 40 миль.

Мбалу оставляет след

Выпускник Schaller Кам Мбалу поднялся на третий лучший прыжок в истории Duquesne в тройном прыжке. Мбалу прыгнул с личным рекордом на 15,06 м на чемпионате Atlantic 10 Championships и финишировал седьмым.

Во время последней встречи Дюкена в сезоне на чемпионате IC4A / ECAC Outdoor Championships на стадионе Джорджа Мейсона в Фэрфаксе Мбалу занял второе место в тройном прыжке.

Лучшей дистанцией Лембалу на соревнованиях стал прыжок на 14,84 метра. Мбалу впервые занял второе место в этом мероприятии.

Росси находит роль

Первокурсник Томаса Мора и выпускник Schaller Дом Росси зарекомендовал себя как солидный игрок мужской волейбольной команды.

«Святые» закончили сезон со счетом 13–13, в том числе 6–4 на конференции Среднего Юга. Проиграл Томасу Мору в полуфинале турнира MSC.

Энен помогает штату Кеннесо

Весной этого года Саманта Энен выступала за женскую сборную штата Кеннесо по легкой атлетике. Первокурсница и аспирантка Шаллера, Энен участвовала в беге на 1500 метров за Сов. Она финишировала двадцатой со временем 4 минуты 51,37 секунды.

Кеннесо Стэйт занял второе место как команда в этом мероприятии.