Запись телефонного разговора президента Джо Байдена с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Президент Джозеф Р. Байден-младший сегодня разговаривал с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Два лидера обсудили свои текущие усилия по укреплению двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Мексикой, в том числе важность укрепления сотрудничества между Соединенными Штатами и Мексикой для управления беспрецедентной миграцией в регионе. С этой целью они обсудили дальнейшую тесную координацию между пограничными властями и решительные меры по обеспечению соблюдения в рамках подготовки к возвращению к полной зависимости от иммиграционных властей Раздела 8 на границе США и Мексики, что влечет за собой серьезные последствия для тех, кто был исключен из высылки в соответствии с Разделом 42. Оба лидера подчеркнули ценность управления миграцией гуманным и упорядоченным образом с расширенными правовыми путями и последствиями для нелегальной миграции. Они также подтвердили свою общую приверженность устранению коренных причин миграции из Центральной Америки и обсудили расширение совместных усилий наших двух стран. Они обсудили насущную необходимость эффективного уменьшения заторов на севере Мексики. Лидеры двух стран подтвердили, что после 11 мая они продолжат реализацию успешной совместной инициативы, благодаря которой за четырехмесячный период было достигнуто 95-процентное сокращение пограничных столкновений выходцев из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы на американо-мексиканской границе. граница.

Президент Байден и президент Лопес Обрадор также признали недавние положительные сдвиги в других областях двустороннего сотрудничества, включая усиление и ускорение усилий по борьбе с незаконной торговлей фентанилом и оружием путем ликвидации преступных сетей. Президент Байден обязался использовать все доступные инструменты для борьбы с незаконным оборотом оружия и сокращения потока огнестрельного оружия в Мексику. Лидеры подтвердили свою приверженность модернизации общих границ и содействию инклюзивному экономическому росту.

###