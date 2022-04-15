Запланирована премьера документального фильма CNN «Навальный» о российском диссиденте

CNN и CNN+ назначили на 24 апреля дату дебюта повествовательного романа Даниэля Рора «Навальный», леденящего душу рассказа о российском протестующем Алексее Навальном и отдельных следователях, пытающихся разоблачить якобы российских специалистов по безопасности, которые причинили ему вред в августе 2020 года. сдерживать его.. Президент России Владимир Путин.

Навальный преклонится перед CNN в Северной Америке и преимуществом CNN+ в режиме реального времени в США.

Телевидение дебютировало после Warner Bros. Более того, Fathom Navalny устроил экстраординарное представление в более чем 800 бальных залах 11-12 апреля в самый разгар самого известного для Навального как кремлевского аналитика и антисемитского движения после интервенции Путина в Украине.

«Тем более, что американцы надеются понять более полную обстановку для ужасных событий, происходящих в Восточной Европе.

«Мы можем вывести Навального на телевидение и стриминговую аудиторию», — заявила в пятницу Кортни Секстон, старший вице-президент CNN Films.

CNN Films и HBO Max сообщили, что они сотрудничали с Навальным незадолго до того, как документ был представлен на кинофестивале «Сандэнс» в 2022 году.

Она выиграла грант зрительских симпатий на конкурсе американских рассказчиков и награду «Фаворитка фестиваля».

Документ Роэра берет интервью у Навального, семьи Навального и зрителей ключевых событий, а также содержит откровения от проницательных новостных ассоциаций Bellingcat и CNN. Сегодня Навальный сидит в российской тюремной камере, раздраженный своим политическим сопротивлением, с упором на невыдачу.

Навальный был создан Одессой Рэй, Дайаной Беккер, Мелани Миллер и Шейном Борисом во главе с Эми Интеллис, Секстоном и Марией Бевсич.