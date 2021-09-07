Запланированные оповещения Google Clock отключены для некоторых пользователей.

Кажется, что для многих людей функция запланированных будильников Google Clock полностью отключена из-за ошибки, которая предотвращает срабатывание предустановленных предупреждений. На обороте этой проблемы в списке Play Store теперь есть файл Множество 1-звездочных отзывов от недовольных пользователей.

[Update 09/06]: Google опубликовал заявление через При условии / r / GooglePixel, с возможностью того, что проблема с неработающими часами Google является результатом интеграции Spotify. Временное решение – переключиться на один из звуковых сигналов по умолчанию на устройстве, чтобы гарантировать, что запланированные будильники срабатывают вовремя:

Сожалеем, что вы столкнулись с этой проблемой, и благодарим вас за то, что сообщили о ней. Мы нашли исправление, и скоро оно будет выпущено. А пока вы можете изменить настройку звукового оповещения на «Выбрать в звуке устройства».

растущая нить на / r / субреддит GooglePixel Обратите внимание, что многие устройства пропускали утренние будильники или не отображались как «приходящие» на их устройствах Pixel. Проблема также показывает любые заранее запланированные сигналы тревоги как “ пропущенные ” вскоре после того, как ранее упомянутый сигнал тревоги был запрограммирован на срабатывание (через Андроид салат).

Согласно большому количеству негативных отзывов и 1 звездочке, оставленной в списке Play Store для приложения Google Clock, эти отключенные будильники влияют на людей в течение очень короткого времени. Однако проблема, похоже, не ограничивается только устройствами Pixel. Жалобы владельцев устройств поступают от крупнейших производителей оборудования, включая OnePlus, Samsung и Xiaomi.

Большинство жалоб поступает от разочарованных людей, что будильник Google Clock сломан и не срабатывает, что приводит к позднему пробуждению и пренебрежению к работодателям. Рассказывая истории, в оригинальной ветке на субреддите Pixel некоторые упоминали, что, когда они кладут свои телефоны лицевой стороной вниз в режиме «Flip to Shh», это, по-видимому, является причиной пропущенных предупреждений. Это указывает на то, что это может быть связано с режимом «Не беспокоить» на устройстве и что Google Watch не отменяет никакие системные настройки. Неясно, влияет ли это на устройства других производителей.

К счастью, Google знает о сломанном приложении часов с расширением Тема IssueTracker (бесплатно XDA), отметив, что о проблеме «сообщили нашим разработчикам и разработчикам». Обновления будут распространяться «по мере поступления дополнительной информации». По крайней мере, до тех пор, пока не появится решение, возможно, стоит попробовать другое приложение для будильника, чтобы быть на 100% уверенным, что вы встаете вовремя.

Подробнее в магазине Google Play:

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