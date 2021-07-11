Заполненный топливом модуль “Наука” к МКС, без примечаний – глава Роскосмоса – Наука и космос

Москва, 10 июля. Российская многофункциональная лабораторная установка “Наука”, запуск которой планируется к Международной космической станции (МКС) в июле, заправлена ​​топливом, сообщил в субботу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Наука МЛМ [multifunctional laboratory module – TASS] Заправлен ингредиентами ракетного топлива. «Комментариев нет», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Глава Роскосмоса добавил, что в воскресенье блок планируется перевезти в техническое место, чтобы продолжить подготовку к запуску.

Многофункциональная лаборатория «Наука» создана для реализации Российской программы прикладных исследований и экспериментов. С вводом в эксплуатацию исследовательского блока “Наука” российская часть Международной космической станции получит дополнительные площади для оборудования рабочих мест, хранения грузов и оборудования для пополнения запасов воды и кислорода.

В блоке “Наука” будет второй туалет для российских космонавтов (первый находится в блоке “Звезда”) и комната для третьего члена экипажа. Он также будет использовать европейский роботизированный манипулятор (ERA), который поможет выполнять некоторые операции без выхода в открытый космос.

Наука планируется запустить 21 июля и состыковаться с Международной космической станцией 29 июля.