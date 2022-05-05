Заправки Apple AirTag 4 никогда не были дешевле

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Если у вас есть несколько предметов (или домашних животных), которые вы хотите отслеживать, это отличная возможность получить сразу несколько Apple AirTags. Вы можете выбрать четыре пакета с амазонки И лучшая покупка за 84,55 доллара, что на 14,45 доллара меньше розничной цены в 99 долларов. Это дешевле, чем последняя сделка, которую мы заметили на Amazon, продаваемая за 89 долларов. Загвоздка в том, что предложение Best Buy доступно только сегодня, а на момент написания этой статьи осталось всего 20 часов. В то время как Amazon соответствует цене Best Buy, доставка может занять до 10 дней, если вы выберете этот маршрут.

Купите Apple AirTag (4 упаковки) на Amazon — $84,55.

Купите Apple AirTag (4 упаковки) в Best Buy — $84,55

AirTags, вероятно, лучший вариант, если у вас есть iPhone, особенно если у вас более новый. Эти трекеры размером с монету поставляются со сверхширокополосным чипом Apple U1, который действует как маяк, позволяя легче находить устройства с таким же чипом. Это означает, что если у вас iPhone 11 или новее, вы можете просто нажать кнопку «Найти» в приложении «Локатор», чтобы получить доступ к точным возможностям отслеживания и сузить область поиска.

Поскольку AirTag предназначен для облегчения поиска предметов, он поставляется с динамиком, который может воспроизводить предупреждающий сигнал, который оказался на удивление громче, чем мы ожидали, когда я проверил это. Apple также говорит, что устройство так же легко подключить, как и AirPods — мы обнаружили, что это так — и имеет заменяемые пользователем батареи. Возможно, единственный недостаток, если вы являетесь пользователем iOS, заключается в том, что у него нет встроенного брелока, а это означает, что вам, возможно, придется приобрести дополнительные аксессуары, чтобы прикрепить его к чему-либо, что вы хотите отслеживать.

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