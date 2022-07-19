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Запретите российских спортсменов, если хотите, но не из-за вторжения в Украину

19 июля, 2022
Boleslava Sokolova
Евгений Раказ —

В одном из интервью четыре года назад 16-летнюю украинскую прыгунью в высоту Ярославу Махочич попросили назвать ее спортивной чемпионкой.

«Мне нравится смотреть на Марию Ласицкене», — ответила она.

Ласицкене Российская королева прыжков в высоту, который в то время выигрывал подряд чемпионаты мира на открытом воздухе и имел победную серию из 45 игр. С тех пор она добавила еще один титул чемпиона мира и олимпийскую золотую медаль и стала одной из девяти женщин в истории, которым удалось преодолеть рост 6 футов 9 дюймов или перепрыгнуть Леброна Джеймса.

Финал соревнований по прыжкам в высоту среди женщин Чемпионат мира по легкой атлетике Вечер вторника на стадионе «Хейворд Филд» в Орегоне, и именно здесь должны были пересечься дуги их карьер: Ласицкене в 29 лет и за три года до ее личного рекорда, и искрометной Махучих в 20 лет, которая только что достигла пика своей силы.

Однако они не будут. Ласицкене здесь нет. Российских спортсменов здесь нет.

И возможно, скорее всего, их и не должно быть, но не по причинам, по которым их нет.

Если вы хотите наложить полный запрет на всю российскую делегацию, сделайте это, чтобы разоблачить печально известное государственное допинговое устройство и постоянно оспаривать общепринятые протоколы тестирования. Не потому, что их правительство вторглось в соседнюю страну, какими бы ужасными ни казались ежедневные фото из Мариуполя и Харькова.

Это благородное дело. Это также скользкий путь.

В конце февраля, через четыре дня после того, как российские ракеты начали взрываться в украинских городах, президент МОК Томас Бах рекомендовал запретить всем спортсменам из России и поддержать Беларусь под предлогом того, что это было для их же блага, и что организаторы мероприятия «не могут гарантировать их безопасность на международных соревнованиях». Всемирная легкая атлетика сразу же поддержала его на специальном собрании почти 2000 спортсменов из 192 стран.

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Настоящая причина: Украина отказалась конкурировать с русскими, сделав это либо нашим, либо их предложением.

«Мы говорили о предыдущих соревнованиях», — сказала Махутчик о своем кумире. Но когда началась война, она мне не написала. … Вы никому не писали: Как дела? Ты в порядке? как наша семья? Они должны понять, что Россия — террористическое государство. В моей стране люди наслаждались жизнью. Сейчас сидят в подвалах, слышат бомбы, это очень страшно.

Они должны понимать, что это невозможно. Если они будут соревноваться, я не буду соревноваться».

Но вот проблема: где провести черту? А кто его рисует?

В настоящее время в мире насчитывается пять других вооруженных конфликтов, в результате которых в прошлом году погибло не менее 10 000 человек, еще 17 погибли от 1 000 до 10 000, а еще 19 человек погибли от 100 до 1 000 — некоторые из них являются гражданскими войнами, некоторые вовлечены в террористические или военизированные группы. , но многие из них перечислены как санкционированные правительствами.

Вы запрещаете саудовских спортсменов, потому что их правительство ведет опосредованную войну в Йемене, бомбя невинных граждан и убивая тысячи людей? А Сирия? Или Мьянма? Или тиграйская война в Эфиопии, Эритрее и Судане?

А как насчет Соединенных Штатов, когда у них были тысячи солдат в Афганистане и Ираке?

Или как насчет прав человека? На этой неделе семнадцать из 20 стран занимают последнее место в Индексе свободы человека Юджина. В понедельник вечером Юлимар Рохас выиграла женскую гонку в тройном прыжке за Венесуэлу, которая опережает Сирию только в списке из 165 стран.

Или как насчет НХЛ? Если вы запрещаете российским прыгунам в высоту из-за войны на Украине, согласны ли вы с Александром Овечкиным и 56 другими россиянами, взлетающими в лиге?

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Две недели назад я спросил Уилли Бэнкса, тройного прыгуна из Оушенсайда, который участвовал в двух Олимпийских играх, но был лишен права на третью из-за бойкота США Олимпийских игр 1980 года в Москве, следует ли запретить россиян.

долгая пауза.

«Для меня это сложный вопрос, — сказал наконец Бэнкс, член Всемирного совета по легкой атлетике, — потому что в глубине души я убежден, что спортсмены должны быть конкурентоспособными, потому что я участвовал в бойкоте (1980 г.)». с другой стороны, я понимаю, что если мы собираемся использовать спорт для установления мира, мы должны взять на себя ответственность и оказать давление на людей, чтобы они поняли, что если вы делаете что-то против мира во всем мире, должны быть последствия.

«Мне просто больно, что мы должны подвергать наших спортсменов этой дихотомии. Сейчас в мире происходит около 37 войн. Я посмотрел вверх, потому что подумал: «Что нам делать?» Но мы выбираем те, которые которые, я думаю, значат больше всего».

Я спросил нескольких прыгунов в высоту, что они думают об отсутствии Ласицкене и ее российских подруг. Дважды британец сказал: «Без комментариев». Швед отмахнулся и продолжил идти. Ямаец не знал, почему ее здесь нет.

Несмотря на это, австралийка Элеонора Паттерсон справилась с таким вопросом, как планка для прыжков в высоту.

«На этот вопрос сложно ответить, я не буду врать», — сказала она. «Вы видите обе стороны истории. Вы не видите всей истории одновременно. Никогда не хорошо видеть кого-то с таким высоким талантом и почестями не здесь. Но в конце концов спорт стал очень политическим. Как бы вы не хотели, но это стало подиумом и к сожалению происходящее в мире нехорошее, пообщавшись с украинскими спортсменами и услышав об их страданиях.

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«Очевидно, что война, которая сейчас идет, очень публична и находится в центре внимания. Жаль, что другие войны не были освещены. войн. Но я бы никогда не стал легкомысленно относиться к решению исключить нацию целиком».

Ласицкене обратился к самому Баху, написав президенту МОК открытое письмо, которое распространилось в социальных сетях.

Она сослалась на Олимпийскую хартию, которая гарантирует «каждому человеку возможность заниматься спортом без какой-либо дискриминации» и «взаимопонимание в духе дружбы, солидарности и честной игры». Он также требует, чтобы спортивные организации «осуществляли политический нейтралитет».

Ласицкене не отступила.

«Любое принятое решение должно привести к результатам», — написала она. «То, что вы сделали, было не остановить войну, а, наоборот, породить новую войну вокруг и внутри спорта, которую невозможно сдержать. Я не сомневаюсь, что у вас не хватает мужества и достоинства, чтобы поднять санкции в отношении российских спортсменов, потому что в этом случае вам придется признать, что вы нарушали устав МОК все эти месяцы».

Затем вы видите Махагони в свиных хвостах с ее изящно нарисованными тенями для век, наполовину синими, наполовину желтыми в цветах украинского флага. Она слышит ее рассказ о своем родном Днепре, где жили ее отец и дед. Вы слышали, как за выходные шесть ракет направились к городу, четыре были перехвачены и две взорвались.

Это душераздирающе.

Это сложно.

Это скользкий путь.

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