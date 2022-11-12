Запрет компьютерных чипов сигнализирует о новой эре встречи Байдена и Си

Вашингтон (AFP) — Решение администрации Байдена заблокировать экспорт передовых компьютерных чипов в Китай сигнализирует о новом этапе в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира, когда торговля становится менее важной, чем все более жесткая конкуренция за мировое технологическое и экономическое лидерство. Военные силы.

Агрессивный шаг, о котором было объявлено в прошлом месяце, поможет задать тон предстоящей встрече президента Джо Байдена. С Председателем КНР Си Цзиньпином В понедельник в кулуарах саммита Большой двадцатки в Азии. Это свидетельство решимости Байдена «управлять» конкуренцией Америки с Китаем, которую его официальные лица поспешили осудить. Запрет экспорта.

После более чем двух десятилетий, в течение которых основное внимание уделялось расширению торговли и глобальному росту, обе страны открыто отдают приоритет своим национальным интересам, поскольку мировая экономика борется с растущей инфляцией и угрозой дефляции. США и Китай определили разработку и производство компьютерных чипов Как жизненно важное значение для экономического роста и их собственных интересов безопасности.

«Мы сделаем все возможное, чтобы защитить американцев от угрозы со стороны Китая», — заявила министр торговли Джина Раймондо. Он сказал в интервью. «Китай кристально чист. Они будут использовать эту технологию для наблюдения. Они будут использовать эту технологию для кибератак. Они будут использовать эту технологию любыми способами, чтобы навредить нам и нашим союзникам или подорвать нашу способность защищать себя». ».

Си ответил на запрет экспорта в своем заявлении на съезде Коммунистической партии Китая в прошлом месяце. Где он получил третий срок в качестве лидера страны. Он пообещал, что Китай будет действовать более агрессивно, чтобы стать самостоятельным в производстве полупроводников и других технологий.

«Чтобы повысить инновационный потенциал Китая, мы будем быстрее запускать ряд крупных национальных проектов стратегического, масштабного и долгосрочного значения», — сказал Си.

Китайское правительство определило разработку передовых компьютерных чипов, способных управлять всем, от искусственного интеллекта до гиперзвуковых ракет, одним из своих главных приоритетов. Чтобы восполнить этот пробел, Китай зависел от импорта передовых чипов и производственного оборудования из Соединенных Штатов, которые в прошлом месяце ввели ряд экспортных ограничений, запрещающих отправку чипов, заводского оборудования и более продвинутого производства. в Китай. американских экспертов.

США и их союзники печально известны применением экспортного контроля против России. После февральского вторжения в Украину, из-за которого российские войска затруднили пополнение запасов оружия, боеприпасов, танков и самолетов. В результате этих ограничений Россия сделала ставку на беспилотники из Ирана. США обвиняют Северную Корею снабдить их артиллерией.

До недавнего времени Соединенные Штаты исходили из того, что прочные торговые отношения сблизят страны таким образом, что мир станет безопаснее и богаче — порядок после окончания холодной войны. Предполагалось, что глобальные цепочки поставок сократят расходы, увеличат прибыль и позволят демократическим ценностям проникнуть на территорию олигархии, диктатур и авторитарных режимов.

Но после глобальной пандемии, войны на Украине и собственных амбиций Китая администрация Байдена и многие европейские и азиатские союзники решили отдать приоритет национальной безопасности и промышленным стратегиям. И Соединенные Штаты, и Европейский союз предоставили стимулы на десятки миллиардов долларов для стимулирования увеличения отечественного производства компьютерных чипов.

В речи в прошлом месяце в IBM , Байден сказал, что Китай специально лоббировал закон, который предоставит 52 миллиарда долларов на производство и разработку передовых полупроводников в Соединенных Штатах, пакет стимулов, за которым последовала серия объявлений Intel, Micron, Wolfspeed и другие о создании заводы по производству компьютерных микросхем. В Соединенных Штатах.

Он сказал, что некоторые республиканские законодатели, выступавшие против этой меры, согласились с аргументами Китая.

«Коммунистическая партия Китая лоббировала в Конгрессе США против принятия этого закона», — сказал Байден. «К сожалению, некоторые из наших друзей из другой команды купили его».

У Дональда Трампа была суровая риторика в отношении Китая во время его президентства, введение тарифов Что администрация Байдена его еще не сняла. Но по любым качественным показателям запрет на экспорт компьютерных чипов жестче, чем все, что навязывает Трамп. Грегори Аллен Он является старшим научным сотрудником программы «Стратегические технологии» в Центре стратегических и международных исследований.

Аллен сказал, что тарифы при Трампе были значительными в долларовом выражении, но практически не повлияли на торговый баланс. Налоги на импорт также не были стратегией. Экспортный контроль, введенный администрацией Байдена, станет препятствием для китайских технологий, которые уже на десятилетия отстают от Соединенных Штатов.

«В основном мы взяли на себя обязательство сказать: Китай не достигнет вашей первой цели», — сказал Аллен.

Кристофер Миллер, профессор Университета Тафтса и автор книги «Войны чипов», считает, что эра Китая, России и других конкурентов с относительно неограниченным доступом к рынкам США и Европы подходит к концу.

«Риски, связанные с этими странами, выросли, поэтому западные лидеры пересмотрели целесообразность предоставления противникам открытого доступа на свои рынки», — сказал Миллер.

Вместо того, чтобы пытаться работать вместе как единая глобальная экономика, формируются новые альянсы, такие как «четверка» (Австралия, Индия, Япония и США), и расширяются существующие партнерские отношения, такие как НАТО. Экономическая интеграция между этими партнерами становится необходимой, поскольку экспортный контроль США над передовыми чипами нуждается в поддержке со стороны других производителей в Японии и Нидерландах.

«Все великие державы перестраивают международные экономические отношения таким образом, чтобы, как они надеются, улучшить свое геополитическое положение», — сказал Миллер. «Полупроводники — это лишь одна из многих областей, в которых торговля, технологии и потоки капитала подвергаются повторной политизации из-за конкуренции великих держав».