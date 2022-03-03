Запрет полетов из России может нанести ущерб заводу Boeing

Авиационный гигант Boeing может столкнуться с падением бизнеса, поскольку официальные лица США запрещают полеты России на фоне вторжения Москвы в Украину. Об этом сообщает Bloomberg News..

Санкции США могут особенно затронуть завод компании в Эверетте, штат Вашингтон, который использует грузовые самолеты Ан-124, эксплуатируемые российской компанией «Волга-Днепр», для перевозки компонентов с других заводов.

«Boeing нуждается в своем оборудовании и компонентах. Дело в том, что мы все зависим от самолетов друг друга», — сказал изданию Брайан Клэнси, управляющий директор Logistics Capital and Strategy LLC.

Согласно последнему нормативному документу, «Волга-Днепр» утверждала, что только ее самолет «выполняет соответствующие услуги в установленном порядке», добавляя, что своевременные поставки жизненно важны для предотвращения задержек производства.

Bloomberg сообщает, что Boeing также приостановил инженерные работы в Москве и ограничил доступ сотрудников в страну из-за конфиденциальных данных.

«Мы тесно сотрудничаем с нашей широкой группой партнеров по цепочке поставок и логистике, чтобы справиться с любыми потенциальными последствиями», — говорится в заявлении Boeing.

Президент БайденЗаявление Джо Байдена о положении в стране: призыв к единству в чрезвычайные времена Смотреть: Ключевые моменты из первого выступления Байдена о положении в стране Пять кратких моментов из обращения Байдена о положении в стране Еще Он объявил о запрете полетов из России — шаг, который уже предприняли некоторые страны Европы — во время своего выступления перед Конгрессом США во вторник.

Российское вторжение в Украину началось неделю назад и привело к ряду эскалаций международных санкций против Москвы, ударивших по российским чиновникам, олигархам, банкам и коммерческому сектору.