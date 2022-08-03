Запрет России, вероятно, распространяется на отборочные матчи чемпионата мира по гимнастике

русская гимнастика

Запрет российским гимнасткам на международные соревнования из-за войны на Украине, вероятно, помешает командам олимпийских чемпионов напрямую пройти квалификацию на чемпионаты мира осенью.

На следующей неделе состоится чемпионат Европы, единственный способ для европейских стран отобрать команды для участия в мировой гимнастике в октябре и ноябре. Спортсмены из России и Беларуси были запрещены Европейской федерацией гимнастики (UEG) и Международной федерацией гимнастики (FIG) до дальнейшего уведомления с начала марта после вторжения России в Украину.

На вопрос, можно ли вернуть Россию вовремя, чтобы принять участие в чемпионате Европы, который начнется 11 августа в Мюнхене, представитель UEG ответил текстом и ссылкой на объявление о досрочном запрете в марте. Соревнование Подробное расписание гимнастики Россия не входит в список стран-участниц.

Федерация гимнастики России подала апелляцию на запрет UEG и FIG в Спортивный арбитражный суд (CAS). На вопрос, ожидается ли решение по апелляциям до чемпионата Европы, представитель CAS сказал во вторник: «Процедуры продолжаются, и в ближайшие дни о решениях не ожидается».

На вопрос, как Россия вообще может квалифицировать команды на чемпионаты мира без участия в чемпионатах Европы, представитель ФИФА сослался на действующий запрет и сказал, что федерация не будет давать дальнейших комментариев, «поскольку она ожидает решения Арбитражного суда по Спорт».

прошлая неделя, Об этом сообщил президент Федерации гимнастики России. Не было никаких шансов позволить российским игрокам соревноваться в реалмах.

Запрет на участие российских спортсменов в большинстве олимпийских видов спорта этим летом не позволил им участвовать в других чемпионатах мира, включая водные виды спорта и легкую атлетику.

Рис Изменена ее квалификационная система Для командного зачета на чемпионате мира, который стартует в этом году. В прошлом любая страна могла принять участие в командном зачете на чемпионате мира за два года до Олимпиады (за исключением запрещенных спортсменов и федераций, конечно).

История продолжается

Теперь в чемпионате мира 2022 года участвуют 24 команды, каждая из которых проходит квалификацию через континентальные встречи, такие как чемпионаты Европы.

После вторжения России в Украину Международный олимпийский комитет призвал российских и белорусских спортсменов на неопределенный срок отстранить от участия в международных соревнованиях, чтобы защитить честность соревнований и безопасность других участников.

Способность России квалифицировать сборные по гимнастике для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже существенно не пострадает, если запрет не будет распространен на крупные соревнования 2023 года.

В прошлом году россияне впервые с 1996 года выиграли командный олимпийский титул среди мужчин и впервые с 1992 года в Барселоне — командный титул среди женщин с тех пор, как Россия начала выступать самостоятельно.

Россияне соревновались в Токио под эгидой Олимпийского комитета России, поскольку название, флаг и гимн страны были запрещены из-за широко разрекламированных антидопинговых нарушений в России.

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Запрет России, вероятно, распространяется на отборочные матчи чемпионата мира по гимнастике Первоначально появился NBCSports.com