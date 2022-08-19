Запрет россиянам на въезд в Европу может быть опасен | Россия и Украина война

Попытки сдержать Кремль и наказать президента Владимира Путина за его агрессивную одностороннюю войну против Украины чреваты серьезной опасностью обернуться нелиберальным и контрпродуктивным поворотом. За последние 10 дней несколько европейских лидеров и политиков предложили ограничить или даже запретить гражданам России получение виз после того, как 8 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал к таким ограничениям.

Есть множество проблем с такой политикой, обрамляющей нынешние дебаты.

Россиянам уже стало сложно получить въездные визы в Евросоюз и Шенгенскую зону в результате путинской агрессии. В последние годы Кремль неоднократно высылал дипломатов ЕС, а едкий характер санкций против российских банков создает значительные препятствия для денежных переводов между ЕС и Россией даже для владельцев индивидуальных счетов.

Вина за эти вызовы явно лежит на Кремле. У ЕС нет морального долга обеспечивать получение российскими гражданами виз, когда Кремль сам наказывает своих граждан и ограничивает их свободы. Конечно, Брюссель и государства-члены Евросоюза очень затрудняют получение виз гражданами многих стран, особенно проживающих на «глобальном юге» и из развивающихся экономик. Россия присоединится к этому списку без необходимости какого-либо явного запрета.

Однако призывы к ограничениям достигли апогея в европейских дебатах, особенно среди членов Восточного блока, наиболее подверженных риску российской агрессии. Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала введение явных ограничений на туристические визы для граждан России.

11 августа правительство Эстонии первым издало собственный запрет, запретив въезд в страну гражданам России с шенгенскими визами, выданными Эстонией. Пока это не мешает им посещать другие страны с шенгенской визой, выданной Эстонией, и по-прежнему разрешает доступ неэстонцам, обладающим российской шенгенской визой. Финляндия объявила 17 августа, что сократит выдачу российских виз на 90%. Латвия, Литва, Чешская Республика и Дания также выразили поддержку той или иной степени запрета.

Зверства в Буче, Мариуполе и бесчисленных разрушенных украинских городах вызывают эмоциональную реакцию, и у Европы есть моральное обязательство поддерживать украинцев после десятилетий экономической взаимозависимости с Москвой, которая заплатила цену за путинскую войну. Члены Восточного Европейского союза обоснованно опасаются российской угрозы на своем пороге. Морпех ведет Финляндию в НАТО после десятилетий нейтралитета. И восточные государства ЕС правы, призывая к тому, чтобы украинские голоса играли заметную роль в дебатах о реакции блока на российскую агрессию.

Однако ясно, что нынешняя дискуссия вызвана эмоциональными реакциями, а не разумной политикой. Бывший президент Эстонии Томас Хендрик Эльвес недавно критиковать Новостной репортаж ставит под сомнение предложение об визовых ограничениях. В конце концов он назвал ее редактора русским иммигрантом. Когда она указала, что она украинка, Элвис, который когда-то был видным сторонником либерального сопротивления путинизму, вместо этого удвоил ставку.

Предложение запретить российские визы — шаг в неверном направлении. Если ужасы войны могут стереть наши ценности, Путин — победитель.

Во-первых, введение такого запрета было бы нелиберальным по своей сути. Каждый призыв к коллективному наказанию россиян за действия путинского правительства является подтверждением демагогических призывов Дональда Трампа «запретить мусульман» или призыва премьер-министра Венгрии Виктора Орбана запретить беженцам въезд в Европу. Мы можем и не должны возлагать на народы Ирака и Сирии ответственность за ужасы Исламского государства (ИГИЛ). Мы не должны дополнительно наказывать тех, кто вынужден покинуть свои дома из-за голода, войны или тирании. Мы не можем допустить, чтобы агрессия Путина подорвала западный либерализм, потому что именно это является одной из целей его кампании против международного порядка, против которого доблестно борются украинцы.

Во-вторых, такое эмбарго подорвало бы санкционный режим, наложенный на Москву. Большая часть дискуссий по этому вопросу была сосредоточена на неправильном представлении о том, что санкции являются инструментом смены режима. Важно понимать, что санкции — это способ ослабить дееспособность государства. Парализовать российские банки, вывести западные инвестиции и лишить доступа к глобальной долларовой системе — все это способы уменьшить угрозу, исходящую от путинского режима. Обеспечение того, чтобы лучшие и умнейшие в России могли избежать плохого правления Путина, еще больше ослабили российское государство.

Наконец, этот запрет может сыграть роль в путинской пропаганде. Кремль провел последнее десятилетие, усиливая контроль над медийной средой страны, и последние оплоты критики со стороны либералов и противников были закрыты или вытеснены после того, как Путин в феврале обострил войну против Украины. В настоящее время, вероятно, есть тысячи российских солдат, погибших на полях сражений в Украине, которые не знали другого национального лидера, кроме Путина, который фактически руководил государством, даже когда он номинально был премьер-министром в период с 2008 по 2012 год.

Хотя маловероятно, что многие россияне смогут позволить себе поездку в Европу, учитывая катастрофическое состояние экономики страны, въезды должны оставаться открытыми. Россияне, которым удастся путешествовать, увидят для себя реальность, альтернативную той, которую придумывают путинские врачи и последователи государственного телевидения. Трудно представить людей, стремящихся к альтернативе, если они не знают, что она существует. Если бы простые россияне не имели доступа в Европу, Путин смог бы изобретать еще более грандиозную и ликующую ложь о западных реалиях.

Сторонники запрета часто заявляют, что в прошлом не наблюдалось никакой ощутимой выгоды от посещения россиянами Европейского Союза или Запада в целом. Они утверждают, что выигрывает только экономическая элита. Но те, кто находится на орбите Кремля, кто рискует или уже находится под санкциями, уже направили свои поездки в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и другие направления, которые, по их мнению, не подпадают под действие таких мер. Любые ограничения ЕС на поездки в Россию, среди прочего, затронут интеллектуальную и культурную элиту страны, а Путин считает многих из них врагами. Поскольку война Путина может превратиться в трясину, Кремль найдет новые цели дома, чтобы обвинить его в своих неудачах за границей. Оставлять их в этом испытании неоправданно.

Запрет на выдачу виз не должен пройти. Но члены ЕС и другие союзники Украины могут сделать один шаг, чтобы снизить риск того, что сторонники войны с Россией попытаются использовать доступ в Европу. Должен быть создан специальный фонд защиты Украины, финансируемый за счет визового сбора для граждан России. Это не окажет ощутимого влияния на бедственное финансовое положение Киева — еще одно следствие путинской агрессии — но, вероятно, подтолкнет Кремль к введению собственного запрета на выезд бюджетников в эти страны. Это также отбило бы охоту у тех, кто стремится продвинуться в путинской самодостаточности, от поездок в Европу.

Путин ясно дал понять, что его война против Украины — это также борьба против ценностей либерализма и интернационализма. Принесение в жертву этого идеала не помогло бы победить его агрессию и в конечном итоге ослабило бы Европу.

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