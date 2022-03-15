Запрет УЕФА на российские команды снят в суде

Во вторник Спортивный арбитражный суд оставил в силе запрет УЕФА в отношении всех российских клубов и команд после апелляции Российской футбольной ассоциации.

ФИФА, которая Он также наложил запрет на российские команды. После вторжения страны в Украину решение Спортивного арбитражного суда в отдельной жалобе еще не вынесено. суждение Он сказал Может решить на этой неделе.

Россия должна была сыграть в Кубок мира Квалификация против Польши 24 марта.

Квалификация против Польши 24 марта. была Польша Прощание с ФИФАПольская футбольная ассоциация отказалась выходить на поле против России. Спортивный арбитражный суд заявил, что решение по другой апелляции России от ФИФА о прощании с Польшей «вероятно, будет вынесено в конце этой недели».

В обращении России упоминались футбольные ассоциации Беларуси, Англии, Франции, Португалии и Испании – все ее будущие оппоненты – в качестве активных сторон.

Решение оставить в силе запрет УЕФА предварительное решение. Полное слушание по апелляции ожидается в ближайшие недели.

Пенальти в футболе

УЕФА и ФИФА также объявили об этом в конце февраля. Спартак Москва Его исключат из Лиги Европы. Женская сборная России, прошедшая квалификацию Евро 2022в настоящее время не в игре, но ожидается, что юридические вопросы будут решены до начала мероприятия 6 июля.