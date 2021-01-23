Запрещать российским чиновникам посещать спортивные соревнования недопустимо – Лавров – Российская политика и дипломатия

Москва, 26 декабря. / ТАСС /. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что запрещение российским официальным лицам посещать международные спортивные мероприятия недопустимо. ТВ матч Канал.

Комментируя недавнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам, он сказал: «Я думаю, что положение, запрещающее руководителям государства посещать спортивные мероприятия, неясно и неприемлемо».

Решение суда истекло на два года, а Всемирному антидопинговому агентству первоначально требовалось четыре года. «Двое меньше четырех», – добавил Лавров. «Если я правильно понимаю, разрешение на размещение национальных символов на форме – это тоже расслабление по сравнению с тем, что было на Олимпийских играх 2018 года. Регулирование поведения зрителей и предоставление им возможности получить национальную символику – это тоже особенность, поскольку Я понимаю это решение из прошлого “.

В ночь на 17 декабря Спортивный арбитражный суд постановил оставить в силе ряд штрафных санкций против России на срок до двух лет. Решение швейцарского суда было принято в контексте судебного спора между РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) и WADA (Всемирное антидопинговое агентство).

Решением Спортивного суда российские спортсмены лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом России на два года.

Исполнение государственного гимна России также исключено из международных спортивных турниров на следующие два года, включая предстоящие Олимпийские игры в Японии в следующем году.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Россия всегда выступала за развитие международного спортивного сотрудничества, а также за честный и справедливый спорт, который «выходит за рамки всех видов политизированных вопросов».

Лавров сказал, что Россия сделает правильные выводы после решения Спортивного арбитражного суда. «Я считаю, что после решения CAS мы все сделаем правильные выводы. Самое главное в этом решении – это то, что нет коллективной ответственности, и чистые спортсмены, в отличие от предыдущих зимних Олимпийских игр, не потерпят специального приглашения. от Международного олимпийского комитета “.

«Если вы чисты, не принимали допинг или срок вашей дисквалификации уже истек – то есть вам не нужны приглашения, вы имеете полное право в соответствии с решением вашей федерации присоединиться к национальной сборной для участия в Олимпийских играх, как я понимать это.”

Лавров подчеркнул, что в целом против стимуляторов, которые, в том числе, вредят здоровью спортсменов. «Я думаю, что есть вещи, от которых следует отказаться в международном движении за чистоту спорта. Мы работаем с Всемирным антидопинговым агентством в течение долгого времени, хотя в какой-то момент мы недооценили необходимость работать в этом направлении. структуры, хорошо, что кризис с Российским антидопинговым агентством наконец-то закончился ».

Дело ВАДА-РУСАДА

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ExCo) утвердил 9 декабря 2019 г. рекомендации Комитета по обзору соответствия об отмене статуса соответствия с Российским антидопинговым агентством и лишении России права участвовать в крупных международных соревнованиях. спортивные турниры, в том числе олимпиады. Паралимпийские игры и чемпионаты мира за четыре года.

Исполнительный комитет ВАДА также решил, что Россия не должна принимать, подавать заявки или получать право на проведение каких-либо крупных международных спортивных чемпионатов в течение этого четырехлетнего периода. Российским государственным чиновникам, а также официальным лицам Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России запретили посещать все крупные международные спортивные турниры в течение четырехлетнего периода.

19 декабря 2019 года Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредительному совету агентства не утверждать санкции Международного антидопингового агентства в отношении российского спорта и передать это дело в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария. 27 декабря Российское антидопинговое агентство направило официальное уведомление о своем несогласии Всемирному антидопинговому агентству, а Всемирное антидопинговое агентство передало это дело в суд в Швейцарии.

Арбитражный спортивный суд провел слушания по юридическим дебатам между Росадой и Всемирным антидопинговым агентством со 2 по 5 ноября 2020 года. Судьями, назначенными в CASA между Росадой и ВАДА, были Марк Уильямс (Австралия) и Луиджи Фумагалли (Италия) Хамид Гарафи (Франция).