Запрещенные российские товары продолжают поступать в Евросоюз, сообщают чешские СМИ — EURACTIV.com

Чешские журналисты-расследователи выявили продолжающийся поток российских товаров, на которые распространяется эмбарго ЕС, в страны ЕС Сеснам зебрафи.

История появляется Лазейки в применении санкций ЕС. Журналист-расследователь работал под прикрытием как бизнесмен, интересующийся российским лесом и железом, который имел прямой контакт с российским контрабандистом.

Я потратил три месяца на создание инфраструктуры. «Мы доставляем товары грузовиками через Грузию в Турцию или на лодке из Новороссийска в Стамбул», — сказал репортеру российский контрабандист Эрнест Рошаль.

В Турции мы меняем страну происхождения. Все российские штампы исчезают, и мы обеляем название компании. Из Турции мы затем перевозим товары в Болгарию, в другие мои компании. Потом покупаешь оттуда. Так что на бумаге не из России, не из Турции, а из Болгарии. Рошаль сказал репортеру: «Чувак, он собирается сделать полную таможенную очистку.

Контрабандист также прислал корреспонденту документы о заключенном им в сентябре 2022 года контракте на поставку российской древесины в Польшу.

Он также признался, что экспортирует в Россию товары из Евросоюза, в основном бронежилеты и каски.

Европейские страны ввели санкции против России вскоре после того, как она начала вторжение в Украину, чтобы нанести ущерб российской экономике. Но маршрут контрабанды, описанный журналистами-расследователями, показывает свои пределы.

в финансовые времена Ему удалось поговорить с другим контрабандистом, который сказал, что покупал европейские товары через свои компании, базирующиеся в ЕС, затем перевозил товары в страны, входящие в Таможенный союз с Россией, например Казахстан, а затем отправлял товары обратно в Россию.

Однако вскоре контрабанда товаров станет более сложной задачей. В ноябре 2022 года Совет Европейского союза согласился добавить нарушение ограничительных мер в список «правонарушений ЕС».

По словам министра юстиции Чехии Павла Блачека, этот шаг является «важным инструментом для пресечения любых попыток обойти эти меры». Европейская комиссия уже выдвинула конкретное предложение, которое еще предстоит принять Совету и Европейскому парламенту.

(Анита Закова | EURACTIV.cz)