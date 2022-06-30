Запуск игрового ТВ-хаба Samsung с потоковой передачей Xbox, Stadia и GeForce Now

Сегодня Samsung запускает собственный Game Center для смарт-телевизоров и мониторов 2022 года выпуска. Центр объединяет лучшие приложения для потоковой передачи игр в одном месте с быстрым доступом к Nvidia GeForce Now, Google Stadia, Utomik, Twitch и новому приложению Microsoft Xbox TV. Вскоре будет доступна даже Amazon Luna, аккуратно интегрированная в пользовательский интерфейс Samsung Gaming Hub.

Игровой центр Это не просто отправная точка для облачных игр. Игровые приставки, подключенные к HDMI, появятся внутри концентратора вместе со сквозными входами контроллера, чтобы вы могли использовать одну консоль вместо сопряжения нескольких консолей. Это означает, что наушники и контроллеры Bluetooth будут работать с несколькими приложениями, службами и устройствами через Samsung Gaming Hub.

Самым большим новым дополнением к Game Center является Приложение Microsoft Xbox TV. В то время как Stadia, GeForce Now и Twitch доступны на различных телевизорах, приложение Xbox в настоящее время является эксклюзивным для Samsung Gaming Hub и обеспечивает доступ к Xbox Cloud Gaming. Fortnite Трансляция бесплатна, но вам понадобится подписка Xbox Game Pass Ultimate, чтобы играть в более чем 100 игр.

Помимо запуска Game Center, Nvidia также добавляет несколько игр в свой сервис GeForce Now. Аль-Алат: Герои четырех королевствИ Disgaea 6 в комплектеИ карта акулыИ ремесленная картаИ Горячая линия МайамиИ НАСКАР 21: Зажигание Все доступно сегодня.