Запуск корабля-заменителя «Союз МС-23» Впервые к Международной космической станции (МКС) направляется пустой корабль с экипажем, чтобы обеспечить обратный полет двух астронавтов и астронавта, чей родной корабль потерпел серьезную аварию. Старт корабля «Союз МС-23» запланирован на 24 февраля 2023 года для замены космического корабля «Союз МС-22», потерявшего всю охлаждающую жидкость 15 декабря 2022 года. Предыдущая миссия: Союз МС-22 Профиль миссии «Союз МС-23»: Название космического корабля Союз МС-23, 11Ф732-0000А48-0 #754 Миссия МКС 69С ракета-носитель Союз-2-1а 14С53 № М15000-060 Поток нагрузки (СЗБ) 11С517А3.1000А1-0 № М15000-099 масса космического корабля ~ 7152 кг стартовая площадка Байконур, площадка 31, площадка №6 Дата и время запуска 2023 24 февраля, 03:24:27 мск (планируется) Дата и время стыковки 2023 26 февраля, 04:01:08 мск (планируется) Место стыковки исс И Модуль поиска, MIM2, пиковый порт продолжительность полета (плановая) Почти семь месяцев Дата посадки 2023 сен 27 экипаж на старте Нет экипажа Экипаж при посадке Сергей Прокопьев, Дмитрий Петлин и Фрэнк Рубио (запуск на корабле «Союз МС-22») Цели первоначального полета корабля «Союз МС-23» По первоначальным планам запуск корабля «Союз МС-23» с экипажем из трех человек ожидался 16 марта 2023 года. 19 мая 2021 года Роскосмос объявил, что Олег Кононенко, Николай Чабб и Андрей Федяев назначены основными членами экипажа 69-й экспедиции на Международной космической станции. Затем, после договоренности с НАСА об обмене экипажем в 2022 году, Федяева заменил в экипаже американский астронавт Лорал О’Хара. При этом дублирующий экипаж корабля «Союз МС-23» состоял из космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина и Олега Платонова и астронавта НАСА Трейси Колдуэлл Дайсон. 8 ноября 2022 года Роскосмос объявил, что Андрей Федяев был назначен в шестой коммерческий экипаж НАСА USCV-6, запуск которого запланирован на середину февраля 2023 года на борту SpaceX Dragon. Его будут сопровождать два астронавта из НАСА и один из Объединенных Арабских Эмиратов. Предполагалось, что миссия «Союз МС-23» продлится до осени 2023 года, но в июне 2022 года «Роскосмос» объявил, что один из членов его экипажа останется на борту станции до 2024 года, чтобы обеспечить место для возвращения космонавта с Земли на Землю. Земля. Беларусь, которая в то время должна была совершить краткий визит на станцию ​​​​осенью 2023 года. READ Как война на Украине вредит российской науке Космический корабль «Союз МС-23» заводской № 754 был построен на заводе ЗЭМ в Королеве в сентябре 2022 года. После железнодорожного рейса в Казахстан корабль «Союз МС-23» был выгружен на технологическом комплексе на площадке 254 на Байконуре 28 сентября 2022 года. . Ракета «Союз-2-1а» была доставлена ​​на Байконур 23 ноября 2022 года. Ее компоненты были выгружены из железнодорожных вагонов в цехе обработки транспортных средств на площадке 31. В течение первой декады ноября 2022 года специалисты РКК «Энергия» провели проверки бортового радиоэлектронного и радиотехнического оборудования, а также самостоятельные испытания кресла космонавта «Казбек» для корабля «Союз МД-23». Планируйте изменения во время запуска кампании 17 декабря 2022 года после утечки теплоносителя на борту космического корабля «Союз МС-22», пристыкованного к Международной космической станции, Роскосмос заявил, что подготовка корабля «Союз МС-23» на Байконуре может быть ускорена, при необходимости, раньше. запуск. По неофициальным слухам того времени, старт 16 марта корабля «Союз МС-23» мог быть представлен уже 19 февраля 2023 года. Сообщалось, что наиболее важными элементами ускоренной предстартовой подготовки является система аварийного покидания корабля. . обтекатели SAS и полезной нагрузки. 11 января 2023 г. Роскосмос объявил о своем решении осуществить запуск корабля «Союз МС-23» 20 февраля 2023 г. в 04:57:53 мск без экипажа, чтобы обеспечить обратный полет трех членов экипажа. «Союз МС-22» получил повреждения. Стыковка корабля-замены с Международной космической станцией должна была состояться 22 февраля 2023 года в 05:36 мск после самостоятельного двухсуточного полета, 34 витка. Чтобы освободить стыковочный порт назначения на модуле «Поиск» МИМ2, грузовой корабль «Прогресс МС-21» должен был отделиться от того же места и уйти с орбиты 18 февраля 2023 года. В «Роскосмосе» заявили, что вместо летного экипажа на МКС должен был доставить около 430 килограммов груза, включая материалы для жизнеобеспечения и продукты питания, самолет «Союз МС-23». По словам руководителя Российской экспериментальной космической программы Владимира Соловьева, в состав полезной нагрузки корабля «Союз МС-23» также войдут новые приборы дистанционного зондирования Земли, предназначенные для установки на Международной космической станции, датчики радиационного контроля и аппаратура для связи с Землей через космический корабль «Луч». спутниковое реле. READ США заявляют, что Россия `` отказывается '' от своих обязательств перед ВТО. 20 января Роскосмос сообщил, что транспортным самолетом Ан-12 на аэродром Крини на Байконуре была доставлена ​​аварийно-спасательная ракета «Союз МС-23». Затем он был передан на сайт 112 для обработки и интеграции. С 18 по 24 января 2023 года на Байконуре прошли вакуумные испытания корабля «Союз МС-23», а 4 февраля 2023 года совещание технического руководства космического корабля санкционировало дозаправку. Заправка топливом на Зоне 31 началась 8 февраля 2023 г. и завершилась на следующий день. Затем «Союз МС-23» был возвращен в ЦПК на Площадке 254, где 10 февраля 2023 г. он был интегрирован с адаптером ракеты-носителя ПХО, который служит интерфейсом с ракетой «Союз-2-1а». После интеграции специалисты развернули космический корабль и завершили подготовку к загрузке грузов в их гермоотсекы. 13 февраля 2023 г., через два дня Очередная утечка охлаждающей жидкости Российский транспортный корабль врезался в Международную космическую станцию, и на этот раз грузовой корабль «Прогресс МС-21» Роскосмос объявил, что запуск «Союза МС-23» отложен до первой декады марта 2023 года, чтобы сообщить следователям пора судить. Из подобных вопросов в следующем задании. Согласно неофициальным источникам, застопорившуюся обработку космического корабля планировалось возобновить к запуску примерно 16 или 17 февраля, после того как внешний осмотр не обнаружил видимых повреждений радиатора корабля. Кампания перенесла запуск на стартовую площадку на 18 февраля с целью запуска на 21 февраля. Однако к 16 февраля запуск был перенесен на 24 февраля в 03:34:00 по московскому времени (19:34 EST 23 февраля). Он следует Коррекция орбиты Международной космической станции 19 февраля время запуска переместилось на 03:24:29 мск 24 февраля. Тогда стыковка была назначена на 26 февраля, в 04:01:08 мск. 18 февраля глава Совета конструкторов РКК «Энергия» собрался в Королеве для рассмотрения состояния подготовки корабля «Союз МС-23». Группа официально одобрила запуск миссии 24 февраля на основании оценки последних данных об аварии с утечкой охлаждающей жидкости на корабле «Прогресс МС-21» и дополнительной проверки системы радиатора на «Союзе МС-23», которая не выявила никаких повреждений. Роскосмос. В тот же день секция блочной полезной нагрузки с кораблем «Союз МС-23» была перемещена из корпуса подготовки космических аппаратов на площадке 254 в корпус сборки кораблей на площадке 31 для интеграции с ракетой «Союз-2-1а», которая была завершена 20 февраля. READ Запуск ULA Boeing Starliner по-прежнему запрещен - SatNews Ракета-носитель космического корабля была запущена на стартовую площадку № 6 Байконура утром 21 февраля. Профиль запуска корабля «Союз МС-23» Старт ракеты-носителя «Союз-2» с космическим кораблем «Союз МС-23» запланирован на 24 февраля 2023 года с площадки 6 площадки 31 на Байконуре в 15:24:29 по московскому времени (19:24 по восточному поясному времени 23 февраля). Приводимая в движение одновременной тягой четырех двигателей первой ступени и одного двигателя второй ступени, ракета будет двигаться строго строго на восток, чтобы совместить траекторию набора высоты с плоскостью орбиты, наклоненной на 51,6 градуса к экватору. Буквально через две минуты полета на высоте около 45 километров и скорости 1,75 километра в секунду должна была сбрасываться главная аварийная ракета корабля, после чего немедленно отделялись четыре ускорителя первой ступени. Примерно через 35 секунд, когда корабль выходит из плотной атмосферы на высоте 79 километров со скоростью 2,2 километра в секунду, полезная нагрузка, защищающая космический корабль, раскалывается пополам и падает. Вторая (основная) ступень ракеты будет продолжать стрельбу до 4,8 минуты полета. За несколько мгновений до того, как вторая ступень завершит свою работу, загорится четырехкамерный двигатель третьей ступени и выстрелит через решетчатую конструкцию, соединяющую две ступени. Через несколько мгновений после отделения основного ускорителя на высоте 157 километров и скорости 3,8 километра в секунду хвостовая часть третьей ступени разделится на три секции и также разделится. После 8-минутного 49-секундного выхода на орбиту третья ступень ракеты «Союз МС-23» выйдет на начальную орбиту с наклонением 51,6 градуса к экватору. Дата стыковки Автоматическая стыковка космического корабля «Союз МС-23» с Международной космической станцией запланирована на 26 февраля 2023 года в 04:01:08 по московскому времени (25 февраля в 20:01 по восточному поясному времени) после двух суток автономного полета. Члены экипажа корабля «Союз МС-23» (только посадка): Командир Союза Сергей Прокопьев (Роскосмос) Авиационный инженер 1 Дмитрий Петлин (Роскосмос) Авиационный инженер 2 Фрэнк Рубио (НАСА)

