Запуск космической станции: российские космонавты и астронавты НАСА прибывают на Международную космическую станцию

Российские космонавты Роскосмоса Олег Новицки и Петр Дубров и астронавт НАСА Марк Ванди в пятницу успешно отправились на космическую станцию ​​с космодрома Байконур в Казахстане.

Новый экипаж пристыковался к станции в 7:05 по восточному времени, а ворота между космическим кораблем «Союз» и станцией открылись в 9:20 по восточному времени. Также транслировались прямые трансляции стыковки и прибытия.

Этот быстрый полет к космической станции, который включает в себя две околоземные орбиты и почти три часа времени в пути, стал возможным благодаря новому космическому кораблю “Союз МС-18”.

Их прибытие доведет общее количество членов экипажа на станции до 10 жителей.

Астронавты на космической станции подготовились к новому экипажу, создав дополнительные станции для сна и освободив порты.

Российские астронавты Сергей Рыжиков и Сергей Куд-Свершков вместе с астронавтом НАСА Кейт Робинс недавно переместили капсулу “Союз МС-17” из порта, чтобы освободить место для новейшего экипажа, запущенного с Байконура.

Рыжиков, Куд-Сверчков и Рубин прибыли на космическую станцию ​​в капсуле «Союз» после запуска с космодрома Байконур в Казахстане в октябре.

Члены экипажа подняли свой космический корабль с модуля “Рассвет”, порт которого обращен к Земле, и доставили его в стыковочный порт “Поиск”, обращенный в космос, в марте. Это привело к освобождению модуля порта “Рассвет” для нового экипажа и их космического корабля “Союз МС-18”.

Робинс, Региков и Код Сверхкова вернутся на Землю на космическом корабле “Союз МС-17” 17 апреля.

Исторические члены SpaceX Crew-1 НАСА, в том числе астронавты НАСА Виктор Гловер-младший, Майк Хопкинс, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сойши Ногучи, которые взорвались из Соединенных Штатов на космическую станцию ​​в ноябре, также вернутся после запуска Crew. – 2 в следующем месяце.

Во втором вращении с использованием космического корабля NASA-SpaceX Crew Dragon будут участвовать астронавты НАСА Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошид и астронавт Европейского космического агентства Томас Песке.

Crew-2, который может быть запущен 22 апреля, присоединится к Crew-1 на космической станции до того, как Crew-1 вернется на Землю.

Это второй космический полет Ванди, третий космический полет Новицкого и третий космический полет Дуброва.

Ванде Хей был выбран в качестве космонавта в 2009 году и провел свой первый космический полет на космической станции с сентября 2017 года по февраль 2018 года. За 168 дней на борту станции Ванде Хей совершил четыре выхода в открытый космос. На этот раз Ванде Хей и его команда будут работать над несколькими испытаниями, включая исследования болезни Альцгеймера и портативных ультразвуковых устройств.

Полет Ванди осуществляется на борту космического корабля «Союз» в рамках контракта с Axiom Space of Houston. Взамен НАСА по сути предоставит место для будущего запуска коммерческого космического корабля в 2023 году для члена экипажа космической станции, не являющегося членом НАСА.

В то время как НАСА работает с Boeing и SpaceX, чтобы обеспечить безопасную транспортировку экипажа на космическую станцию ​​и с нее с использованием запусков в США, наличие одного места на корабле “Союз” означает, что на борту всегда будет хотя бы один американский член экипажа. Космос станция.

Он был запущен всего за три дня до 60-летия запуска космонавта Юрия Гагарина в качестве первого человека в космос, а также 40-летия запуска первого космического корабля НАСА.

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