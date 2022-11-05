Запуск регулярного российско-иранского контейнерного поезда

РЖД Логистика запустила регулярный контейнерный поезд между Россией и Ираном. Импортно-экспортный шаттл курсирует по международному транспортному коридору север-юг на востоке России.

Международный транспортный журнал сообщил, что поезд отправляется из Чехова, к югу от Москвы (Россия), и сначала следует через Казахстан в Серахс в Туркменистане.

Здесь контейнеры перегружаются с широкой колеи 1520 мм на стандартную колею 1435 мм, а затем по железной дороге направляются в иранский порт Бендер-Аббас, где перегружаются на суда для перевозки морем.

На обратном пути поезд везет товары, ввезенные в РФ. РЖДЛ объявила, что первоначально регулярный контейнерный поезд будет курсировать один раз в месяц.

Компания «РЖД Логистика», один из лидеров российского рынка грузовых перевозок, была создана в 2010 году в рамках развития логистического бизнеса в рамках холдинга «РЖД». Говорят, что это крупнейший оператор мультимедийной логистики в странах СНГ и Балтии.

Недостающее звено для INSTC

Сергей Павлов, старший вице-президент компании, заявил в прошлом месяце в ходе Международного экспортного форума «Сделано в России 2022», что РЖД рассчитывает в ближайшее время принять решение о достройке части железной дороги Рашт-Астара в Иране.

Решт-Астара сегодня является серьезным препятствием для подключения железной дороги [North-South ITC] В одной сети», — сказал Павлов, отметив, что в настоящее время филиал «РЖД-Логистика» использует маршрут интермодальной перевозки, сообщает «Интерфакс».

«В настоящее время мы ведем очень интенсивные переговоры с иранской стороной и азербайджанской стороной, чтобы запустить дорогу. Я уверен, что очень скоро мы сможем услышать позитивные новости, потому что все участники, все правительства и министерства из транспортные и железнодорожные организации работают над достижением одной цели — скорейшего запуска линейных железных дорог.

INSTC — это крупный транзитный маршрут, предназначенный для облегчения транспортировки товаров из Мумбаи в Индии в Хельсинки в Финляндии с использованием иранских портов и железных дорог, которые Исламская Республика планирует связать с азербайджанскими и российскими.

Коридор соединяет Иран с балтийскими портами России и обеспечивает железнодорожное сообщение России как с Персидским заливом, так и с железнодорожной сетью Индии.

Это означает, что товары могут перевозиться из Мумбаи в иранский порт Бендер-Аббас, а затем в Баку. Затем они могут пересечь российскую границу в Астрахани, а затем направиться в Москву и Санкт-Петербург, прежде чем попасть в Европу.

INSTC значительно сократит время в пути для всего, от азиатских потребительских товаров до природных ресурсов в Центральной Евразии и передовых европейских экспортных товаров.

Иран и Россия согласовали детали своего плана перевозки 10 миллионов тонн грузов по Международному транзитному коридору Север-Юг.

Соглашение было достигнуто в ходе встречи представителей транспорта обеих сторон в Москве 28-29 июня.

«Около 220 трлн риалов [$656 million] Есть необходимость завершить строительство железной дороги Рашт-Астара», — говорит генеральный директор «Компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры», добавляя, что правительство работает над обеспечением этой суммы за счет внутренних или иностранных инвестиций.

Россия показала готовность инвестировать в этот проект. Российские группы посетили специалистов железной дороги и предоставили им технические данные проекта. Ожидается, что они ответят в течение месяца, сообщил новостной портал Министерства дорог и городского развития со ссылкой на Хайраллаха Хадеми, добавив, что иранская сторона ждет, когда российская сторона объявит о своем предпочтительном способе финансового участия в проекте, который будет либо в форме государственного займа, совместных инвестиций или финансирования.

Железная дорога Рашт-Астара протяженностью 164 километра годами сталкивалась с проблемами в плане строительства и реализации. Главным препятствием было финансирование, особенно из-за санкций США в отношении Ирана.

Согласно ранее заключенному между Ираном и Азербайджанской Республикой соглашению, обе стороны обязались выделить по 500 миллионов долларов каждая на строительство железной дороги Рашт-Астара. А в 2016 году Международный банк Азербайджана подписал с Ираном соглашение о выделении на эти цели кредита в размере 500 миллионов долларов. Однако на практике это соглашение и кредит так и не были реализованы из-за широкомасштабных санкций США в отношении иранской банковской сети.

Хадеми отметил, что железная дорога Решт-Астара является крупным проектом, связывающим Юго-Восточную Азию с Восточной Европой и Россией.

Его завершение могло бы принести огромные доходы за счет увеличения объема товаров, проходящих через Иран, маршрут мог бы привлечь львиную долю товаров, перевозимых между Россией и Индией или Восточной Европой и Индией.

Железная дорога Астара-Рашт-Каспий, которая пройдет вдоль юго-западной оконечности Каспийского моря, станет центральным звеном более длинного INSTC, мультимодального маршрута, соединяющего Индию, Иран, Азербайджан, Россию и Европу.

Трансграничный участок Астара (Иран) — Астара (Азербайджан) был официально открыт 29 марта 2018 года, а участок Рашт — Казвин в пределах Ирана был введен в эксплуатацию 6 марта 2019 года. участок Посыпал Астаре.

Пока эта часть рельса не будет завершена, грузы, перевозимые по железной дороге, должны быть перегружены в грузовики, а затем снова загружены.

Хадеми указал, что прохождение железной дороги Решт-Астара через хозяйства на протяжении 50% дороги является серьезным препятствием для завершения проекта.

Нам нужно купить эти фермы, а затем построить мосты, чтобы сохранить природу. На данный момент мы спроектировали мосты протяженностью 52 километра дороги».

сравнительное преимущество

Правительство Ирана настроено на реализацию этого важного железнодорожного проекта, который по разным масштабам выгодно отличается от нескольких других железнодорожных проектов в регионе, написал для Джеймстаунского фонда Вали Каледжи, эксперт по Центральной Азии и кавказоведению.

Следует отметить, что ирано-армянская железная дорога из Магри, Сюникская область, на юге Армении, страдает от больших затрат и не видела никакого прогресса с 2009 года. Второй Карабах Война была остановлена ​​(27 сентября — 10 ноября 2020 г.) из-за разногласий между Арменией и Азербайджаном по поводу толкования статьи 9 соглашения о прекращении огня, которое было достигнуто при посредничестве Москвы. Таким образом, строительство и завершение железной дороги Рашт-Астара является единственно возможной краткосрочной возможностью для Ирана соединиться с Южным Кавказом. Его реализация завершит последнюю оставшуюся часть INSTC и строительство реальной железной дороги Азербайджанской Республики, Грузии и России до иранского порта Чабахар на Оманском море и Бендер-Аббас на Персидском заливе.

Еще одним важным вопросом для Ирана является расширение своих морских путей в Евразийский экономический союз во главе с Москвой, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами Соглашения о преференциальной торговле между ЕС и Ираном. В связи с этим президент Ирана Эбрагим Раиси заявил в прошлом году во время поездки по провинции Гилян (где расположены города Рашт и Астара), что эти железные дороги и другие проекты транспортной инфраструктуры, наряду с приобретением Roll-On/Roll-On На. С кораблей его следует ускорить, чтобы способствовать внутренней торговле.

В этом случае Ирану необходимо срочно достроить железную дорогу Рашт-Астара. Но поскольку Азербайджанская Республика не в состоянии выполнить свои финансовые обязательства из-за санкций, Тегеран обращается за поддержкой к Москве.