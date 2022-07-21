science

Запуск следующего астронавта NASA SpaceX намечен на конец сентября

22 июля, 2022
Marfa Fedoroa

Следующим пассажирам SpaceX Dragon придется подождать немного дольше, чтобы покинуть Землю.

По данным НАСА, SpaceX и NASA запустят миссию Crew-5, свою следующую пилотируемую миссию на Международную космическую станцию, не позднее 29 сентября. утверждение (Откроется в новой вкладке) Выпущено в четверг (21 июля). Задержка задержит миссию следующего запуска космонавтов на борту российского корабля «Союз».

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