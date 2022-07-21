Запуск следующего астронавта NASA SpaceX намечен на конец сентября

Следующим пассажирам SpaceX Dragon придется подождать немного дольше, чтобы покинуть Землю.

По данным НАСА, SpaceX и NASA запустят миссию Crew-5, свою следующую пилотируемую миссию на Международную космическую станцию, не позднее 29 сентября. утверждение (Откроется в новой вкладке) Выпущено в четверг (21 июля). Задержка задержит миссию следующего запуска космонавтов на борту российского корабля «Союз».

«Запуск в конце сентября позволит SpaceX завершить аппаратную обработку, и команды миссии продолжат пересматривать дату запуска на основе графика посещения космической станции космическим кораблем», — написали представители НАСА.

в картинках: Потрясающие снимки запуска миссии SpaceX Crew-4

В состав экипажа входят 5 астронавтов НАСА Николь Манн и Джош Касада, японский астронавт Коити Ваката и российский космонавт Анна Кикина.

Этот полет станет важной вехой для НАСА, которое уже давно выступает за «обмен экипажами», когда российские космонавты летают на коммерческих миссиях НАСА, а астронавты НАСА продолжают летать на российских капсулах «Союз».

После длительных переговоров НАСА объявило на прошлой неделе, что Crew-5 станет первым полетом SpaceX с астронавтом. НАСА и российское космическое агентство Роскосмос также договорились, что космонавт Андрей Федяев полетит на борту Экипажа-6, который в настоящее время нацелен на весенний запуск. Между тем, астронавты НАСА Фрэнк Рубио и Лорал О’Хара в ближайшие месяцы отправятся в полеты на кораблях «Союз».

Новое расписание Crew-5 означает, что транспортные средства поменяются пусковыми люками, а также пассажирами.

Миссия Crew-5 ранее намеревалась достичь орбитальной лаборатории в начале сентября. Согласно новому графику, вместо замены Экипажа-5 астронавтами, которые в настоящее время находятся на орбите Экипажа-4 перед следующим запуском «Союза», экипажи «Союза» будут двигаться первыми. По данным НАСА, следующий запуск «Союза» и возвращение нынешнего экипажа «Союза» запланированы на 16–30 сентября.

Помимо обновления расписания, НАСА и SpaceX также предоставили подробную информацию о ракете и капсуле, на которых будет летать Crew-5.

Экспедиция будет использовать капсулу Dragon Endurance, на которой также находился Crew 3 для запуска в ноябре 2021 года; Капсула вернулась на Землю из этого полета в начале мая. Хотя SpaceX регулярно обновляет свое оборудование, НАСА указало, что этот полет станет новой вехой; Это будет первый коммерческий рейс с четырьмя старыми модулями Draco для управления капсулой без каких-либо новых двигателей Draco на переднем крыле. Согласно заявлению, команды также выводят из эксплуатации теплозащитный экран, парашюты и панели капсулы.

Endurance будет запущен на базе совершенно новой ракеты-носителя Falcon 9, но у персонала экспедиции все еще есть некоторые проблемы, которые нужно решить и в этом отношении. Согласно заявлению, ракета-носитель получила некоторые повреждения во время полета из производственного центра SpaceX в Калифорнии на испытательный полигон в Техасе. Соответственно, компания заменяет как межфазное соединение, соединяющее первую и вторую фазы, так и некоторые инструменты.

И SpaceX, и НАСА доверяют ракете-носителю, который прошел серию испытаний, чтобы убедиться, что нет никаких повреждений за пределами участка между ступенями; Согласно заявлению, дополнительные испытания также будут проводиться после завершения всех замен.