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Запуск Fire Emblem Engage на Nintendo NYC был фантастически разочаровывающим

22 января, 2023
Artem Sokolov

Помимо человеческого фактора, очередь начала двигаться, так как персонал пропускал людей группами по десять человек за раз. Я начинаю волноваться, и мне не терпелось увидеть, что магазин приготовил для несколько противоречивого красно-синего дизайна персонажей Fire Emblem Engage. Итак, небрежно прокручивая страницу ко входу, чтобы войти в магазин, я был несколько встревожен полным отсутствием Эмблемы Огня на витрине.

Фото: Джеймс Милки/Nintendo Live

После того, как персонаж Fire Emblem забил его до смерти в DLC Братья Смэш. В течение многих лет вы думали, что запуск Engage будет включать баннер или стенд, но запуск в пятницу был разочаровывающе абстрактным. Конечно, все товарные знаки Pokémon Scarlet/Violet стоят копейки, так что игнорировать их не стоит, но нигде не было никаких экранов Engage, за исключением одного киоска, показывающего игру, когда игра простаивает на поле боя. карта , не особенно привлекательные часы. Кроме того, в отличие от предыдущих шести мероприятий, для первых последователей не демонстрировались плакаты, плакаты или магниты.

Запуск Fire Emblem Engage в Нью-Йорке
Фото: Джеймс Милки/Nintendo Live

Итак, не имея товаров или рекламных материалов, связанных с Engage, чтобы развлечь нас, мы болтали с некоторыми поклонниками Fire Emblem в очереди о том, что заставило их встать с постели в пятницу утром в зимнем Нью-Йорке, чтобы встать в очередь, чтобы получить в свои руки Fire Emblem. .

НЛ: ​​Привет, как тебя зовут?

«Уинстон».

Что заставило вас сегодня утром пойти и встать в очередь на Fire Emblem Engage?

«Я был фанатом Fire Emblem со времен Пробуждения. Я бываю в Нью-Йорке — раньше я жил здесь — это первый раз, когда я вернулся после [Nintendo NYC] Это был Nintendo World, поэтому я подумал, что релиз Fire Emblem Engage — подходящее время, и я слышал много интересного об этой игре».

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Вы получаете обычное издание или божественное издание?

«Я получаю божественное издание».

Как поклонник Fire Emblem, довольны ли вы той поддержкой, которую франшиза получает в последнее время?

«Я. Тем более, что я слышал, что [at the time] Пробуждение может быть ее последним решением. я думаю умный [Systems] Я не ожидал, что она взорвется после пробуждения — что и побудило меня заняться этим — так что я рад, что она поняла, что произошло, даже если [Smash Bros. fans] Вам может показаться, что это слишком. Я здесь для этого».

НЛ: ​​Доброе утро. Можешь сказать нам свое имя?

Элли.

Запуск Fire Emblem Engage в Нью-Йорке
Боже мой, действительно — Фото: Джеймс Милки/Nintendo Live

Что заставило вас встать с постели в 8 утра, чтобы отстоять очередь в Nintendo NYC?

Поскольку предзаказы распродаются в розницу, это единственный способ получить именно Божественное издание (первым пришел, первым обслужен) для меня. [holds up a Marth amiibo]. «

[points at Eli’s Amiibo] Это не переиздание?

На самом деле это моя первая amiibo Fire Emblem.

Как вы относитесь к тому, что Fire Emblem стала флагманской франшизой Nintendo?

«Я подозреваю [the franchise] Когда дело дошло до Fire Emblem Radiant Dawn и Айка, все пошло не так, но я думаю, что больше игроков и новых игроков пришло из-за Awakening, а затем Fates, Echoes и Three Houses. Эмблема огня теперь более популярна, как Марио и покемоны. Покемоны, очевидно, более популярны, но, с другой стороны, Fire Emblem набирает популярность благодаря DLC для Smash Bros. Ultimate. «

Таким образом, независимо от того, одинаково ли Nintendo NYC расстилает красную ковровую дорожку при каждом запуске, фанаты по-прежнему очень любят стратегическую игру от Nintendo. Если бы только Intelligent Systems и Nintendo могли вкладывать столько же энергии в другую свою стратегическую франшизу, продвинутые войныПоклонники стратегических игр будут избалованы выбором.

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Запуск Fire Emblem Engage в Нью-Йорке
Они тоже положили эти мешки — Фото: Джеймс Милки/Nintendo Live

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