Запуск Fire Emblem Engage на Nintendo NYC был фантастически разочаровывающим

Помимо человеческого фактора, очередь начала двигаться, так как персонал пропускал людей группами по десять человек за раз. Я начинаю волноваться, и мне не терпелось увидеть, что магазин приготовил для несколько противоречивого красно-синего дизайна персонажей Fire Emblem Engage. Итак, небрежно прокручивая страницу ко входу, чтобы войти в магазин, я был несколько встревожен полным отсутствием Эмблемы Огня на витрине.

После того, как персонаж Fire Emblem забил его до смерти в DLC Братья Смэш. В течение многих лет вы думали, что запуск Engage будет включать баннер или стенд, но запуск в пятницу был разочаровывающе абстрактным. Конечно, все товарные знаки Pokémon Scarlet/Violet стоят копейки, так что игнорировать их не стоит, но нигде не было никаких экранов Engage, за исключением одного киоска, показывающего игру, когда игра простаивает на поле боя. карта , не особенно привлекательные часы. Кроме того, в отличие от предыдущих шести мероприятий, для первых последователей не демонстрировались плакаты, плакаты или магниты.

Итак, не имея товаров или рекламных материалов, связанных с Engage, чтобы развлечь нас, мы болтали с некоторыми поклонниками Fire Emblem в очереди о том, что заставило их встать с постели в пятницу утром в зимнем Нью-Йорке, чтобы встать в очередь, чтобы получить в свои руки Fire Emblem. .

НЛ: ​​Привет, как тебя зовут?

«Уинстон».

Что заставило вас сегодня утром пойти и встать в очередь на Fire Emblem Engage?

«Я был фанатом Fire Emblem со времен Пробуждения. Я бываю в Нью-Йорке — раньше я жил здесь — это первый раз, когда я вернулся после [Nintendo NYC] Это был Nintendo World, поэтому я подумал, что релиз Fire Emblem Engage — подходящее время, и я слышал много интересного об этой игре».

Вы получаете обычное издание или божественное издание?

«Я получаю божественное издание».

Как поклонник Fire Emblem, довольны ли вы той поддержкой, которую франшиза получает в последнее время?

«Я. Тем более, что я слышал, что [at the time] Пробуждение может быть ее последним решением. я думаю умный [Systems] Я не ожидал, что она взорвется после пробуждения — что и побудило меня заняться этим — так что я рад, что она поняла, что произошло, даже если [Smash Bros. fans] Вам может показаться, что это слишком. Я здесь для этого».

НЛ: ​​Доброе утро. Можешь сказать нам свое имя?

Элли.

Что заставило вас встать с постели в 8 утра, чтобы отстоять очередь в Nintendo NYC?

Поскольку предзаказы распродаются в розницу, это единственный способ получить именно Божественное издание (первым пришел, первым обслужен) для меня. [holds up a Marth amiibo]. «

[points at Eli’s Amiibo] Это не переиздание?

На самом деле это моя первая amiibo Fire Emblem.

Как вы относитесь к тому, что Fire Emblem стала флагманской франшизой Nintendo?

«Я подозреваю [the franchise] Когда дело дошло до Fire Emblem Radiant Dawn и Айка, все пошло не так, но я думаю, что больше игроков и новых игроков пришло из-за Awakening, а затем Fates, Echoes и Three Houses. Эмблема огня теперь более популярна, как Марио и покемоны. Покемоны, очевидно, более популярны, но, с другой стороны, Fire Emblem набирает популярность благодаря DLC для Smash Bros. Ultimate. «

Таким образом, независимо от того, одинаково ли Nintendo NYC расстилает красную ковровую дорожку при каждом запуске, фанаты по-прежнему очень любят стратегическую игру от Nintendo. Если бы только Intelligent Systems и Nintendo могли вкладывать столько же энергии в другую свою стратегическую франшизу, продвинутые войныПоклонники стратегических игр будут избалованы выбором.