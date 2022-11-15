Запуск God of War Ragnarok был больше, чем Call of Duty, Elden Ring и Pokémon | чарты Великобритании

God of War Ragnarok — вторая по величине игра, выпущенная в Великобритании в этом году, после FIFA 23.

Это означает, что за первую неделю игры для PlayStation было продано больше коробочных копий, чем The Elden Ring, Call of Duty: Modern Warfare 2 и предыдущей занявшей второе место Pokémon Legends: Arceus.

Это чисто физические продажи, и, поскольку Call of Duty: Modern Warfare 2 была такой значимой игрой для скачивания, вполне вероятно, что God of War не заняла второе место в общем зачете (данные о загрузках мы получим позже на этой неделе). Но даже в этом случае это огромная неделя открытия для игры Sony. 82% продаж за первую неделю пришлось на PS5, а 18% — на PS4.

Как сообщила компания GfK на прошлой неделе, В первый день Ragnarok было продано больше, чем любая предыдущая игра в серии, проданная за первую неделю. Согласно данным компании, за первую неделю игра была продана на 51% больше, чем предыдущий бестселлер: God of War 2018. Всего за одну неделю игра уже стала третьей самой продаваемой игрой God of War за всю историю. время (а по выручке уже №2).

12% продаж God of War Ragnarok для PS5 приходится на официальный комплект PS5. Этот комплект представляет собой 60% всех консолей PS5, проданных за неделю, официально самую большую неделю продаж PS5 в этом году, говорит президент GfK Дориан Блох.

Это означает, что двухнедельное пребывание Call of Duty: Modern Warfare 2 на вершине чартов подходит к концу. Титул Activision Blizzard опустился на 2-е место после небольшого падения продаж на 39% по сравнению с предыдущей неделей.

Вторая по значимости новая игра в этом месяце — Sonic Frontiers, занявшая четвертое место. За первую неделю было продано на 5% больше копий игры Sega, чем Sonic Forces 2017 года, хотя вполне возможно, что цифровая игра немного расширит этот показатель. 40% коробочных продаж пришлось на PS5, 34% на Nintendo Switch, 14% на Xbox и 12% на PS4.

Затем Football Manager 2023 занимает 11-е место, продажи коробочной версии упали на 18% по сравнению с прошлогодней игрой (большая часть продаж версии для ПК будет цифровой).

Версия Stray для PS4 фактически была запущена, отправив эту игру на 23-е место в чартах, в то время как Tactics Ogre: Reborn заняла 24-е место, а Cobrai Kai 2: Dojo’s Rising дебютировала на 28-м месте.

В другом месте увеличение продаж PS5 означало, что другая крупная игра года от Sony — Horizon: Forbidden West — подскочила на седьмую строчку после увеличения продаж на 141% за неделю. Мы также увидели рост продаж игр Switch: Mario Kart 8: Deluxe (№5) — на 34%, Nintendo Switch Sports (№6) — на 19%, Splatoon 3 (№8) — на 22%, а Animal Crossing: New York — выше. , Horizons (#9) на 50% и Minecraft на Switch на 42%.

Вот список десяти лучших коробок GfK UK за неделю, закончившуюся 12 ноября:

прошлая неделя На этой неделе Заголовок Новая запись 1 Бог войны Рагнарёк 1 2 Call Of Duty Modern Warfare 2 2 3 ФИФА 23 Новая запись 4 акустические границы 3 5 Марио Карт 8 Делюкс 4 6 Нинтендо Переключатель Спорт 12 7 Горизонт: Запретный Запад 5 8 Взвод 3 7 9 Пересечение животных: новые горизонты 8 10 Майнкрафт (переключатель)