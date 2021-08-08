Запуск ULA Boeing Starliner по-прежнему запрещен – SatNews

United Launch Alliance не будет запускать Boeing Starliner сегодня, как указывалось ранее.

Команда запуска повернула файл сервисная единица И клапаны двигательной установки не будут торопиться собирать данные о том, какими должны быть следующие шаги для выхода из этой ситуации. ULA исключило программное обеспечение как причину неожиданных индикаторов отношения.

в Атлас V ракета и боинг звездолет Космический корабль сейчас возвращается в компанию. объект вертикальной интеграции Провести углубленные проверки и испытания для дальнейшего изучения следующих шагов миссии OFT-2. На момент написания этой статьи не было никаких указаний на то, когда будет запланирована еще одна попытка запуска.

Публикуется предыдущая информация …

United Launch Alliance, НАСА и Boeing уже второй раз решили отложить запуск космического корабля Starliner на борту специальной ракеты Atlas V, топливо из которой сейчас удаляется.

Согласно источникам, были неожиданные указания на положение взрывателя, остановившего запуск. Следующая намеченная дата попытки запуска – среда, 4 августа, в 12:57 по восточному времени.

Размещал инфу ранее …

НАСА будет освещать предстоящие мероприятия перед запуском, запуском и стыковкой для миссии агентства Boeing Orbital Flight Test-2 (OFT-2). Международная космическая станция. OFT-2 – второй беспилотный полет. Boeing CST-100 Starliner Космический корабль в составе агентства Программа коммерческого экипажа. Запуск миссии запланирован на 13:20 по восточному времени во вторник, 3 августа.

Starliner запустит ракету United Launch Alliance Atlas V с Космический стартовый комплекс-41 на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Примерно через 30 минут после запуска Starliner произведет выведение на орбиту, чтобы начать свое дневное путешествие к космической станции. Космический корабль должен пристыковаться к космической станции в 13:37 в среду, 4 августа. Освещение запуска и стыковки будет транслироваться в прямом эфире по телевидению НАСА. Приложение НАСА А также агентство интернет сайт.

Космический корабль доставит на космическую станцию ​​более 400 фунтов грузов и материалов для экипажа НАСА и вернется на Землю с более чем 550 фунтами груза, включая предметы многоразового использования. Система заправки азотом Емкости, обеспечивающие воздухом для дыхания членов экипажа станции.

OFT-2 продемонстрирует всесторонние возможности космического корабля Starliner и ракеты Atlas V от запуска до стыковки и возвращения на Землю после приземления в пустыне на западе США. Беспилотный полет предоставит НАСА ценные данные для сертификации системы транспортировки экипажа Boeing для регулярных полетов на космическую станцию ​​и обратно.

Прямая трансляция NASA TV начнется в 12:30 вечера.Для информации, расписания и ссылок на прямые трансляции NASA TV посетите: www.nasa.gov/nasatv

Краткое примечание: российский космический чиновник обвинил программу в проблеме с недавно пристыкованным научным лабораторным модулем Международной космической станции. В четверг, 29 июля, в течение 47 минут Научная лаборатория “Наука” после стыковки с космической станцией случайно произвела пуски. Это действие вывело Международную космическую станцию ​​из ее нормальной конфигурации и отключило солнечный коллектор панелей Международной космической станции, а также связь космос-Земля, где они также были отключены дважды в этот день. Эта ошибка также аннулировала запуск космического корабля Boeing Starliner ULA, что потребовало переноса времени запуска.