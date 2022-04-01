Запустите классическую Mac OS в окне браузера с проектом «Infinite Mac»

Для любителей старых вычислений ему нет замены. Откройте для себя старые устройства и вычисления, как в 1999 году. Но, как и в случае со старыми видеоиграми, эмуляция обеспечивает более удобный способ запуска старого программного обеспечения. Теперь, будучи Система 7 или Мак ОС 8 На 68K по умолчанию Mac Это удобнее, чем когда-либо, благодаря умному проекту под названием «Бесконечный Mac».

Что делает проект уникальным, так это не обязательно то, что он зависит от браузера; Уже давно можно запускать старые версии DOS, Windows и Mac OS в окнах браузера. Вместо этого креативные решения — это то, что Разработчик Михай Парпарита Представлено для обеспечения постоянного хранения, высокой скорости загрузки, снижения использования процессора и передачи файлов между вашим классическим Mac и любой хост-системой, на которой вы его используете. Парпарита подробно описывает некоторые из своих работ. В этом сообщении в блоге.

Прежде всего Браузерный порт в конце 2017 г. подчиненный Эмулятор василиска 2Парпарита хотел установить старые приложения, чтобы более точно воссоздать опыт использования старого Mac, но он хотел сделать это без необходимости больших загрузок или запуска в виде отдельной программы, такой как Проект Macintosh.js Делать. Чтобы решить проблему загрузки, Parparita сжала образ диска и разбила его на 256 тысяч частей, которые загружаются по запросу, а не заранее.

Объявления

«Вместе с некоторыми Старые веб-улучшенияЭто заставляет эмулятор отображать загрузочный экран Mac за секунду и полностью загружаться за 3 секунды, даже с холодным кэшем HTTP», — написал Парпарита.

Использование ЦП было еще одной проблемой. Старые операционные системы и процессоры на самом деле не различали активное и неактивное состояние процессора — ваш компьютер был либо включен, либо выключен. Поэтому, когда вы эмулируете эти старые системы, одно из ядер вашего ЦП увеличивается до 100%, независимо от того, используете ли вы эмулятор на самом деле или нет. Parparita использовала существующие функции Basilisk II для снижения нагрузки на ЦП и требовала полной производительности только тогда, когда «был ввод данных пользователем или требовалось обновление экрана».

Infinite Mac не будет работать с более поздними версиями классической Mac OS (включая 8.5, 8.6 и 9), потому что эти версии работают исключительно на Mac PowerPC, отказываясь от поддержки старых процессоров на базе Motorola 68000. Эмуляторы, такие как QEMU, могут эмулировать PowerPC Mac, но (по крайней мере, насколько мне известно) не существует простых браузерных приложений. Во всяком случае, не сейчас.

Изображение меню от Infinite Mac