Зарегистрируйте Xbox Series S всего за 220 долларов США сейчас (только в течение ограниченного времени).

Если 240 долларов недостаточно для вас на распродажах в Черную пятницу, как насчет 220 долларов? Они практически раздают его, но мы не собираемся жаловаться, потому что это отличная сделка для Xbox Series S. Xbox Series S подешевел всего до 219,99 долларов.. Это на 80 долларов ниже прейскурантной цены и, вероятно, является одним из лучших предложений года.

Да, прежде чем вы спросите, Woot очень надежен, и это абсолютно законная сделка. Woot принадлежит Amazon, так что думайте об этом как о покупке у розничного гиганта. Если вы собираетесь воспользоваться этой сделкой, я бы сделал это быстро, потому что она будет доступна только до тех пор, пока есть в наличии или до конца дня 30 ноября.

Xbox Series S подешевел всего до 219,99 долларов (сэкономьте 80 долларов)

Лучшее предложение Xbox xbox с (512 ГБ) Только ограниченное время. Истекает после 30 ноября. Мы видим на что

Мы видели подарочную карту Amazon на 40 долларов (+ всего 240 долларов за консоль) во время Черной пятницы, но, поскольку она закончилась, это следующая лучшая вещь, и ее стоит рассмотреть.

Xbox Series S обычно на 200 долларов дешевле, чем Xbox Series X, но на нем можно играть во все те же игры. Он не обладает мощностью Series X, поэтому игры отображаются с разрешением 1440p вместо 4K, чтобы поддерживать стабильную графику со скоростью 60 кадров в секунду — ожидаемые 120 кадров в секунду.

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Но он сохраняет все другие функции Xbox следующего поколения, такие как Game Pass, Quick Resume и сверхбыстрое время загрузки. Если у вас нет 4K-телевизора или вы считаете, что 280 долларов лучше потратить в другом месте, Xbox Series S может быть более разумной покупкой.

раскрытие: Это международная модель Xbox Series S, но она по-прежнему отлично работает в Северной Америке. Модули могут поставляться с печатными материалами преимущественно на испанском языке. На покупки Xbox Series S в Woot распространяется 90-дневная гарантия Woot. Стандартные гарантии Xbox на эту покупку не распространяются.

Роберт Андерсон — торговый эксперт и торговый редактор IGN. Вы можете следить за ним @Robertliam21 в Твиттере.