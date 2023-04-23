Зарубежные страны начинают эвакуацию из Судана, поскольку бушует битва

ХАРТУМ, 22 апреля (Рейтер) — Некоторые иностранцы начали эвакуацию из порта на Красном море в Судане в субботу, когда столица Хартум снова подверглась авиаударам после недели боев между соперничающими лидерами, в результате которых погибли сотни мирных жителей по всей стране.

Кровавое натиск городских боев оставило в осаде большое количество людей в суданской столице. Аэропорт неоднократно подвергался нападениям, и многие жители не могли покинуть свои дома или выбраться из города в более безопасные районы.

Организация Объединенных Наций и иностранные государства призвали соперничающих военачальников соблюдать объявленное прекращение огня, которое по большей части игнорировалось, и открыть безопасный проход как для бегущих гражданских лиц, так и для поставок остро необходимой помощи.

Поскольку аэропорт закрыт, а небо небезопасно, тысячи иностранцев, в том числе сотрудники посольства, гуманитарные работники и студенты в Хартуме и других странах третьей по величине страны Африки, не смогли выбраться.

Саудовская Аравия эвакуировала граждан Персидского залива из порта Порт-Судан на Красном море, в 650 километрах (400 миль) от Хартума. Иордания будет использовать тот же путь для своих граждан.

Ожидается, что западные страны отправят самолеты к своим гражданам из Джибути, хотя суданская армия заявила, что аэропорты в Хартуме и Ньяле, крупнейшем городе Дарфура, являются проблемой, и неясно, когда это станет возможным.

Иностранный дипломат на условиях анонимности сказал, что некоторые дипломатические сотрудники в Хартуме надеются, что их эвакуируют по воздуху из Порт-Судана в ближайшие два дня. Посольство США предупредило американцев, что не может помочь конвоям из Хартума в Порт-Судан и что поездка будет сопряжена с личным риском.

Армия во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом и соперничающие Силы оперативной поддержки во главе с Мохамедом Хамданом Дагало, более известным как Хемедти, до сих пор не соблюдали режим прекращения огня, согласованный почти ежедневно с начала боевых действий 15 апреля.

Боевые действия в субботу нарушили то, что должно было стать трехдневным перемирием с пятницы, чтобы граждане могли добраться до безопасного места и навестить семью во время праздника Курбан-Байрам. Обе стороны обвинили другую в несоблюдении перемирия.

Бомбардировка

Замедление боевых действий в субботу может спровоцировать бегство многих отчаявшихся жителей Хартума после нескольких дней, проведенных взаперти в своих домах или районах под обстрелами и с боевиками, бродящими по улицам.

Жители Хартума и соседних городов Омдурман и Бахри сообщили о воздушных ударах возле государственной телекомпании и телевидения, а также о боях в районах, в том числе возле штаба армии в субботу.

Житель Аль-Бахри рассказал, что уже неделю нет воды и электричества и частые авиаудары. «Мы ждем большой битвы. Мы в ужасе от того, что грядет», — сказал он.

[1/8] Столбы дыма поднимаются над городом Хартум, поскольку конфликт между военизированными Силами оперативной поддержки и армией продолжается, как видно из Омдурмана, Судан, 21 апреля 2023 года, на этом снимке экрана, полученном из видео агентства Reuters.

Прямая телевизионная трансляция показала огромное облако черного дыма, поднимающееся над аэропортом Хартума, и звуки стрельбы и артиллерийских выстрелов.

«Эти ужасные самолеты вернулись. Я не хочу больше слышать о другом самолете», — сказал один из жителей Хартума, имея в виду истребители, которые наносили удары по военизированным объектам.

«Врачи без границ» обратились к международной медицинской благотворительной организации (MSF) с просьбой о безопасном проходе. «Нам нужны порты въезда, куда мы могли бы привезти травматологов и медикаменты», — сказал Абдулла Хусейн, директор по операциям MSF в Судане.

Синдикат суданских врачей заявил в субботу, что более двух третей больниц в зонах конфликта не работают, при этом 32 больницы были насильственно эвакуированы солдатами или попали под перекрестный огонь.

За пределами Хартума о наибольшем насилии сообщалось из Дарфура, пустынного региона на западе, граничащего с Чадом, где с 2003 года идет война, в результате которой после последовательных мирных соглашений погибло до 300 000 человек и было перемещено 2,7 миллиона человек.

В обновленной информации Организации Объединенных Наций в субботу говорится, что по меньшей мере 10 автомобилей Всемирной продовольственной программы и шесть других грузовиков с едой были захвачены ворами после штурма офисов и складов агентства в Ньяле, Южный Дарфур.

крушение

Внезапное погружение Судана в войну сорвало планы по восстановлению гражданского правления, поставило и без того обедневшую страну на грань гуманитарной катастрофы и поставило под угрозу более широкий конфликт, в который могут втянуться внешние силы.

Еще не было никаких признаков того, что какая-либо из сторон в смертельной борьбе за власть может добиться быстрой победы или захотеть говорить. У вооруженных сил есть военно-воздушные силы, но RSF широко развернуты в городских районах.

Тем не менее, Аль-Бурхан заявил в субботу, что «нам всем нужно сесть как суданцы и найти правильный выход, чтобы восстановить надежду и жизнь», — это его самый примирительный комментарий с начала боевых действий.

Брат Хемети, Абд аль-Рахим Хамдан Дагало, заместитель командующего RSF, заявил в видео, что его войска должны атаковать армию «везде».

После переворота 2021 года Аль-Бурхан и Хемедти заняли две высшие должности в правящем совете, который должен был быть передан гражданскому правлению, а СРБ интегрировались в армию.

Всемирная организация здравоохранения сообщила в пятницу, что с начала боевых действий 413 человек были убиты и 3551 ранены. В число погибших входят как минимум пять гуманитарных работников в стране, зависящей от продовольственной помощи.

(Обложка) Халеда Абдель-Азиза в Хартуме и Нафисы Эль-Тахер в Каире Автор Ангус МакДауэлл Редактирование Фрэнсис Керри

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