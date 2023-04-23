Зарубежные страны начинают эвакуацию из Судана, поскольку бушует битва

ХАРТУМ, 22 апреля (Рейтер) — Некоторые иностранцы начали эвакуацию из порта на Красном море в Судане в субботу, когда столица Хартум снова подверглась авиаударам после недели боев между соперничающими лидерами, в результате которых погибли сотни мирных жителей по всей стране.
Кровавое натиск городских боев оставило в осаде большое количество людей в суданской столице. Аэропорт неоднократно подвергался нападениям, и многие жители не могли покинуть свои дома или выбраться из города в более безопасные районы.
Организация Объединенных Наций и иностранные государства призвали соперничающих военачальников соблюдать объявленное прекращение огня, которое по большей части игнорировалось, и открыть безопасный проход как для бегущих гражданских лиц, так и для поставок остро необходимой помощи.
Поскольку аэропорт закрыт, а небо небезопасно, тысячи иностранцев, в том числе сотрудники посольства, гуманитарные работники и студенты в Хартуме и других странах третьей по величине страны Африки, не смогли выбраться.
Саудовская Аравия эвакуировала граждан Персидского залива из порта Порт-Судан на Красном море, в 650 километрах (400 миль) от Хартума. Иордания будет использовать тот же путь для своих граждан.
Ожидается, что западные страны отправят самолеты к своим гражданам из Джибути, хотя суданская армия заявила, что аэропорты в Хартуме и Ньяле, крупнейшем городе Дарфура, являются проблемой, и неясно, когда это станет возможным.
Иностранный дипломат на условиях анонимности сказал, что некоторые дипломатические сотрудники в Хартуме надеются, что их эвакуируют по воздуху из Порт-Судана в ближайшие два дня. Посольство США предупредило американцев, что не может помочь конвоям из Хартума в Порт-Судан и что поездка будет сопряжена с личным риском.
Армия во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом и соперничающие Силы оперативной поддержки во главе с Мохамедом Хамданом Дагало, более известным как Хемедти, до сих пор не соблюдали режим прекращения огня, согласованный почти ежедневно с начала боевых действий 15 апреля.
Боевые действия в субботу нарушили то, что должно было стать трехдневным перемирием с пятницы, чтобы граждане могли добраться до безопасного места и навестить семью во время праздника Курбан-Байрам. Обе стороны обвинили другую в несоблюдении перемирия.
Бомбардировка
Замедление боевых действий в субботу может спровоцировать бегство многих отчаявшихся жителей Хартума после нескольких дней, проведенных взаперти в своих домах или районах под обстрелами и с боевиками, бродящими по улицам.
Жители Хартума и соседних городов Омдурман и Бахри сообщили о воздушных ударах возле государственной телекомпании и телевидения, а также о боях в районах, в том числе возле штаба армии в субботу.
Житель Аль-Бахри рассказал, что уже неделю нет воды и электричества и частые авиаудары. «Мы ждем большой битвы. Мы в ужасе от того, что грядет», — сказал он.
Прямая телевизионная трансляция показала огромное облако черного дыма, поднимающееся над аэропортом Хартума, и звуки стрельбы и артиллерийских выстрелов.
«Эти ужасные самолеты вернулись. Я не хочу больше слышать о другом самолете», — сказал один из жителей Хартума, имея в виду истребители, которые наносили удары по военизированным объектам.
«Врачи без границ» обратились к международной медицинской благотворительной организации (MSF) с просьбой о безопасном проходе. «Нам нужны порты въезда, куда мы могли бы привезти травматологов и медикаменты», — сказал Абдулла Хусейн, директор по операциям MSF в Судане.
Синдикат суданских врачей заявил в субботу, что более двух третей больниц в зонах конфликта не работают, при этом 32 больницы были насильственно эвакуированы солдатами или попали под перекрестный огонь.
За пределами Хартума о наибольшем насилии сообщалось из Дарфура, пустынного региона на западе, граничащего с Чадом, где с 2003 года идет война, в результате которой после последовательных мирных соглашений погибло до 300 000 человек и было перемещено 2,7 миллиона человек.
В обновленной информации Организации Объединенных Наций в субботу говорится, что по меньшей мере 10 автомобилей Всемирной продовольственной программы и шесть других грузовиков с едой были захвачены ворами после штурма офисов и складов агентства в Ньяле, Южный Дарфур.
крушение
Внезапное погружение Судана в войну сорвало планы по восстановлению гражданского правления, поставило и без того обедневшую страну на грань гуманитарной катастрофы и поставило под угрозу более широкий конфликт, в который могут втянуться внешние силы.
Еще не было никаких признаков того, что какая-либо из сторон в смертельной борьбе за власть может добиться быстрой победы или захотеть говорить. У вооруженных сил есть военно-воздушные силы, но RSF широко развернуты в городских районах.
Тем не менее, Аль-Бурхан заявил в субботу, что «нам всем нужно сесть как суданцы и найти правильный выход, чтобы восстановить надежду и жизнь», — это его самый примирительный комментарий с начала боевых действий.
Брат Хемети, Абд аль-Рахим Хамдан Дагало, заместитель командующего RSF, заявил в видео, что его войска должны атаковать армию «везде».
После переворота 2021 года Аль-Бурхан и Хемедти заняли две высшие должности в правящем совете, который должен был быть передан гражданскому правлению, а СРБ интегрировались в армию.
Всемирная организация здравоохранения сообщила в пятницу, что с начала боевых действий 413 человек были убиты и 3551 ранены. В число погибших входят как минимум пять гуманитарных работников в стране, зависящей от продовольственной помощи.
(Обложка) Халеда Абдель-Азиза в Хартуме и Нафисы Эль-Тахер в Каире Автор Ангус МакДауэлл Редактирование Фрэнсис Керри
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