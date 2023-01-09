Зарядные аксессуары Anker сегодня находятся на рекордно низком уровне

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Anker известен своими зарядными устройствами премиум-класса, но вы также платите больше за дополнительное качество. Теперь вы можете приобрести зарядные устройства Anker и другие аксессуары для смартфонов на Amazon со скидками до 46 процентов. Некоторые из основных элементов включают файл Зарядное устройство Anker 726 Nano II 65 Вт (скидка 37 долларов или 32 процента), 347 внешний аккумуляторпо цене 56 долларов вместо обычных 100 долларов и два комплекта кабелей USB-C на Lightning (24 доллара, или 37 процентов).

Лангерганс

Если вам нужно портативное питание для четырех устройств, 347 Power Bank обеспечивает 40 000 мАч с высокоскоростной зарядкой USB-C для MacBook, iPhone или Android-смартфонов, планшетов, умных часов и многого другого. Подключайте устройства через два порта USB-C и два порта USB-A, чтобы они оставались заряженными в дороге. это В продаже за $56 прямо сейчасэкономя 44 процента от полной цены.

в то время как, Зарядное устройство Anker 726 Nano II Он обеспечивает впечатляющую мощность зарядки 65 Вт при компактных размерах. Это позволяет быстро заряжать одно устройство, такое как MacBook Pro/Air, размер которого на 50 процентов меньше, чем у зарядного устройства Apple. Вы также можете заряжать до двух устройств USB-C одновременно. За 60 долларов вы можете получить его сейчас за 40 долларов (скидка 20 долларов).

Наконец, 10-футовый кабель PowerLine II USB-C — Lightning от Anker — это то, что нужно. Доступен в упаковке по 2 штуки за 24 доллара., или на 37 процентов ниже обычной цены в 30 долларов. Это дает вам пару длинных кабелей, совместимых с зарядными устройствами USB-C мощностью 20 Вт. Множество других устройств Anker или для продажи, в том числе PowerExpand 8-в-1 USB-зарядное устройство (скидка 49 долларов или 46 процентов), рон Полоса PowerPort 30 Вт PD2 Mini (26 долларов вместо 40 долларов) и многое другое.

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