Заседание ООН подтвердило войну на Украине и российскую агрессию

НЬЮ-ЙОРК. Разрыв глобального сотрудничества на фоне российской войны на Украине усугубляет серьезные угрозы существованию человечества, включая отсутствие продовольственной безопасности и изменение климата, заявил во вторник Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Гутерриш сказал, что такие проблемы, как бедность, долги, ненависть, онлайн-преследования и утрата биоразнообразия, вызваны неспособностью международной системы функционировать.

«Разногласия углубляются. Неравенство увеличивается. Проблемы распространяются все дальше», — сказал Гутерриш на ежегодной встрече лидеров на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

«Наш долг действовать, но мы попали в ловушку глобальной дисфункции.

Диагноз нашел отклик у некоторых из более чем 100 лидеров, присутствовавших на недельном мероприятии, но не было достигнуто консенсуса в отношении того, как преодолеть разногласия между странами, в отношении которых ведутся острые споры по поводу того, как реагировать на войну в Украине.

Соединенные Штаты стремятся оказать давление и изолировать Россию на мировой арене из-за насилия и разрушений, которые произошли в Украине после вторжения российских войск 24 февраля. Боевые действия привели к десяткам тысяч жертв и миллионам беженцев, как и Россия. Оно было захвачено, а затем выведено из украинских земель на юге и востоке.

Тем временем многие развивающиеся страны Африки и Латинской Америки возмущаются глобальным давлением, призывающим осудить Москву, которая несет на себе основную тяжесть вызванного войной скачка цен на продовольствие и энергоносители.

На этой неделе Вашингтон пытается решить эти проблемы, уделяя первоочередное внимание снижению мировых затрат на продовольствие и указывая на реформу Совета Безопасности ООН — давнюю цель развивающихся стран, которые считают этот институт устаревшим и нерепрезентативным.

«Цель Запада на этой неделе — завоевать сердца и умы незападных лидеров», — сказал Ричард Гоуэн, эксперт ООН из Международной кризисной группы.

Теоретически встреча ООН представляет собой идеальную платформу для Запада, чтобы продвигать свою повестку дня после решения президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина не присутствовать на ней.

Но многие страны, выступавшие против осуждения России, таковыми и остались в первый день выступлений.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, выступивший первым главой государства, сохранял нейтралитет в отношении конфликта, указав обеим сторонам, что решение «будет достигнуто только путем переговоров и диалога». READ JCPOA 2.0 будет отличаться от своего предшественника: Virginia Tech Professor

Маки Салл, президент Сенегала, также призвал к деэскалации и переговорам в речи, в которой ни разу не использовалось слово «Россия».

Часть критики в адрес Москвы исходила от президента Чили Габриэля Борека, который возражал против российской агрессии против Украины, а также критиковал торговую войну США с Китаем за ее негативное влияние на мировую экономику. Москва и Вашингтон.

«У вас есть много стран, которые когда-то были готовы критиковать Россию в начале этого года, но они боролись с усталостью от Украины и пытаются держаться подальше от войны», — сказал Гуанн.

Это особенно верно для стран, которые имеют политические и военные связи с Россией или сталкиваются с особенно тяжелым экономическим давлением.

Еще до начала войны в Украине медленно нарастающий глобальный продовольственный кризис, вызванный конфликтом, изменением климата и пандемией коронавируса, стал причиной недоедания в таких регионах, как Африканский Рог, Гаити, Йемен, Сирия и Афганистан.

Путинское вторжение сильно усугубило эти проблемы, лишив мировые рынки крупного поставщика зерна. ее высокие цены Увеличить расходы Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций на 50 процентов, что означает, что деньги, которые существуют, могут прокормить меньше людей. Около 50 миллионов человек находятся на грани голодной смерти.

Это лишь один из многих вопросов, которые, по словам Гутерриша, игнорируются, поскольку лидеры сосредоточены на ежедневных достижениях и потерях на поле боя в Украине.

«Большая часть внимания мира по-прежнему прикована к российскому вторжению в Украину», — сказал он. «В то же время конфликты и гуманитарные кризисы случаются часто, часто вдали от центра внимания».

Он подчеркнул менее известные проблемы, включая экономический коллапс Афганистана, распространение вооруженных групп в Демократической Республике Конго, ухудшение ситуации с правами человека в Мьянме и «циклы насилия» в Израиле и на палестинских территориях.

Усилия США завоевать расположение развивающихся стран проявляются на этой неделе по-разному.

Ожидается, что президент Байден обсудит реформу Совета Безопасности во время своего визита в Нью-Йорк, но официальные лица США еще не определились, будет ли он делать это публично или в частном порядке, заявил во вторник журналистам советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

С момента своего создания Совет Безопасности предоставил право вето пяти странам: США, Китаю, Великобритании, Франции и, после распада Советского Союза, России. READ Имран нападает на правительство за то, что оно не покупает дешевую российскую нефть

В то время как другие страны занимают места попеременно, страны глобального юга призывают к всеобъемлющей реформе, которая привела бы к созданию совета, который лучше отражал бы сегодняшние разнообразные глобальные центры силы.

«Злоупотребление правом вето почти парализовало работу Совета в бесчисленных кризисах, не давая возможности предпринять существенные действия — в отношении Сирии и злоупотреблений России в Украине и Мьянме», — сказал Луи Шарбонно, директор Хьюман Райтс Вотч в Организации Объединенных Наций. Россия наиболее активно использовала свое право вето в Совете Безопасности, в то время как Соединенные Штаты наложили вето на предложения, направленные против обращения Израиля с палестинцами.

Он сказал новое правило Требование от постоянных членов Совета Безопасности обосновать использование ими права вето Для всех государств-членов это был шаг в правильном направлении к подотчетности.

Помощники Байдена также проводят саммит по продовольственной безопасности с Европейским союзом и Африканским союзом на полях Генеральной Ассамблеи, а также встречи по коронавирусу и конференцию Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Салливан сказал, что эти жесты совпадут с сильным призывом Байдена во время его обращения в среду к странам сплотиться против России и «противостоять вопиющей агрессии, которую мы наблюдали в последние несколько месяцев».

Ожидается, что в своем выступлении президент представит вызов двадцать первого века как борьбу между «демократиями и авторитарными режимами». Этот рефрен, часто используемый Байденом, предлагает понятную картину мира, но он также рискует оттолкнуть некоторые недемократические страны, с которыми Соединенные Штаты стремятся к сотрудничеству, такие как Сингапур или страны Персидского залива.

Другие западные лидеры попытались применить более целостный подход. Например, президент Франции Эммануэль Макрон запланировал ужин во вторник вечером, стремясь преодолеть «разрыв между севером и югом» с приглашенными, включая лидеров Сенегала, Берега Слоновой Кости, Колумбии, Аргентины, Европейского Совета и министров иностранных дел Индии и Египта. и Индонезия.

«Наша цель не в том, чтобы увековечить идею о том, что Запад против остальных», — сказал французский чиновник, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить дипломатические дискуссии Макрона. «Крушение мирового порядка никому не выгодно». READ Россия объявила о более глубоком сокращении поставок природного газа в Германию

Гутерриш сказал, что есть некоторые признаки надежды на то, что мировые проблемы могут быть решены с помощью многосторонности.

Заключенная при посредничестве Турции и ООН сделка по прекращению российской блокады украинских портов на Черном море и возобновлению украинского экспорта в июле помогла решить глобальные проблемы с поставками продовольствия и зерна и создать жизненно важные хранилища для украинских фермеров.

«Кто-то может назвать это чудом моря», — сказал Гутерриш. «По сути, это многосторонняя дипломатия в действии».

Но серьезные проблемы остаются, поскольку экономисты предупреждают, что мировая экономика может оставаться под контролем инфляции и слабого роста в течение многих лет.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что некоторые страны делают меньше, чем могут, чтобы смягчить продовольственный кризис. Чиновники в Соединенных Штатах, которые являются крупнейшим спонсором усилий Организации Объединенных Наций по борьбе с голодом, говорят, что Россия и Китай внесли гораздо меньше своего вклада в решение этой проблемы.

«Это необходимо изменить», — сказал Блинкен на совещании по продовольственной безопасности в кулуарах заседания Организации Объединенных Наций. «Независимо от того, что страны сделали до сих пор, каждая страна призвана сделать больше».

Также во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что распространение глобальных санкций, побочный продукт конкуренции между крупными державами, такими как Россия и США, частично виновато в проблемах с глобальными цепочками поставок, ценами и продовольственной безопасностью.

«Структура безопасности разрушается», — сказал он Генеральной Ассамблее. «Взаимное недоверие между мировыми державами углубляется».

Ключом к решению долгосрочных продовольственных проблем является помощь развивающимся странам в снижении их зависимости от импорта, усилия, поддерживаемые Парижем и другими организациями, заявила Крисола Захаропулу, министр международного развития и партнерства Франции. Отказался от утверждения России и ее союзники Что виновата реакция Запада на действия России, ссылающаяся на исключение продуктов питания и удобрений из-под глобальных санкций.