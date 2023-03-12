Заседания ирано-российского Совместного экономического комитета (B2B) состоятся в мае следующего года — Экономические новости — информационное агентство Tasnim

Под руководством Министерства нефти по международным делам и торговле Ирана встречи B2B будут проводиться в связи с 27-й Иранской международной выставкой нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии, также известной как Iran Oil Expo, с 17 по 20 мая этого года. .

По сообщению секретариата Ирано-российского совместного экономического комитета, делегации двух сторон состоят из четырех рабочих групп по торговле нефтью и газом, продуктами нефтехимии, инвестициям, экспорту технических и инжиниринговых услуг, производству, поставке и ремонту нефти. оборудование, а также сотрудничество в области технологий и знаний обменяются мнениями по укреплению двусторонних торговых отношений.

Встречи направлены на то, чтобы проинформировать иранскую и российскую делегации о правилах друг друга, инвестиционных стимулах в Иране и инвестиционных возможностях в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности.

Взаимодействие и сотрудничество между Ираном и Россией, двумя крупнейшими обладателями запасов нефти и газа в мире, были поставлены на новый путь при администрации президента Эбрагима Раиси, что побудило две страны стремиться развивать свои двусторонние отношения в различных направлениях. полей, в том числе. экономическая и энергетическая отрасли.