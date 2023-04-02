Засекреченные ракеты «Протон» запущены с российского правительственного спутника — Spaceflight Now

Ракета «Протон» была запущена в воскресенье с космодрома Байконур в Казахстане и вышла на высокую орбиту, которая, по мнению западных аналитиков, была предназначена для того, чтобы секретные спутники российского правительства могли прослушивать радиопередачи других стран.

Ракета «Протон», построенная в Государственном космическом и производственном центре имени Хренчева, стартовала в 19:13 по восточному стандартному времени (23:13 по Гринвичу) в воскресенье с Байконура, а затем направилась на восток, чтобы вывести на орбиту свой полезный груз российского правительства. Шесть двигателей РД-276, работающих на гидразине, приводят в движение ракету, которая находится на расстоянии 191 фута (58 м) от стартовой площадки с тягой 2,5 миллиона фунтов.

Запуски двигателей второй и третьей ступеней ракеты «Протон» продолжали продвигать миссию в космос, а затем разгонный блок «Бриз-М», также построенный Хруничевым, прошел серию ожогов в течение более шести часов, стремясь к круговая геостационарная орбита. 22 000 миль (почти 36 000 км) над экватором.

Эта миссия стала 429-м полетом ракеты «Протон» с 1965 года. Россия планирует постепенно отказаться от ракеты «Протон» в ближайшие несколько лет.

По данным российского космического агентства «Роскосмос», разгонный блок «Бриз-М» вывел спутник, который российское правительство называет «Луч 5Х», на соответствующую орбиту. В «Роскосмосе» заявили, что спутник «Луч 5Х» «поможет разработать передовые технологии ретрансляции и связи».

Исторически сложилось так, что российские спутники семейства «Луч» выполняли ретрансляционные миссии гражданской связи в поддержку Международной космической станции и бывшей космической станции «Мир». Воскресный запуск был окутан тайной, без живого видео или подробностей о полезной нагрузке.

Независимые аналитики считают, что название «Луч 5Х» является прикрытием для российского спутника, классифицированного как часть программы «Олимп-К», проводимой Федеральной службой безопасности, ФСБ, российской разведкой или военными. Первый спутник «Олимп-К» был запущен на ракете «Протон» в 2014 году под такой же завесой секретности.

После того, как этот спутник вышел на орбиту, американские военные отследили его сближение с несколькими спутниками в серии маневров, в результате которых космический корабль «Олимп-К» перемещался по геостационарному поясу, а не оставался в фиксированном положении, как большинство геостационарных спутников. В отчете вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) за 2020 год говорится, что первый спутник Olymp-K занимался «подозрительной» деятельностью по сближению и сближению на геостационарной орбите.

«Спутник, известный как «Олимп-К» или «Луч», привлек внимание тем, что относительно часто менял свое положение в геосинхронном поясе, занимая не менее 19 различных мест с момента запуска в сентябре 2014 года», — говорится в сообщении аналитического центра CSIS. 2020. . .

Затем спутник «Олимп-К» расположился сначала между двумя спутниками американской компании Intelsat, а затем в 2015 году приблизился к другому спутнику Intelsat. Министерство обороны Франции в 2018 году обвинило Россию в «акте шпионажа» после запуска спутника «Олимп-К». Согласно отчету CSIS, в 2017 году он приблизился к спутнику связи франко-итальянских военных.

«Приближение таким образом к геостационарным спутникам может позволить провести тщательный осмотр или возможный перехват их каналов связи», — говорится в сообщении CSIS.

По данным CSIS, по состоянию на 2020 год спутник «Олимп-К» приблизился к 11 спутникам Intelsat, четырем спутникам Eutelsat, двум спутникам SES и как минимум девяти другим спутникам, эксплуатируемым Россией, Турцией, Пакистаном, Великобританией и Европейским космическим агентством. . Аналитический центр заявил, что спутник «Олимп-К», по-видимому, «в то время методично и размеренно маневрировал вокруг пояса геостационарной системы», но не было никаких публичных сообщений о каких-либо повреждениях других спутников.

Наблюдатели за спутниками готовы следить за движением запущенного в воскресенье спутника, который считается вторым спутником «Олимп-К», чтобы увидеть, выполняет ли он аналогичные маневры, чтобы приблизиться к другому космическому кораблю на геостационарной орбите.

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