Economy

Заставит ли Путин Белоруссию присоединиться к российскому вторжению в Украину?

23 декабря, 2022
Marfa Fedoroa

Владимир Путин впервые за три с половиной года посетил Минск 19 декабря. Эта редкая международная поездка вызвала слухи о том, что российский диктатор, возможно, пытается лично оказать давление на своего белорусского коллегу, чтобы тот присоединился к неуверенному вторжению Москвы в Украину.

Встреча в понедельник между Лукашенко и Путиным состоялась после нескольких недель сообщений о растущем присутствии российских войск в Беларуси, а также в то время, когда белорусские военные завершали национальные учения по боевой готовности. Украина, безусловно, серьезно относится к этому вопросу с Киевом Укрепление его защиты Вдоль белорусской границы накануне поездки Путина в Минск.

Украинские официальные лица все чаще выражают опасения, что Москва может готовить повторение наступления на Киев в феврале 2022 года, когда российские войска использовали Беларусь в качестве плацдарма для штурма украинской столицы. за последнее время интервью с Великобританией Экономист Журнал Валерий Залужный, командующий вооруженными силами Украины, заявил, что не сомневается, что Россия «совершит еще один рейс в Киев» в первые несколько месяцев 2023 года.

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После трехчасовой встречи Путин и Лукашенко не сделали серьезных заявлений. Вместо этого они говорили о продолжающихся переговорах по ряду двусторонних торгово-экономических и оборонных вопросов. Отметив, что две страны будут двигаться в направлении углубления интеграции в области безопасности, Путин сказал, что они продолжат активизировать совместные военные учения. Между тем Лукашенко подтвердил, что Беларусь получила российские системы ПВО и ПРО.

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Оба лидера преуменьшают предыдущие предположения о том, что Россия готовится аннексировать Беларусь или планировала заставить страну присоединиться к вторжению в Украину, а Путин вместо этого говорил о стратегическом партнерстве между двумя авторитарными режимами. Это отрицание поддержал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который, похоже, исключил возможность широкого участия Беларуси в продолжающемся вторжении России.

Нет реальной ясности в том, что обсуждалось за закрытыми дверями в Минске. Многие наблюдатели считают, что в центре переговоров должны быть разговоры о возможном совместном нападении на Украину, и отмечают, что присутствие Путина вряд ли было необходимо для формальной повестки относительно рутинных дискуссий по несущественным вопросам. Однако другие предполагают, что встреча в Минске могла быть не более чем возможностью для обеих сторон доказать свою лояльность друг другу в то время, когда каждый правитель сталкивается с глубокой международной изоляцией.

Если военные вопросы действительно обсуждаются, это не обязательно свидетельствует о планах Беларуси принимать непосредственное участие в новом наступлении Киева. Другие варианты могут включать расширение нынешней роли Беларуси в качестве оперативной базы для российских военных или предоставление бронетехники и боеприпасов из белорусского арсенала. С другой стороны, весь этот эпизод мог быть частью тщательно продуманной уловки, чтобы сковать украинские силы и предотвратить их передислокацию в горячие точки нынешнего вторжения на юге и востоке Украины.

Евразийский центр События

Лукашенко широко рассматривается как сторона конфликта после того, как он позволил Путину использовать Беларусь в качестве шлюза для своего первоначального вторжения в Украину в феврале 2022 года. За последние 10 месяцев он позволил России создать военные базы в Беларуси и нанести авиаудары. из Республики Беларусь. Государство против украинских целей. После объявления в сентябре в России первой со времен Второй мировой войны мобилизации Беларусь также начала служить тренировочной базой для мобилизованных сил.

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Несмотря на эту очевидную причастность, белорусский лидер опасается обвинений в том, что он является младшим партнером путинского вторжения. С момента начала боевых действий он отрицал активное участие Беларуси в конфликте и вместо этого стремился позиционировать себя в качестве потенциального посредника. В то же время, явно намекая своим покровителям в Кремле, Лукашенко сделал ряд публичных заявлений, в которых признал необходимость поддержки со стороны соседней России.

Этот странный баланс можно понять. В Беларуси мало общественного энтузиазма по поводу вторжения в Украину, что привело к сомнениям в надежности белорусской армии, если Лукашенко отдаст приказ о пересечении украинской границы. Однако политическое выживание белорусского диктатора почти полностью зависит от Москвы, и он рискует стать расходным материалом, если откажется от прямых требований России присоединиться к войне.

Пока намерения Путина и Лукашенко окутаны тайной. Мало кто готов серьезно отнестись к их опровержениям, но говорить о какой-то конкретной подготовке к новому крупному наступлению пока рано. Украинские военные планировщики, безусловно, не могут игнорировать эту угрозу. Они проведут рождественские каникулы, внимательно наблюдая за ситуацией, готовясь к возможной эскалации на северном фронте.

Для Путина принуждение Беларуси к вступлению в войну было бы отчаянной авантюрой, которая легко может иметь неприятные последствия. Он уже понес большие потери на Украине и не может позволить себе еще одно унизительное военное поражение. Однако, поскольку его планы вторжения быстро рушатся, а возможности выбора сужаются, Путин может решить, что риск стоит того.

Алисия Рудник — аспирант Карлстадского университета в Швеции и научный сотрудник белорусского аналитического центра The Center for New Ideas.

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На фото: Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко прибывают на пресс-конференцию после встречи в Минске. БЕЛАРУСЬ, 19 декабря 2022 г. (Sputnik/Павел Бедняков/Кремль через Reuters)

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