Наш след с Дарреном Харви

Даррен Харви застрял в России без зарплаты и дороги домой и начал смотреть видео Трейси Роудс на YouTube.

Проехав более 3000 миль домой через Стамбул, Даррен Кэннок нашел комика в клубе бывших военнослужащих и вырос на сцене.

Он сказал: «Наши следы провели меня через действительно темные времена, когда я был в России, не зная, когда вернусь домой. Мы не думали, что нам разрешат покинуть Россию, когда началось украинское вторжение.

«Но когда я вернулся домой, я знал, что должен увидеть ее, это была сбывшаяся мечта, она разбудила меня на сцене и все такое».

Он добавил: «Она действительно веселая и заставляет меня много смеяться, и когда вы находитесь в сложной ситуации, как я был в России, смех действительно помогает».

«Теперь я видел ее три раза, и она всегда будет с любовью ко мне и нашему следу из России, она мой спаситель».

Наш Трейс из Вулверхэмптона передал Даррену микрофон в Канаке, но понятия не имел, какую историю он рассказывает.

«Даррену было очень необычно слушать то, что я ему говорил. Я много работаю с аудиторией, поэтому я даю аудитории микрофон, но когда он начал рассказывать всем о том, что попал в ловушку в России, это было очень эмоционально».

Наш След уже 25 лет ставит комедии на сцене и выступает по всей стране, а также в Бенидорме.

Он сказал: «Мы встретились, и он пригласил нас на ужин, чтобы сказать спасибо. Удивительно, на что способен Интернет. В 2018 году у меня был живой клип на Facebook, который набрал восемь миллионов просмотров, и это действительно послужило толчком для моей комедийной карьеры. Театры». READ Россия наложила на Google штраф в размере 375 миллионов долларов за размещение «запрещенных» новостей Украины на своих сайтах – TechCrunch