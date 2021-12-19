Застрявший склад советского оружия вызывает у украинцев опасения по поводу российского окружения — всемирная организация мира

Поскольку мировое сообщество сосредоточило внимание на российских войсках на востоке Украины, возможно, на севере в Белоруссии или на юге в Крыму, Великобритания повысила осведомленность о своем присутствии на Западе. Из-за неоднозначности постсоветской геополитики 1500 солдат Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРФ) размещены на выведенном из эксплуатации складе боеприпасов советской эпохи в Кубасне, в непризнанном сепаратистском государстве Приднестровье. Расположенный всего в двух километрах от границы с Украиной, этот склад является крупнейшим в Восточной Европе, где находится около 22 000 тонн военной техники, охраняемой российскими войсками. Русофильское Приднестровье уже давно является точкой сотрудничества между Россией и Украиной, которые действуют как посредники в международных усилиях по поиску мирного решения своих сепаратистских тенденций. Однако теперь у него есть потенциал открыть четвертый фронт надвигающегося конфликта, которого опасаются многие наблюдатели и гражданские лица.

Нил Буш, глава делегации Великобритании в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — третьего посредника в приднестровском конфликте — призвал Россию «подготовить срочное предложение о возобновлении процесса удаления и уничтожения боеприпасов с Кобасны». сайт». Россия ранее заявляла, что возобновит вывод, когда будут соответствующие условия, но из-за сложной региональной ситуации графики внезапно изменились.

Приднестровье провозгласило независимость от Молдовы после распада Советского Союза, и в марте 1992 г. разразился пятимесячный конфликт. Заключение режима прекращения огня в июле того же года заморозило ситуацию, поскольку в отделении было установлено присутствие российских миротворцев. состояние. Хотя эта сила со временем постепенно уменьшалась, наряду с огромными запасами военной техники, она остается нежелательной занозой для Кишинева и Киева.

Кишинев утверждал, что, поскольку Приднестровье было международно признано территорией Молдовы, присутствие там российских сил вопреки их политической воле подрывало территориальный суверенитет Молдовы. Россия утверждает, что оставшиеся силы ОГРФ действуют как миротворцы, уполномоченные в соответствии с прекращением огня 1992 года, и останутся там до тех пор, пока конфликт не будет урегулирован. Но это не развеивает опасения украинцев, что Москва может их использовать, и карта, опубликованная украинской военной разведкой в ​​прошлом месяце, показывает, что ОГРФ может объединиться с белорусскими войсками для начала морского десанта на Одессу.

Потребность в советских боеприпасах в современном Приднестровье неясна, тем более что оно находится под эгидой державы, якобы стремящейся к миру в регионе. Однако им мешает та же ситуация, которая требует их срочного удаления. Предыдущий вывод военной техники и боеприпасов производился по железной дороге, которая следовала через Украину, потому что избегать этого означало пересечь Молдову, Румынию, Венгрию, Словакию и Польшу. Сегодня идея переброски 22 000 тонн российской военной техники через сердце Украины смехотворна, и Польша, по крайней мере, может возразить. Если Россия не намерена уничтожить его, похоже, он останется еще одним взрывоопасным элементом в игре с высокими ставками, которая проходит по всему региону.

Кобасна — одно из самых милитаризованных напоминаний о взаимосвязанности Юго-Восточной Европы на постсоветском пространстве. В сочетании со сложной этнической и лингвистической идентичностью и меняющейся геополитической ориентацией Оружейная палата представляет собой давнюю загадку начала 1990-х годов, которая бросает тень на сегодняшнюю борьбу. Урок заключается в том, что стремление к миру влияет на разные поколения. Неспособность добиться прогресса при благоприятной ситуации будет иметь более серьезные последствия, когда это не так.