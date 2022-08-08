Засуха затронула 60% территорий ЕС и Великобритании.

Результаты были основаны на данных за 10-дневный период ближе к концу июля. Обсерватория сообщила, что 45% земель в настоящее время покрыты «тревоги», что означает нехватку влаги в почве, а 15% находятся под самым суровым «тревожным» уровнем, так как растительность испытывает стресс.
Эти данные совпали с отчетом, опубликованным в понедельник наблюдателем за климатом Европейского союза Copernicus, в котором говорится, что большая часть Европы была более засушливой, чем в среднем, в июле, а многие местные рекорды были побиты на западе из-за плохих осадков и засух, которые поразили несколько частей юга. , Запад, Юго-Запад и Восток. Юго-Восточная Европа.
Новые данные приходят, когда мир борется с продовольственным кризисом, который только ослабевает, поскольку Россия снимает эмбарго на экспорт зерна из Украины. Экстремальные погодные условия и проблемы с цепочками поставок усугубили кризис и, вероятно, будут продолжаться еще некоторое время.
В недавнем отчете Объединенного исследовательского центра, научной службы Европейской комиссии, прогнозируется снижение производства кукурузы, подсолнечника и сои в ЕС на 8-9% из-за жарких и засушливых летних условий, что значительно ниже пяти. средний год.
«Засушливые условия предыдущих месяцев в сочетании с высокими температурами и меньшим количеством осадков, наблюдаемых во многих регионах в июле, могут оказать негативное влияние на сельскохозяйственное производство и другие отрасли, такие как речной транспорт и производство энергии», — сказала Фрейя Фамбург, главный исследователь Коперника.
Месяцы с небольшим дождем
По словам Коперника, в июле водохранилища в нескольких частях Европы были на очень низком уровне, недостаточном для поддержания спроса.
В Южной Англии был самый засушливый июль с момента начала регистрации в 1836 году, в то время как в Великобритании этот месяц был самым засушливым июльским месяцем более чем за 20 лет. В Великобритании выпало всего 46,3 мм, или 56%, среднего количества осадков за месяц после длительного периода засушливых месяцев, за исключением февраля.
Во Франции в июле выпало в общей сложности 9,7 мм осадков, что делает его самым засушливым июлем с момента начала регистрации в 1959 году и представляет собой дефицит осадков в размере 85% по сравнению со средним показателем за 1991–2020 годы.
Коперник сказал, что ситуация улучшилась в результате дождей в конце месяца, которые привели к увеличению уровня воды в реке на 40 см, хотя производство гидроэлектроэнергии в регионе по-прежнему страдает.
Коперник сказал, что июль также был одним из трех самых теплых в мире, почти на 0,4 градуса Цельсия выше среднего показателя 1991-2020 годов, и шестым самым жарким июлем в Европе.
Тем временем Испания в понедельник объявила самый теплый месяц июль более чем за 60 лет.
«Июль 2022 года был очень жарким в Испании, самым теплым по крайней мере с 1961 года, со средней температурой 25,6 градусов по Цельсию. [78.1 Fahrenheit]Это 2,7 градуса по Цельсию [4.9 Fahrenheit] «Выше нормы», — говорится в сообщении национального метеорологического агентства страны в Twitter. В июле было 0,2°C. [0.4 Fahrenheit] выше, чем в июле 2015 года, который до сих пор был самым теплым месяцем июля».
Бенджамин Браун и Молли Стаскер из CNN также внесли свой вклад в этот отчет из Лондона.
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