Засуха затронула 60% территорий ЕС и Великобритании.

Результаты были основаны на данных за 10-дневный период ближе к концу июля. Обсерватория сообщила, что 45% земель в настоящее время покрыты «тревоги», что означает нехватку влаги в почве, а 15% находятся под самым суровым «тревожным» уровнем, так как растительность испытывает стресс.

Эти данные совпали с отчетом, опубликованным в понедельник наблюдателем за климатом Европейского союза Copernicus, в котором говорится, что большая часть Европы была более засушливой, чем в среднем, в июле, а многие местные рекорды были побиты на западе из-за плохих осадков и засух, которые поразили несколько частей юга. , Запад, Юго-Запад и Восток. Юго-Восточная Европа.

Новые данные приходят, когда мир борется с продовольственным кризисом, который только ослабевает, поскольку Россия снимает эмбарго на экспорт зерна из Украины. Экстремальные погодные условия и проблемы с цепочками поставок усугубили кризис и, вероятно, будут продолжаться еще некоторое время.

Бенджамин Браун и Молли Стаскер из CNN также внесли свой вклад в этот отчет из Лондона.