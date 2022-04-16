Затонувший российский военный корабль, Мариуполь ждут крупные сражения

Аналитики ожидают, что Мариуполь — когда-то процветающий портовый город с населением 450 000 человек, ныне разрушенный бомбардировками — станет первым крупным украинским городом, павшим на следующей неделе.

Мариуполь был осажден несколько недель назад, после того как оккупационные силы не смогли взять Киев и обратили свое внимание на восток и юг. Сэмюэл Щерб, главный политолог Rand Corp., сказал, что предстоящий захват Мариуполя сигнализирует о «начале фазы, которая, вероятно, будет более интенсивной, чем битва за Донбасс». Крым, что позволило России закрепить свои завоевания, осадив украинские войска на границах восточного Донбасса и взяв под контроль побережье Азовского моря.

«Мариополь — это отправная точка для стратегии кордона и часть конечной игры», — сказал Чап.

Поскольку Россия стремится укрепить свою власть в Донбассе с его сепаратистскими анклавами, захват Мариуполя поднимет боевой дух армии.

Недельная осада Мариуполя может стать предвестником приближения российских войск и для других украинских городов, предупредили военные аналитики, в том числе Дж. Д. Уильямс, главный исследователь оборонной политики Rand Corp.

Уильямс сказал, что украинцы использовали города в своих интересах, вынуждая русских вести тяжелую войну в городах. Но метод осады — морить голодом город с населением в сотни тысяч человек — требует больших потерь.

«Мариполь держался до тех пор, пока я думал, что это схема для украинцев с точки зрения того, как защищаться, а также с точки зрения затрат для России в будущем», — сказал он.