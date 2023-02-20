Затянутый шрамами войны, Киев напирает на атаку России

КИЕВ (Рейтер) — Однажды утром в середине февраля в небе над Киевом пронеслись ракеты. Группа старшеклассников сидела перед стенами станции метро и писала в тетрадях, следуя указаниям своей учительницы Елены. .

Чтобы урок не был сорван очередной атакой русских, она быстро перевела свой класс под землю, когда прозвучала сирена.

«Мы преподаем математику, биологию и химию — все идет по обычному графику», — сказала Рейтер Елена, которая отказалась назвать свою фамилию.

Эти и подобные признаки спокойной устойчивости — будь то бары переполнены, несмотря на угрозу ракетных и беспилотных атак, или гиды адаптируют экскурсии по городу к диктату войны — становятся все более распространенными в украинской столице.

Спустя почти год после своего начала российское вторжение перевернуло жизнь с ног на голову, но и сплотило нацию.

В дни после нападения 24 февраля большая часть города с населением около 3 миллионов человек укрылась в помещениях или под землей, поскольку украинская армия сражалась с российскими войсками на земле и в небе.

Десятки тысяч других людей бежали по тупиковым шоссе и бросались на платформы поездов.

«Те первые дни были самыми тяжелыми», — сказала Тамара Чаялу, работница метро, ​​которая помогла преобразовать систему в разросшуюся сеть приютов. «Все волновались».

Она сказала, что не появлялась дома три недели.

Украина вынудила Россию уйти, но с прошлой осени город снова охвачен пламенем, когда ракеты начали обрушиваться на инфраструктуру и другие гражданские объекты, что, по словам Киева, является частью кампании Кремля, направленной на то, чтобы сломить волю украинцев.

Россия отрицает, что нацелена на мирных жителей, и заявляет, что ее атаки направлены на ослабление украинской армии.

Среди воя сирен воздушной тревоги и гудения генераторов жители научились испытывать стресс из-за перебоев в подаче электроэнергии, которые погрузили целые кварталы во тьму.

У Киева «растут мышцы»

Для городского гида Юлии Певженко и ее преимущественно украинской клиентуры посещение архитектурных сокровищ города — один из способов выжить в исключительных обстоятельствах.

Начало февраля, тяжелый снежный день, и ее группа любуется богато украшенными зданиями царской эпохи рядом с парком в центре города, где ракетный удар 10 октября ознаменовал начало российской кампании почти еженедельных атак.

За исключением некоторых окон с деревянными панелями, есть несколько признаков повреждений, а поле, на котором приземлилась ракета, восстановлено.

[1/4] Школьники посещают урок, укрываясь внутри станции метро во время массированных российских ракетных атак в Киеве, Украина, 10 февраля 2023 года. REUTERS/Вячеслав Ратынский/Фото из файла

56-летняя участница тура Светлана Семенец сказала: «Киев всегда был о… снисходительности, о комфорте. Но она нарастила мышцы, и ее сила немного бронирована».

Бевзенко также адаптировала свои туры так, чтобы они включали в себя бомбоубежища и короткие беседы с клиентами, тактично настроенные — особенно после трагического поворота — с учетом возможных изменений в настроении.

Ее бизнес процветает. В прошлом году было совершено 175 туров, которые возобновились в апреле. Коллективное рассуждение, по ее словам, это вопрос «когда, если не сейчас?».

«люди хотят жить»

Эта жажда нормальности также характерна для ночной жизни Киева: гуляки флиртуют с угрозой нападений и комендантским часом в 23:00, чтобы насладиться коктейлями и концертами.

«Люди хотят жить, они хотят улыбаться, они хотят быть счастливыми», — говорит Дарья Крейг, владелица бара и развлекательного заведения Squat 17b. И России никогда не удастся отнять это у нас.

Мероприятия там тоже подогнаны под время: вступительные взносы заменены пожертвованиями в пользу армии, которые уже превышают 100 000 долларов, а спектакли и выставки часто связаны с войной.

Покровители Squat 17b также помогли отремонтировать окна соседнего музея, которые были разбиты во время нападения 10 октября.

35-летний Крейг сказал, что война породила коллективную силу.

«У каждого есть свой маленький список: как я изменился, как изменились люди вокруг меня и что я могу сделать, чтобы все стало лучше, чтобы мы быстрее побеждали?» Она сказала.

«Появились эти новые ценности, которые раньше не были очевидны».

Неопределенное будущее

Сотрудник метро Чаялу рассказал, что общий дух появляется во время авиаударов, когда многие жители уходят под землю. «Если люди приезжают с маленькими детьми, другие пассажиры помогают им заботиться о них», — сказала она.

Это единство может быть необходимо, поскольку Украина, похоже, движется к затяжной войне, отмеченной столкновениями на истощение, такими как битва за восточный город Бахмут и постоянные российские бомбардировки украинской инфраструктуры.

Между тем сообщения СМИ сосредоточены на ожидаемом новом российском наступлении, а рекламные щиты постоянно напоминают украинцам о жертвах, принесенных их войсками.

На площадке, куда упала октябрьская ракета, весело играет Ксения Булгакова с сыном.

По словам 32-летней женщины, страх перед новой забастовкой присутствует всегда, и такие украинские матери, как она, озабочены общей мыслью: «Наши дети не будут в безопасности, пока мы не победим».

Дополнительный репортаж Дэна Беличука, Юрия Коваленко и Вячеслава Ратынского; Дополнительный репортаж Андрея Примаченко; Под редакцией Майка Коллетт-Уайта и Джона Стоунстрита

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